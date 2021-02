Arsenal parcourt le budget du défenseur de Bruges, Odilon Kossonou

La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal eye deal Kossonou

Arsenal est devenu le milieu de terrain du Club de Bruges Odilon Kossonou l’une de leurs principales priorités de transfert cet été, rapporte le Mirror.



1 Liés

La star de 20 ans a été extrêmement impressionnante pour l’équipe belge et a contribué à leur ascension vers le haut du tableau. Bruges a actuellement 13 points d’avance sur son plus proche rival.

L’Ivoirien coûterait aux Gunners environ 8,5 millions de livres sterling avec d’autres ajouts liés aux performances, et on pense qu’il a envie de jouer en Premier League.

Kossonou a rejoint Bruges en provenance du côté suédois de Hammarby, après avoir commencé sa carrière en Afrique avec Asec Mimosas.

Arsenal n’est cependant pas le seul à s’intéresser à lui. Le Sun rapporte que l’Inter Milan et les Wolves sont également enthousiastes.

United impressionné par Branthwaite d’Everton

Manchester United envisage de déménager pour le jeune Everton Jarrad Branthwaite, selon le Daily Mail.

Le défenseur adolescent a rejoint Everton il y a un an en provenance de Carlisle pour 1 million de livres sterling et il était dans une forme impressionnante lors d’un prêt à Blackburn Rovers.

Ayant déjà impressionné le patron des Toffees Carlo Ancelotti avant son déménagement à Ewood Park, Branthwaite gagne maintenant un nombre croissant d’admirateurs grâce à ses performances élégantes pour Rovers dans le championnat.

Le joueur de 18 ans a déjà fait quatre apparitions en Premier League après avoir fait ses débuts contre les Wolves. Everton est heureux de voir leur montée en puissance commencer à avoir plus de temps de jeu, mais cela signifie qu’un nombre croissant de clubs prennent conscience de ses talents.

United cherche un défenseur central avec plus d’expérience cet été, mais Branthwaite pourrait représenter une perspective à long terme.

Brobbey disponible alors que le RB Leipzig fait le premier pas

L’impressionnant attaquant adolescent de l’Ajax Brian Brobbey n’a pas encore conclu d’accord pour rester au club au-delà de la fin de la saison, et AS rapporte que le RB Leipzig est le premier club à exprimer son intérêt.

Produit du légendaire système d’académies du club, Brobbey et l’Ajax semblent être dans une impasse lorsqu’il s’agit de discuter de son avenir, et Leipzig dirige un certain nombre de clubs, dont l’AC Milan, Manchester United et le Bayern Munich, qui ont tous été liés à ses services.

Brobbey a établi des comparaisons avec Romelu Lukaku et Didier Drogba pour son style de jeu. Il est le joueur le plus rapide de l’équipe de l’Ajax et serait capable de sauter plus haut que Cristiano Ronaldo.

Il a marqué trois buts, dont le vainqueur contre Lille en Ligue Europa, et une passe décisive en 145 minutes pour la première équipe de l’Ajax jusqu’à présent, mais son bilan au niveau des jeunes est impressionnant: il a marqué 83 buts pour les U19, les U17 et les équipes de réserve .

Le rapport indique que Leipzig a contacté l’Ajax, mais il est peu probable qu’ils soient les seuls. L’attaquant est représenté par Mino Raiola.

Tap-ins

– Marcos Alonso devait quitter Chelsea cet été, mais après avoir connu une sorte de renouveau sous Thomas Tuchel, il souhaite signer une prolongation d’un an au club, selon le Sun. Alonso avait été exclu de l’équipe par l’ancien patron Frank Lampard et envisageait de déménager dans un autre club de Premier League ou en Italie, mais il a commencé les trois derniers matchs et préférerait maintenant rester.

– Leicester City cherche un remplaçant pour Jamie Vardy, maintenant âgé de 34 ans, et le Mirror pense que les renards envisagent celui de Brentford Ivan Toney comme un éventuel remplacement à long terme. Le patron de la ville, Brendan Rodgers, pourrait faire un geste pour Toney cet été. Toney a marqué 24 buts en 31 matchs et a suscité beaucoup d’intérêt. Cependant, le joueur de 24 ans a encore quatre ans de contrat, et il pourrait donc avoir un prix élevé.