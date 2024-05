Arsenal obtient le feu vert pour signer un duo exceptionnel de 120 millions d’euros ; Liverpool a offert une réduction énorme au meilleur milieu de terrain

Arsenal est en pourparlers sur un brillant double accord avec un nouvel ailier et un défenseur polyvalent qui devraient signer, Tottenham a été cité 50 millions d’euros pour son principal objectif d’été, tandis que Liverpool peut signer un objectif de milieu de terrain à long terme moyennant des frais réduits.

XAVI SIMONS PASSAGE À ARSENAL RASSEMBLE LE RYTHME

Arsenal a été convaincu qu’il pouvait gagner la course pour signer Xavi Simons cet été après avoir pris contact pour sa signature et avoir été clairement convaincu que le joueur souhaitait faire le pas.

Le meneur de jeu néerlandais a connu une saison exceptionnelle alors qu’il était prêté en Bundesliga au RB Leipzig après avoir signé en remplacement de Christopher Nkunku, qui avait déménagé à Chelsea.

Le joueur de 21 ans, qui peut jouer en tant que numéro 10 ou sur l’une ou l’autre aile, a marqué neuf fois cette saison, ajoutant 15 passes décisives supplémentaires.

Leipzig aimerait avoir la chance de signer un contrat permanent avec son prêteur, mais la valorisation du PSG à 60 millions d’euros (51,5 millions de livres sterling) est supérieure à ce que l’équipe de Bundesliga peut se permettre.

En conséquence, il a été associé à des déménagements vers Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich à la place.

Cependant, alors que Barcelone n’est intéressé que par un accord de prêt et que le Bayern donne la priorité aux autres signatures, les Gunners se sont fermement positionnés en pole position pour la signature de Simons.

Par sportleurs chances de déménager ont également augmenté, Simons indiquant clairement qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son club parent la saison prochaine.

En conséquence, toutes les parties cherchent à conclure rapidement un accord, Arsenal espérant qu’il pourra arriver plus tôt dans la fenêtre estivale.

Arsenal va donner suite à l’accord avec Simons en faisant venir Ousmane Diomandé

Les Gunners se précipitent également vers un autre accord rapide en plus de Simons, avec une décision pour le défenseur du Sporting Lisbonne Ousmane Diomande qui avance également.

L’Ivoirien s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus remarquables du football européen, ses performances ayant alerté des équipes comme Chelsea, Liverpool et Newcastle.

Et après avoir signé le joueur de 20 ans pour une bonne affaire de 7,5 millions d’euros auprès du FC Midtjylland en janvier 2023, ils sont désormais prêts à le laisser partir pour un bénéfice substantiel.

Il a une clause dans son accord fixant sa sortie à un montant énorme de 80 millions d’euros (68,6 millions de livres sterling). Cependant, Arsenal est actuellement en négociations préliminaires sur sa signature et on croit de plus en plus qu’un accord peut être conclu pour un montant initial de 50 millions d’euros, avec des ajouts portant l’accord à 60 millions d’euros (51,5 millions de livres sterling).

Mikel Arteta recherchait un autre demi-centre capable de couvrir à l’arrière gauche et atterrir sur Diomande cocherait parfaitement cette case.

Le Sporting, pour sa part, a déjà commencé à planifier sa vente après avoir ciblé le prometteur défenseur anderlechtois Zeno Debast pour le remplacer.

A NE PAS MANQUER 👉 Le XI de classe mondiale d’Arsenal pourrait s’aligner la saison prochaine si Arteta obtient le meilleur milieu de terrain, cible l’attaquant

L’éventuel double accord sera de la musique aux oreilles d’Arteta qui sera désireux de renforcer encore son équipe cet été et de s’appuyer sur ce qui a été une saison de progrès tout à fait encourageante qui les a vu atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions et également remporter le Premier ministre. Course au titre de champion jusqu’à la dernière journée.

TOTTENHAM A CITÉ 50 M€ POUR LE MEILLEUR CIBLE DE L’ATTAQUANT

Tottenham envisage de lancer une offre officielle après s’être vu proposer des frais énormes de 50 millions d’euros (42,3 millions de livres sterling) pour recruter l’attaquant de l’Eintracht Francfort Omar Marmoush cet été – soit environ 20 millions d’euros de plus que ce qu’ils s’attendaient à payer. (SportsBILD)

Aston Villa souhaite célébrer sa qualification pour la Ligue des champions en signant Gabri Veiga d’Al-Ahli après que le milieu de terrain espagnol de 21 ans a indiqué qu’il souhaitait revenir dans le football européen cet été. (divers)

L’équipe d’Unai Emery est également en pourparlers avec le Paris Saint-Germain au sujet d’un accord pour le milieu de terrain Carlos Soler, qui était auparavant sur le radar de Manchester United. L’ancien valencien n’a joué que 993 minutes d’action cette saison et est libre de partir au juste prix cet été. (L’Equipe)

