Arsenal perd un membre clé de son équipe pour le début de la Premier League

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé que Gabriel Jesus serait absent pour les premières semaines de la nouvelle saison en raison d’une blessure.

Dans une tournure des événements surprenante, l’attaquant brésilien Gabriel Jesus était inopinément absent de l’équipe de la journée pour le choc d’Arsenal en Emirates Cup contre Monaco mercredi. Le club a confirmé avant le coup d’envoi qu’il avait eu un problème au genou et qu’il ferait l’objet d’une évaluation plus approfondie. Maintenant, le Brésilien subit une petite intervention au genou. Cela l’exclut pour plusieurs jeux pour commencer la nouvelle campagne.

Eddie Nketiah est intervenu en l’absence de Jésus

En conséquence, les Gunners ont disputé leur dernier match amical de pré-saison de l’été sans leur attaquant clé. Eddie Nketiah a assumé la responsabilité en l’absence de Jésus. À la surprise de beaucoup, Nketiah a gagné le brassard de capitaine. Le skipper régulier Martin Odegaard était sur le banc.

Avant la mi-temps, Nketiah a réussi à égaliser après le premier but de Youssouf Fofana. Le match s’est terminé sur un match nul 1-1 alors que les Gunners s’adaptaient à l’absence de leur meilleur attaquant.

Le patron d’Arsenal, Arteta, donne un aperçu de la blessure de Jésus

Après le match, Arteta a donné aux médias plus d’informations sur l’état de Jésus : « Malheureusement, il a eu une petite intervention ce matin. Il avait un malaise au genou qui lui causait des problèmes et ils ont dû intervenir et le résoudre. Ce n’est pas quelque chose de majeur mais il semble être absent pendant quelques semaines, je pense.

« C’est un coup dur parce que nous l’avons ramené à son meilleur niveau, en particulier la façon dont il a joué contre Barcelone, et il était en bon état et nous l’avons perdu. Mais il a ressenti un certain malaise ces dernières semaines et nous devions y réfléchir, nous devions prendre une décision et la meilleure était de protéger le joueur et de le faire revenir au plus vite. Nous avons donc décidé de le faire.

« C’est quelque chose lié à la blessure précédente qu’il a eue et à la chirurgie. Il avait une irritation au genou et nous avons dû la résoudre ».

PHOTO : IMAGO & ZUMA Wire