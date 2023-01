Arsenal pourrait avoir une alternative à Moises Caicedo sous le nez – et il ne coûtera pas un sou

Arsenal cherche à signer Moises Caicedo de Brighton & Hove Albion, la poursuite semblant vouée à l’échec par la réticence des Seagulls à vendre.

Les Gunners ont apparemment lancé l’enchère à 60 millions de livres sterling et malgré l’augmentation de cette offre de 10 millions de livres sterling – sans parler de l’appel équatorien à passer par les médias sociaux – il semble que Brighton ne soit pas pour tourner. La tenue de Sussex ne veut pas laisser partir sa star à la mi-saison à n’importe quel prix.

Cela laisse Arsenal à la recherche d’alternatives – mais une s’est déjà présentée ce week-end

Charlie Patino, diplômé de l’académie d’Arsenal, pourrait-il être la réponse parfaite au problème de Moises Caicedo ?

Charlie Patino excelle en prêt à Blackpool (Crédit image : Stephen White – CameraSport via Getty Images)

L’idée était simple pour Charlie Patino. Partez en prêt à Blackpool dans le championnat et revenez la saison prochaine en option pour tourner avec Martin Odegaard, Fabio Vieira et Granit Xhaka au milieu de terrain. Si Arsenal se qualifie pour la Ligue des champions, des opportunités devraient se présenter avec une saison massive à venir.

Et pourtant, l’adolescente répond en ce moment à une question très particulière. Dans une performance en FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) le week-end contre Southampton, il avait l’air plus vieux que son âge, apparaissant avec un but mais montrant exactement ce dont Arsenal aura besoin au milieu de terrain pour la prochaine décennie.

But de Charlie Patino pour Blackpool contre Southampton pic.twitter.com/B1KD4SlFUU28 janvier 2023 Voir plus

Alors qu’il a le plus souvent joué en tant que n ° 8 pour les Tangerines, Patino possède une solide base de compétences nécessaires pour le rôle de Thomas Partey du côté d’Arsenal. Grand et physique, bien sûr, mais superbe dans la première phase et capable d’échapper à la pression avec aisance. Ses passes sont bonnes et il a le sang-froid pour ne pas forcer le jeu.

Il fait des courses tardives dans la surface – comme démontré non seulement contre les Saints mais quand il a fait ses débuts seniors chez les Gunners en Coupe Carabao contre Sunderland (s’ouvre dans un nouvel onglet) la saison dernière et a marqué – et sa conscience de position est bonne.

Patino est-il prêt à être rappelé de Blackpool ?

Moises Caicedo de Brighton et Hove Albion est la cible de premier choix d’Arsenal (Crédit image : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Ce serait une sacrée histoire… mais ce serait un risque énorme.

Patino a beaucoup appris dans différents rôles de milieu de terrain pendant le championnat, mais il n’a pas d’expérience au niveau qu’Arsenal souhaite en ce moment. Sans compter à quel point perturber son prêt pour le mettre sur le banc derrière Partey pourrait être préjudiciable à son développement.

Moises Caicedo est en tête de liste pour rejoindre Arsenal car il a fait ses preuves en Premier League et s’intégrera de manière presque transparente dans la formation des Gunners. Avec un titre pour lequel se battre dans la seconde moitié de la saison, il n’est pas étonnant que le directeur sportif Edu Gaspar envisage sérieusement des frais exorbitants pour ce qui serait essentiellement un remplaçant de Partey.

Mais il est important de le reconnaître : Caicedo ne le serait pas jusqu’à la fin de la saison.

À long terme, Arsenal peut avoir une perspective tout aussi bonne sous le nez et donc s’ils manquent l’Équatorien – ce qui semble être le cas – les fans peuvent peut-être se consoler à long terme que le rôle de n ° 6 est entre de bonnes mains. pour le futur.

Pourtant, Arteta a trouvé des pierres angulaires peu probables dans son équipe. Qui aurait pensé qu’Emile Smith Rowe classerait ses problèmes créatifs au numéro 10 ? Que Bukayo Saka n’était pas du tout un arrière gauche mais un ailier droit capable de battre son record de signature? Qu’Aaron Ramsdale, deux fois relégué, était le bon gardien, que Granit Xhaka était un milieu de terrain box-to-box ou qu’Eddie Nketiah était une machine à buts ?

Patino est sur la bonne voie pour être un milieu de terrain de haut niveau. Maintenant? Peut-être. Plus tard? Plus probable. Et il pourrait économiser au club 70 millions de livres sterling qui seraient autrement versés à Brighton. Maintenant, il suffit de trouver un joueur qui peut le remplir jusqu’en mai…