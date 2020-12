Les quarts de finale de la Coupe Carabao sont soigneusement pris en sandwich entre tous les matchs festifs en Angleterre. Quatre des « Big Six » habituels de Premier League sont en action avec Arsenal accueillant Manchester City, tandis que Everton de Carlo Ancelotti cherchera à poursuivre son ascension progressive avec une victoire sur Manchester United. Tottenham Hotspur de Jose Mourinho se rend à Stoke, tandis que Brentford accueille Newcastle United dans l’ouest de Londres. Voici notre aperçu des quarts de finale.

Les finalistes perdants des séries éliminatoires du championnat de la saison dernière ont vécu leur habituelle reprise hors saison, où les plus gros poissons choisissent leurs talents les plus brillants. Ollie Watkins (Aston Villa) et Said Benrahma (West Ham) sont partis pour la Premier League cet été, mais la bonne planification de Brentford a signifié que la transition vers cette saison s’est déroulée sans heurts. Ils sont invaincus en 13 matchs et ont battu Reading 3-1 ce week-end pour aller quatrième du championnat, Bryan Mbuemo ayant l’air d’être en pleine forme après avoir attrapé un doublé.

Les stratégies de recrutement et d’analyse de Brentford – où ils amènent de jeunes talents directement dans leur équipe B, après avoir supprimé l’académie – ont attiré des regards envieux de plus haut dans la chaîne alimentaire, et le club semble capable de dépasser son poids. Alors que Watkins est à la hauteur de son prix de 27 millions de livres sterling en Premier League à Villa, son remplaçant Ivan Toney – signé de Peterborough pour 5 millions de livres sterling plus des modules complémentaires – a rempli ses chaussures de taille avec aplomb. Il compte déjà 16 buts cette saison et espère laisser sa marque sur Newcastle: un club où il a passé quatre saisons mais n’a joué que 41 minutes en tant que jeune.

La stratégie de recrutement de Newcastle semble un peu plus bâclée, et tandis que Brentford jouit d’un calme relatif dans la salle de conférence, les Magpies semblent être coincés dans un cycle de spéculation et de postures sur la propriété et la direction à long terme. Ils ont fait match nul 1-1 avec Fulham samedi, dans un match qui a suscité une controverse supplémentaire sur le VAR, et se classe 12e de la Premier League.

Ce n’est pas une forme révolutionnaire, mais c’est également le témoignage du manager Steve Bruce qu’il peut garder le navire hors des eaux agitées au milieu des querelles politiques dans les coulisses et de l’épidémie de COVID-19 au club. Newcastle se demande qui sera apte à jouer à l’arrière central, mais Bruce devrait être optimiste pour atteindre les demi-finales.

Lorsque ces deux derniers se sont rencontrés dans une compétition de coupe, Arsenal profitait de la chaleur bienvenue de l’optimisme sous le nouveau patron Mikel Arteta. Arsenal a éliminé City de Pep Guardiola des demi-finales de la FA Cup en juillet et a remporté le trophée, ce qui était considéré comme le premier pas de géant dans la révolution Arteta. Mais quatre mois plus tard, Arsenal est au plus bas – 15e de la Premier League, avec sa dernière victoire le 1er novembre.

Arteta est maintenant favori pour être le prochain entraîneur limogé, bien qu’il semble que le club le soutienne malgré la défaite 2-1 à Everton samedi, voyant Arsenal glisser dans un combat de relégation. Arteta utilisera la Coupe Carabao comme une chance de mélanger son parc, mais ne vous attendez pas à voir le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang en action alors qu’il se remet d’une blessure au mollet. Le manager a également fait de son mieux pour minimiser les espoirs de l’attaquant de 19 ans Gabriel Martinelli comme le sauveur d’Arsenal, bien que les fans des Gunners aient besoin de quelque chose à encourager pour le moment.

Les choses sont également un peu difficiles à City, avec le club septième du championnat. Cependant, avec Pep Guardiola lié à un nouvel accord, il y a beaucoup plus de certitude à l’Etihad qu’aux Emirats. La défense a été solide (ils ont concédé 12 buts en championnat, le moins des 20 équipes), donc Guardiola pourrait utiliser ce match comme une chance de donner à Aymeric Laporte un peu de temps de jeu avec Ruben Dias et John Stones le nouveau partenariat de défenseur central préféré. mais, comme Arsenal, ils cherchent toujours un moyen de résoudre leurs problèmes de but.

