Arsenal peut encore s’améliorer malgré un démarrage rapide en Premier League

Arsenal est peut-être en tête de la Premier League, mais ils ont encore beaucoup à faire, a déclaré Mikel Arteta avant un test de leurs références contre Liverpool dimanche.

L’équipe du nord de Londres a remporté sept matchs sur huit jusqu’à présent et se dirige vers le week-end avec un point d’avance sur les champions de Manchester City, qui accueillent Southampton samedi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Liverpool, champion en 2019-20 et finaliste la saison dernière, est neuvième avec seulement deux victoires en sept matches avant le match à l’Emirates Stadium. Ils y ont gagné 2-0 la dernière fois en mars.

“C’est un match vraiment excitant de jouer contre l’un des meilleurs adversaires de cette ligue”, a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse vendredi. “Ce sera un match très exigeant qui nous obligera à être à nouveau à notre meilleur niveau.

“C’est un match que tout le monde recherche contre un adversaire qui a montré au cours des cinq ou six dernières années son niveau et nous devons montrer que nous avons élevé le niveau et que nous sommes prêts à les affronter.”

Arsenal est invaincu à domicile en championnat, sa seule défaite à Manchester United le mois dernier, et Arteta s’est dit fier du changement d’atmosphère au club.

– Carnet : Les histoires de l’intérieur à travers le monde

“La façon dont vous mesurez le succès consiste à soulever des trophées, mais vous devez également comprendre où nous en étions et à quel point le club et l’environnement étaient fracturés”, a-t-il déclaré.

“Je suis très conscient que nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous sommes aujourd’hui… nous devons faire mieux pour être l’équipe que nous voulons être et le défi maintenant est de le faire tous les trois jours.

“Vous voyez toujours les faiblesses que vous souhaitez améliorer.”