Une guerre d’enchères devrait s’ensuivre pour Jérémie Frimpong cet été, alors que le défenseur néerlandais aurait tendance à quitter le Bayer Leverkusen cet été. Man City est prêt à rejoindre Arsenal, Liverpool, Man Utd et le Real Madrid dans la course pour l’ancien Celtic qui dispose d’une clause de sortie de 40 millions d’euros (35 £) dans son contrat. (BILD)

Barcelone est très enthousiaste à l’idée d’un coup d’été pour l’attaquant de Liverpool Luis Diaz et considère le Colombien comme une cible réalisable cet été. (Monde Sportif)

Le Borussia Monchengladbach est en pourparlers sur un transfert permanent du défenseur de Leeds United Maximilian Wober après un prêt réussi. Les Blancos demandent jusqu’à 17 millions d’euros (14,5 millions de livres sterling) pour le défenseur central, bien que l’équipe de Bundesliga offre actuellement 9 millions d’euros (7,7 millions de livres sterling). (BILD)

Liverpool a vu échouer une offre gigantesque de 120 millions d’euros (103 millions de livres sterling) pour la superstar du Real Madrid Rodrygo, alors que Michael Edwards souhaite renforcer son attaque cet été. (Télévision El Chiringuito)

MAN CITY AUTORISÉ À SIGNER LE REMPLACEMENT DE GREALISH POUR 60 M€

Manchester City est prêt à vendre Jack Grealish cet été et prévoit de le remplacer par Dani Olmo alors que la star espagnole pourrait quitter le RB Leipzig pour 60 millions d’euros (51,5 millions de livres sterling) cet été. (BILD)

Newcastle prépare une offre énorme pour attirer le meilleur gardien géorgien Giorgi Mamardashvili au club cet été et est prêt à payer à Valence 40 millions d’euros (34,3 millions de livres sterling) pour le joueur de 23 ans. (Marca)

Le Bayern Munich envisage sérieusement de recruter Mike Maignan cet été, le Français voyant les discussions sur un nouveau contrat avec l’AC Milan stagner, les géants de la Serie A ne voulant pas augmenter leur offre annuelle de 4,5 millions d’euros au joueur de 28 ans. (Calciomercato)

L’Atletico Madrid apparaît comme le favori pour signer Paulo Dybala cet été, alors que l’attaquant argentin est prêt à quitter la Roma et avec une clause de sortie alléchante de 12 millions d’euros dans son accord. (COMME)

Barcelone est de plus en plus convaincu qu’il recrutera Nico Williams cet été après avoir ouvert des discussions avec la star de l’Athletic Bilbao et au milieu des affirmations selon lesquelles il est prêt à respecter sa clause de sortie de 55 millions d’euros. (Sport)

L’agent de la star de Naples Khvicha Kvaratskhelia a confirmé qu’il faudrait une offre extraordinaire pour attirer l’ailier géorgien cet été, alors que le PSG fait pression pour recruter le talentueux joueur de 23 ans. (Tout le marché)

L’AC Milan fait de gros efforts pour recruter Emerson Royal de Tottenham et un accord de l’ordre de 18 millions d’euros (15,4 millions de livres sterling) commence à prendre de l’ampleur. (Fabrizio Romano)

LIVERPOOL A PARLÉ D’UNE RÉDUCTION ÉNORME POUR SIGNER LE MILIEU DE TERRAIN FRANÇAIS

Liverpool s’est vu offrir la possibilité de recruter le milieu de terrain niçois et français Khephren Thuram, 23 ans, pour un prix réduit de 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling) cet été. (RMC Sport)

Le défenseur barcelonais Alejandro Balde a été assuré qu’il ne serait pas vendu cet été et conserve le plein soutien de l’entraîneur Xavi Hernández. (Sport)

Le Real Madrid a abandonné son projet de laisser Arda Guler partir cet été, le meneur de jeu turc étant un membre de plus en plus fiable de l’équipe de Carlo Ancelotti et l’adolescent gagnant le respect de ses coéquipiers. (Matteo Moretto)

Naples a proposé à Antonio Conte un contrat d’une valeur de 6 millions d’euros (5,6 millions de livres sterling) par saison pour prendre les commandes cet été et ils semblent être le prochain club probable pour l’ancien patron de Tottenham après que l’AC Milan ait refroidi son intérêt. (Sport Italie)

Harry Kane dirige un groupe croissant de joueurs du Bayern Munich qui souhaitent que le manager Thomas Tuchel fasse demi-tour cet été sur sa décision de quitter l’Allianz Arena à la fin de la saison – même si ce sont peut-être les patrons du club qu’ils doivent convaincre. (Abendzeitung)

La Juventus souhaite se séparer du manager Massimiliano Allegri à la fin de la saison, Thiago Motta de Bologne étant un candidat sérieux pour le remplacer. (Rudy Galetti)

Manchester United envisage un accord choc pour ramener Angel Gomes à Old Trafford, tandis qu’Aston Villa et Tottenham surveillent également de près le meneur de jeu lillois. (divers)