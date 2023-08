Arsenal pourrait avoir la pièce de puzzle manquante parfaite dans son équipe, grâce à Brighton – et cela ne leur coûterait pas un centime

Arsenal a un problème spécifique dans son équipe – et Brighton pourrait aider à le résoudre.

Après avoir dépensé 200 millions de livres sterling cet été, Mikel Arteta semble avoir globalement bien complété son équipe et le plan du milieu de terrain est clair dès les deux premiers matchs de la saison. Declan Rice a déclaré publiquement qu’il pouvait jouer en tant que n°6 ou n°8 et la signature du record des Gunners a joué les deux rôles jusqu’à présent contre Nottingham Forest et Crystal Palace. Parfois en même temps.

Mais à Kai Havertz, Arsenal a un joueur qui n’est clairement pas un n°8 pour jouer un rôle similaire à celui de Martin Odegaard. Il est très évident que les Gunners manquent d’un véritable numéro 8 qui donne le tempo dans le moule de Granit Xhaka, suite au départ du milieu de terrain suisse du club.

Kai Havertz est destiné à jouer plus loin pour Arsenal (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Entrez Brighton et Hove Albion. Selon Alex Crookcorrespondant en chef du football à parlerSPORT, les Seagulls envisagent de prêter le milieu de terrain belge Albert Sambi Lokonga. Bonjour : est-ce le n°8 que recherche Arteta ?

Peut-être. Lokonga a commencé sa carrière à Arsenal dans un double pivot et a impressionné : lorsque les Gunners sont passés à un 4-3-3, il ne lui convenait pas d’être le milieu de terrain le plus profond de l’équipe. Il est le meilleur à l’intérieur des deux côtés du n°6 – idéalement à gauche.

Alors que Brighton cherche un accord pour Lokonga – autrefois présenté comme le prochain Yaya Touré par l’ancien patron, Vincent Kompany – une année de développement sous De Zerbi semble être la formation parfaite pour évoluer en Premier League et lors des soirées européennes. Arsenal a actuellement Havertz et Rice partageant les responsabilités du rôle de n°8 de ce côté et ne peut pas lui offrir suffisamment de minutes.

Mais à l’avenir, un milieu de terrain composé de Rice, Havertz et Odegaard semble intenable. Odegaard est incontournable : l’autre rôle de n°8 est à gagner pour les grands matchs puisque Havertz ne peut pas offrir tout ce qu’un milieu de terrain devrait offrir en transition. Rice a joué ce rôle contre Manchester City dans le Community Shield – avec Thomas Partey comme n°6 – mais à long terme, Rice sera probablement le n°6. Partey a 30 ans et pourrait évoluer dans les 12 prochains mois. Alors qui remplace Partey ?

La star d’Arsenal, Albert Sambi Lokonga, pourrait avoir un avenir à l’Emirates Stadium dans un rôle légèrement différent (Crédit image : Sam Greenwood/Getty Images)

Lokonga pourrait être préparé pour ce dernier rôle de spécialiste dans l’équipe. Arsenal a d’autres jeunes comme Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri et Charlie Patino – et c’est une course pour le rôle.

Arsenal n’a actuellement pas d’autre milieu de terrain naturel pour s’asseoir aux côtés d’Odegaard comme Xhaka l’a fait… mais ils pourraient en avoir un.

