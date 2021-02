Arsenal organisera le nettoyage estival avec Lacazette et Guendouzi parmi les départs

Arsenal devrait organiser un dégagement estival avec Alexandre Lacazette et Matteo Guendouzi parmi ceux qui partiront.

Cela survient alors que Mikel Arteta continue de réduire l’équipe à son goût.

Le processus a commencé l’été dernier lorsque Guendouzi, Lucas Torreira et Henrikh Mkhitaryan sont partis pour de nouveaux clubs.

Et cela s’est poursuivi en janvier après que Mesut Ozil, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos aient été autorisés à partir pour rien.

Arteta a une vision précise en tête de l’équipe et veut la modeler à son image exacte.

Cela signifie que la vente de feu à l’Emirates se poursuivra avec l’ancien assistant de Manchester City désireux de renforcer les fonds pour acquérir ses propres objectifs.

Selon The Sun, les départs les plus en vue seront David Luiz et Lacazette – le contrat du premier expirant à la fin de la saison et le second perdant sa place dans la première équipe.

Les autres sorties comprennent Guendouzi et Torreira – prêtées respectivement à Hertha Berlin et à l’Atletico Madrid.