« Arsenal peut gagner le championnat, mais… » : Roy Keane explique ce dont les Gunners ont besoin pour renverser Manchester City

Roy Keane estime qu’Arsenal est capable de remporter la Premier League après avoir battu Manchester City dimanche, mais a souligné le domaine clé dans lequel ils doivent se renforcer s’ils veulent réussir.

Alors que Mikel Arteta a considérablement renforcé son équipe d’Arsenal cet été, Keane estime qu’un véritable buteur est essentiel pour leur défi pour le titre.

Eddie Nketiah et Gabriel Jesus ont mené la ligne des Gunners cette saison, mais seulement trois buts en championnat à eux deux après huit matchs ne suffisent pas à l’ancien capitaine de Manchester United.

Martinelli a marqué le seul but du match contre City dimanche (Crédit image : Getty Images)

« Arsenal peut gagner le championnat, mais ils auraient besoin de cet attaquant », a déclaré Keane lors de la conférence de presse. S’en tenir au football podcast. « C’est génial de voir une équipe qui sait jouer, qui est bonne en possession, mais aussi forte physiquement. Nous l’avons vu [Manchester] City ces dernières années, ils ont grandi – évidemment, les coups de pied arrêtés sont énormes.

« Nous avons vu des joueurs [this season] Sortez du banc pour Arsenal, ce sont des joueurs grands, forts et physiques qui peuvent vous faire franchir la ligne d’arrivée dans des matchs serrés.

Keane n’est pas entièrement convaincu que Nketiah ou Jesus aideront Arsenal à remporter le championnat (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’Arsenal ait finalement battu Manchester City en Premier League pour la première fois depuis décembre 2015, après avoir décroché seulement deux nuls en 15 matchs sans victoire, Keane n’écarte certainement pas encore l’équipe de Pep Guardiola.

Bien que Manchester City ait subi deux défaites consécutives en championnat, après avoir été éliminé de la Coupe de la Ligue par Newcastle United, Keane ne les écarte certainement pas du fait qu’ils sont toujours les favoris pour le titre cette saison.

« City traverse évidemment une période difficile. C’était un mauvais match contre Arsenal – méfiant, je pensais que c’était vraiment de mauvaise qualité mais c’était nerveux. Je n’écarterai certainement pas Man City – quand vous regardez les deux matches de championnat de l’année dernière, Man City était tellement en avance donc il y a certainement eu des progrès pour Arsenal.

VIDÉO : Comment Arsenal a ENFIN battu Manchester City lors de son propre match

Je ne changerais pas d’avis quant à savoir qui, selon moi, remportera le championnat – ce sera Man City.

« Vous regardez la dernière fois qu’ils ont joué contre Arsenal dans le Community Shield – évidemment certains le considèrent comme un match amical, mais ils ont gagné ce match. Cela ne fera que donner à Arsenal un peu de confiance et de conviction. Ils l’ont gagné sans Saka, qui est un énorme joueur devant. Il manquait beaucoup de joueurs à City. Il y a quelques années, nous avons regardé City contre Manchester United à Old Trafford lors du derby, et nous [United] radié City. Je ne ferai plus jamais cette erreur.

