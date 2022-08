Arsenal ouvre la saison avec une victoire 2-0 à Crystal Palace

Les nouveaux venus d’Arsenal ont eu un impact immédiat en ouvrant la Premier League anglaise en battant l’hôte Crystal Palace 2-0 vendredi.

L’arrière gauche Oleksandr Zinchenko a inscrit le premier but en première mi-temps tandis que l’attaquant Gabriel Jesus a créé un certain nombre d’occasions et que le défenseur William Saliba a réalisé une performance presque sans faute lors de son premier départ pour Arsenal.

Les Gunners ont encore dû endurer une deuxième mi-temps nerveuse avant que la tentative de centre de Bukayo Sako ne soit déviée dans son propre filet par le défenseur du Palais Marc Guehi à la 85e.

Arsenal a pris les devants sur un corner bien travaillé au 20e, lorsque Zinchenko a rencontré une longue livraison dans la surface et s’est dirigé vers le but vers Gabriel Martinelli, qui a hoché la tête à bout portant.

Martinelli aurait dû marquer dans les premières minutes après une course déchaînée de Jesus, qui s’est frayé un chemin dans la surface avant que le ballon ne soit dévié sur la trajectoire de son compatriote brésilien, qui a éraflé son tir loin du deuxième poteau.

Zinchenko et Jesus ont tous deux rejoint Manchester City pendant l’intersaison tandis que Saliba a été signé en 2019 mais a passé les trois dernières saisons en prêt dans sa France natale. L’arrière central avait l’air calme et confiant pour ses débuts en championnat, effectuant des interventions et des blocages clés alors que Palace poursuivait un égaliseur.

Arsenal a également eu besoin de deux bons arrêts du gardien Aaron Ramsdale pour conserver son avance.

Ramsdale a d’abord réagi rapidement pour repousser une tête à bout portant d’Odsonne Edouard à la 42e minute, puis est descendu bas pour bloquer un tir d’Eberechi Eze à la 54e.

Pour Arsenal, cela a permis un bien meilleur début de saison que l’année dernière, quand ils ont également ouvert la campagne un vendredi soir mais sont tombés face à un promu Brentford 2-0 et ont également perdu les deux matchs suivants.

