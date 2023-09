Arsenal perdra son directeur clé l’été prochain

Arsenal est sur le point de perdre un directeur clé l’été prochain, alors que la hiérarchie de l’Emirates Stadium est remaniée.

Le directeur général Vinai Venkatesham s’apprête à quitter les Gunners après 13 ans au club. Il occupe son poste actuel depuis trois ans et a joué un rôle important en amenant Mikel Arteta au nord de Londres.

Le club appartient à Kroenke Sports Entertainment, avec le duo père-fils Stan et Josh Kroenke qui dirigent le club. Venkatesham a accédé à un rôle plus important à Arsenal après le départ d’Ivan Gazidis, avec l’ancien chef de Barcelone, Raul Sanlehhi, aidant du côté du football.

Vinai Venkatesham (à gauche) avec Raul Sanlehhi (Crédit image : PA)

Sanlehhi est parti en 2020 et a été remplacé par l’ancien Invincible, Edu Gaspar.

« Cela a été une décision difficile, mais il est temps de relever un autre défi », a déclaré Venkatesham. Arsenal.com. « Ce n’est pas le moment des adieux car je reste concentré jusqu’à mon dernier jour et je soutiens une transition en douceur. »

« Le conseil d’administration soutient pleinement le désir de Vinai de poursuivre son prochain défi, a commenté Josh Kroenke. « Même si les choses se passent comme d’habitude et que tout le monde est concentré sur la saison à venir, nous aimerions profiter de ce moment pour le remercier pour sa contribution et ses longs services. Vinai fera toujours partie de la famille Arsenal et sera toujours le bienvenu à l’Emirates Stadium.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, perd un collègue qui a joué un rôle clé dans son arrivée au nord de Londres (Crédit image : Getty Images)

Juste avant sa dernière promotion dans le nord de Londres, Venkatesham était directeur commercial d’Arsenal. Il a travaillé sur Londres 2012 avant de rejoindre Arsenal et est également actuellement directeur non exécutif de l’Association olympique britannique.

Arsenal affronte Everton en Premier League ce week-end.

