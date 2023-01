Arsenal perd son sang-froid alors que Newcastle teste les références du titre

LONDRES – Le gardien de Newcastle United Nick Pope a effectué un arrêt crucial à la 87e minute de l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah pour assurer un match nul 0-0 entre les équipes mardi et mettre fin à la course 100% gagnante des leaders de la Premier League aux Emirats cette saison tout en gardant L’équipe d’Eddie Howe est en passe de se qualifier pour la Ligue des champions.

Dans un match uniformément disputé, Arsenal a créé les meilleures chances de gagner, mais Newcastle a fait preuve de ténacité et de conviction pour repartir avec un point et maintenir un record qui ne les a vus perdre qu’une seule fois dans la ligue toute la saison. Et l’arrêt de Pope sur Nketiah – le gardien anglais a refusé l’attaquant d’Arsenal en sauvant avec sa jambe gauche tendue – a été le moment clé du match.

Réaction rapide

1. Arsenal est à court de réponses lors du premier vrai test de candidature au titre

Arsenal a perdu des points aux Emirats pour la première fois cette saison alors que Newcastle a souligné ses propres références avec un match nul 0-0 âprement disputé contre les leaders de la Premier League. Et bien que le résultat ait été un élément positif majeur pour Newcastle qui augmentera la conviction qu’ils peuvent terminer dans les quatre premiers cette saison, c’est une performance qui nous a laissé plus de questions que de réponses sur les espoirs d’Arsenal de remporter le titre pour la première fois en 19 ans. ans.

L’équipe de Mikel Arteta reste en tête du classement – ​​Manchester City peut réduire son avance à cinq points avec une victoire à Chelsea jeudi – mais un soir où ils ont bénéficié de 67% de possession de balle et créé 17 occasions, Arsenal n’a pas pu faire la percée contre Newcastle. Ils avaient beaucoup de flair sur le terrain, mais Arsenal ne savait pas comment l’utiliser et leur inexpérience transparaissait dans ce match.

Et ce sera une inquiétude pour Arteta, qui sait que des défis difficiles attendent son équipe. Ils affronteront des équipes qui essaieront de les frustrer et d’emballer leur défense avec huit ou neuf hommes derrière le ballon, ils doivent donc trouver plus de solutions que de simplement s’attendre à ce que les ailiers Bukayo Saka et Gabriel Martinelli fassent la différence tout le temps.

Avec deux matchs à jouer contre les champions City et Manchester United en forme aux Émirats le 22 janvier, Arsenal va devoir trouver un plan B pour gagner des matchs s’ils veulent décrocher le titre. Ils sont toujours aux commandes, mais il faudra encore cinq longs mois d’ici la fin de la saison.

2. L’agitation d’Arteta n’aide pas ses joueurs

Arteta a fait un travail remarquable au cours de ses trois années en tant que manager d’Arsenal et pourrait remporter son premier titre de Premier League depuis 2004 cette saison, mais il doit se calmer sur la ligne de touche pour y parvenir. Le patron des Gunners est trop fougueux dans son domaine technique, et lors de ce match, son agitation s’est transmise à ses joueurs, qui ont perdu la tête pendant une partie du match et ont encaissé trois cartons coup sur coup en première mi-temps.

C’est un exercice d’équilibre délicat pour chaque entraîneur pendant un match. Arteta doit guider ses joueurs pendant les 90 minutes et les motiver aussi, mais il s’est parfois permis de devenir trop en colère, à la fois avec les officiels et l’approche du match de Newcastle.

Parfois, Arteta ressemblait à la fois à Pep Guardiola et à Jose Mourinho sur le côté du terrain. Il y avait des éléments de l’histrionique constant du patron de Manchester City, Guardiola, mais aussi les parties les plus malveillantes et hargneuses du comportement de ligne de touche de Mourinho.

En agissant comme il l’a fait, Arteta transmet non seulement une image négative à ses joueurs, mais il fait également peu pour aider à gagner les faveurs des officiels lorsqu’il est face à eux, comme il l’était avec le quatrième officiel en première mi-temps et à nouveau en temps d’arrêt en seconde mi-temps alors que son équipe plaidait pour un penalty. Arteta a ramené une passion bien nécessaire à Arsenal, sur et en dehors du terrain, mais il doit maintenant l’atténuer et apprendre à l’équilibrer avec calme.