City a battu Southampton 1-0 samedi sans avant-centre reconnu dans l’équipe, avec des blessures à Sergio Aguero et Gabriel Jesus, mais Guardiola admet qu’il est peu probable qu’ils soient en mesure de renforcer cette zone en janvier. Avec la ligue qui s’échappe, ne vous attendez pas à ce que Guardiola prenne ce match à la légère; il est susceptible d’aligner un côté fort et de frotter du sel dans les blessures de son ancien assistant Arteta.

Serait-ce enfin le match où l’on voit le vrai Gareth Bale? Le retour du prêt de Bale à Tottenham du Real Madrid cet été a été accueilli avec une fanfare monumentale, mais il trouve toujours ses marques et essayait de remplir un certain nombre de rôles en première ligne quand il est arrivé à la mi-temps de leur défaite 2-0 contre Leicester dimanche.

Bale devrait commencer mais il sera fascinant de voir ce que le manager Jose Mourinho fait ailleurs. L’avenir de Dele Alli est incertain et, bien qu’il n’ait pas réussi à faire le banc contre Leicester même avec neuf sous-marins autorisés, le milieu de terrain pourrait avoir une chance de revendiquer sa créance contre Stoke, tandis que d’autres joueurs qui pourraient également figurer incluent Harry Winks, l’attaquant de prêt Carlos Vinicius , le défenseur Joe Rodon et le gardien suppléant Joe Hart. Mourinho a favorisé un alignement assez stable cette saison, mais c’est une chance pour ceux qui sont en marge de revendiquer.

Stoke occupe la septième place du championnat mais, alors que Michael O’Neill fait un excellent travail au stade bet365, ils ont un vrai problème dans les buts avec Joe Bursik à égalité de coupe et Adam Davies, Angus Gunn, Niki Maenpaa et Nathan Broome tous blessé. Il s’agira soit d’Andy Lonergan, 37 ans, vétéran de la signature libre, ou de la débutante de 19 ans Blondy Nna Noukeu qui commence contre les Spurs, mais le club a un bilan remarquable de garder des feuilles blanches cette année, avec 23 matchs en 46 matchs.

Stoke subit également le choc d’avoir l’attaquant vedette Tyrese Campbell potentiellement absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou. Il rejoint une longue liste de blessures, mais O’Neill a pris courage de revoir Joe Allen à l’entraînement, tandis que l’ancienne star de Chelsea John Obi Mikel est également sur le point de revenir. Il est peu probable que les deux apparaîtront, mais étant donné la longue liste d’absents de Stoke, s’ils parviennent à battre les Spurs, ce sera un exploit.

Lorsque Carlo Ancelotti a succédé à Marco Silva à Everton il y a près d’un an, ils étaient dans la zone de relégation, ils sont maintenant les champions du titre avec huit victoires en 14 matchs, cinq points de la première place. Il a l’attaquant Dominic Calvert-Lewin performant à son meilleur – quelqu’un qu’il considère comme la version d’Everton du grand Pipo Inzaghi – tandis que ses signatures d’été Allan, Abdoulaye Doucoure, James Rodriguez et Ben Godfrey se sont tous bien installés à Goodison Park. Rodriguez devrait jouer contre United après s’être remis d’une blessure et l’équipe ne se fera aucune illusion sur ce que ce match signifie pour Ancelotti.

L’Italien est en retard de l’argenterie; son dernier titre majeur est venu quand il a remporté la Bundesliga au Bayern Munich en avril 2017. Mais avec 20 titres majeurs en tant qu’entraîneur, il a remporté des parcours dans ses veines et il sait ce qu’il faut pour réussir. Dans ce mariage improbable, Everton espère également mettre fin à une sécheresse trophique: cela fait 25 longues années depuis qu’ils ont remporté la FA Cup 1995 … contre Man United.

Pendant ce temps, United se dirige vers Goodison Park après une remarquable victoire 6-2 contre Leeds dimanche, un match qui comprenait 43 tirs au but. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été imprévisible cette saison, mais occupe la troisième place de la Premier League et appréciera ses chances contre Everton, après avoir gagné 3-1 en championnat en novembre.

Ce match tombe au milieu d’une course potentiellement déterminante pour United avec Leicester, les Wolves et Aston Villa tous à l’affût, mais Solskjaer alignera toujours une équipe solide pour mercredi. Dean Henderson pourrait obtenir un autre départ dans le but, tandis que des joueurs comme Edinson Cavani, Paul Pogba, Brandan Williams, Alex Telles, Mason Greenwood et Donny van de Beek devraient figurer.