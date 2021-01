Après le coup de grâce est venu le coup de poing Saka.

Cela ne ramènera pas la FA Cup qu’ils se sont rendues si impeccablement ce week-end, mais l’étoile montante Bukayo Saka a dirigé une démonstration inspirée de contre-attaque de football pour restaurer une mesure de fierté dans la saison insondable d’Arsenal.

À peine 72 heures après l’expiration de leur faible défense de la Coupe à St Mary’s, les Gunners auraient pu être pardonnés de s’être repliés sur l’occasion comme des victimes de l’accident revenant sur les lieux où ils ont radié leurs Lamborghini.

Et dans une bruine diabolique et tourbillonnante – le genre de nuit trouble mieux adaptée au Chien des Baskerville que le football – c’était un test déterminant de leur appétit pour rester coincé.

Comment les puissants sont tombés. Après 22 ans de peinture de chefs-d’œuvre sous Arsène Wenger, ils sont maintenant jugés selon s’ils ont envie de créer la clôture du jardin quand elle est mouillée.

Mais ils valaient trois points. Saka était exceptionnel, Rob Holding et David Luiz ont donné au guerrier des Saints Danny Ings moins de changement qu’une machine à fruits et, enfin, le tableau de la Premier League ne ressemble plus à une lettre menaçante du directeur de la banque d’Arsenal.

C’était d’autant plus impressionnant qu’ils ont pris du retard en trois minutes lorsque Stuart Armstrong a rencontré le coin de James Ward-Prowse avec une demi-volée exquise sans briser la foulée.

Contrairement à leur retraite tiède en Coupe, la réponse d’Arsenal a été tenace cette fois.