3. Newcastle sont de véritables prétendants au top quatre

À la même époque l’année dernière, Newcastle était l’avant-dernier de la Premier League et faisait face à la perspective réelle d’être le club le plus riche du championnat jusqu’à ce que Howe transforme radicalement sa fortune et éloigne l’équipe du danger de relégation. Les Magpies seront dans une autre bataille dans la seconde moitié de cette saison, mais cette fois, le défi est de terminer dans les quatre premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Et la réalité est qu’ils sont vraiment dans le bouleversement pour revenir en Ligue des champions pour la première fois depuis 2003-04, lorsqu’ils ont été éliminés au troisième tour de qualification par le Partizan Belgrade.

La forme de Newcastle cette saison n’est pas un hasard. Howe a rendu l’équipe incroyablement solide et organisée, et il a transformé Miguel Almiron et Joelinton en joueurs clés de la première équipe alors que beaucoup doutaient qu’ils soient même assez bons pour la Premier League.

Arsenal a été contraint de se contenter d’un match nul frustrant 0-0 mardi lorsque Newcastle est venu dans le nord de Londres avec une approche organisée et disciplinée. Marc Atkins/Getty Images

Contre Arsenal, Newcastle était obstiné et déterminé, mais ils étaient également imperturbables face au défi d’affronter les leaders de la ligue, qui avaient remporté sept matchs à domicile sur sept en Premier League avant cet affrontement. Howe a fait des signatures incroyablement astucieuses pendant son séjour à St James ‘Park, notamment Kieran Trippier et Bruno Guimaraes, et il pourrait y en avoir d’autres pendant la fenêtre de janvier.

Newcastle manque probablement de profondeur et de qualité pour remporter le titre cette saison, mais les quatre premiers sont certainement dans leurs capacités, en particulier avec Liverpool, Tottenham Hotspur et Chelsea qui ont tous du mal à relever un défi.

Notes des joueurs

Arsenal: Aaron Ramsdale 6; Ben White 7, Gabriel 6, William Saliba 5, Oleksandr Zinchenko 7 ; Thomas Partey 6, Granit Xhaka 6, Martin Odegaard 7 ; Bukayo Saka 7, Eddie Nketiah 6, Gabriel Martinelli 6

Sous-titres : Takehiro Tomiyasu 6

Newcastle : Nick Pape 8; Kieran Trippier 8, Sven Botman 9, Fabian Schar 7, Dan Burn 7 ; Sean Longstaff 6, Bruno Guimaraes 7, Joelinton 6 ; Joe Willock 6, Callum Wilson 6, Miguel Almiron 8

Sous-titres : Chris Wood 6, Jacob Murphy 6, Allan Saint-Maximin 6

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur interprète : Sven Botman, Newcastle. Le demi-centre de Newcastle était immense à l’arrière pour l’équipe de Howe, et il est incroyable de penser que Louis van Gaal ne pensait pas qu’il était assez bon pour se qualifier pour la Coupe du monde avec les Pays-Bas.

Moins performant : William Saliba, Arsenal. Le défenseur d’Arsenal a été félicité pour ses performances cette saison, mais il s’est le plus mal sorti de son duel avec Wilson et s’est trop souvent retrouvé au sol trop facilement.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Howe sur l’appel de la pénalité d’arrêt de jeu d’Arsenal : “Évidemment, à ce stade du match, vous pensez:” Dieu non, les gars ont tellement donné “, et cela aurait été une parodie pour nous. Je ne pensais pas que c’était un penalty mais on ne sait jamais . Je suis ravi, et moi et Mikel allons bien.”

Arteta sur les appels de pénalité d’Arsenal: “Il y a eu deux pénalités. C’est très simple. Je parle de ce que j’ai vu. Ce sont deux pénalités scandaleuses.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Mardi a marqué la première fois cette saison qu’Arsenal a été exclu en Premier League, et seulement la deuxième fois toutes compétitions confondues.

– La dernière fois que Newcastle a concédé un but dans un match de compétition, c’était le 6 novembre contre Southampton, une période qui s’est étirée sur 541 minutes.

Suivant

Arsenal: Les Gunners reviennent à l’action lundi au troisième tour de la FA Cup, lors de leur visite à Oxford United (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

Newcastle : Newcastle jouera également ensuite dans la FA Cup, mais leur match nul au troisième tour aura lieu samedi contre Sheffield mercredi (13 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).