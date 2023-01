Arsenal peut se concentrer sur la Premier League après la défaite en FA Cup

MANCHESTER, Angleterre – Mikel Arteta n’a pas tardé à dire qu’il était “déçu” après avoir vu son équipe d’Arsenal quitter la FA Cup aux mains de Manchester City vendredi, mais le sentiment pourrait ne pas durer trop longtemps.

Aucun manager ne veut perdre un match, mais pour Arteta et Arsenal, cette défaite 1-0 n’est certainement pas la fin du monde. Tout sauf. Cinq points d’avance en tête de la Premier League, le titre est la priorité. Arteta a laissé reposer des joueurs clés au stade Etihad et sans plus de football en FA Cup cette saison, la liste des rencontres d’Arsenal (qui comprend toujours la compétition de la Ligue Europa) d’ici mai est un peu moins agitée.

Ces choses sont importantes lorsque vous êtes impliqué dans un rodage sous pression, et si le trophée de la Premier League est exposé aux Emirats cet été, personne ne se souviendra d’une défaite en coupe à Manchester fin janvier.

“Pour le moment, c’est la déception car nous sommes absents”, a déclaré Arteta. “Nous aurions pu tirer beaucoup plus de ce match et nous ne l’avons pas fait. Probablement quand je le regarderai demain, le sentiment que j’aurai sera que nous avons vraiment concouru et nous leur avons rendu la tâche vraiment, vraiment difficile, mais il nous manquait quelque chose pour gagner contre une équipe comme celle-ci.”

Arteta ne pouvait pas vraiment dire autre chose mais s’il y avait le moindre doute sur ses priorités, il a donné le match avec sa sélection d’équipe. Sur le XI qui a battu Manchester United 3-2 lors du match de championnat le week-end dernier, six de ses titulaires – Aaron Ramsdale, Ben White, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, William Saliba et Oleksandr Zinchenko – ont été nommés sur le banc de l’Etihad. . Ils seront tous de retour lorsque la ligue reprendra avec un match à Everton le week-end prochain.

Si rien d’autre, cependant, cela dit quelque chose sur les progrès d’Arsenal sous Arteta qu’une égalité en FA Cup peut être traitée comme un luxe. Cela fait 19 ans qu’ils n’ont pas remporté le titre pour la dernière fois et pendant ce temps, la coupe a été une source de succès bienvenue. Depuis leur dernière victoire en Premier League sous Arsène Wenger en 2004, ils ont soulevé la FA Cup cinq fois en 2005, 2014, 2015, 2017 et 2020. Ces années maigres auraient semblé beaucoup plus sombres sans ces courses de coupe, mais maintenant Arteta a une bonne raison de se concentrer sur des prix plus importants.

Alors que la sortie de la FA Cup aux mains de Manchester City peut légèrement piquer, Mikel Arteta et Arsenal sont toujours en contrôle pour remporter la Premier League. Michael Regan/Getty Images

L’objectif au début de la saison était de se qualifier pour la Ligue des champions, mais après avoir creusé un écart au sommet à mi-parcours, on a maintenant le sentiment que cette course est une trop belle opportunité pour la laisser passer. Les fans d’Arsenal semblaient d’accord et malgré le long voyage au nord de Londres pour voir perdre une équipe très différente, ils chantaient toujours le nom d’Arteta à la fin.

Après avoir commencé la saison sous une forme aussi fulgurante et défiant déjà les attentes quant à ce qui pourrait être possible, Arteta a gagné le bénéfice du doute. Cela aurait pu être différent si Arsenal avait été martelé – ils ont perdu leur dernier match à l’Etihad 5-0 en août 2021 – mais pendant de grandes périodes du match, ils ont égalé City, qui a commencé avec Kevin De Bruyne et Erling Haaland.

Une victoire confortable pour l’équipe de Pep Guardiola aurait peut-être fourni une sorte d’avantage psychologique avant le match de championnat entre les équipes aux Emirats le 15 février, mais même si City a progressé, cela ne ressemblait pas à une victoire, le type de qui peut parfois faire basculer l’élan dans une course au titre.

La réalité est qu’une équipe d’Arsenal affaiblie a pu affronter une équipe forte de City sur son propre terrain et si Arteta veut trouver les points positifs dans la défaite, il y en avait beaucoup.

“Je pense que ce sera un match très différent”, a déclaré Arteta lorsqu’il a été interrogé sur la rencontre de championnat avec City le mois prochain. “Je suis sûr des deux côtés et avec un personnel différent également. Nous sommes venus ici pour gagner aujourd’hui, nous n’avons pas pu et le prochain match sera, espérons-le, différent.

“J’ai beaucoup de temps pour essayer de réfléchir et de préparer ce match et Pep l’aura. Nous allons revoir le match et essayer de faire ce qui est le mieux pour nous et annuler et créer des problèmes pour l’adversaire comme nous le faisons toujours.”

Ce que tout cela signifie ne sera clair qu’à la fin de la saison. Si City récupère l’avantage en Premier League et remporte également la FA Cup, Arteta pourrait revenir sur le match nul du quatrième tour à l’Etihad et souhaiter avoir choisi une équipe plus forte. Mais si fin mai, il participe à une tournée en bus à ciel ouvert autour de Londres pour montrer le trophée de la Premier League, il se fichera qu’il n’y ait pas eu de course de coupe cette saison. Arteta espère que l’époque où l’on comptait sur la FA Cup pour l’argenterie est révolue. Il a les yeux rivés sur un plus gros prix.