Arsenal-Nottingham Forest : plans de couverture TV

Avec la victoire de Leeds United contre Liverpool samedi, les clubs proches du bas de la division commencent à s’éloigner. Pour Nottingham Forest, cela signifie une mauvaise nouvelle. Mais ils ont une chance de se racheter dimanche lorsqu’ils se rendront dans le nord de Londres pour jouer contre Arsenal. Vous recherchez des plans de couverture télévisée d’Arsenal-Nottingham Forest? Cherchez pas plus loin.

Pendant ce temps, si Arsenal peut obtenir les trois points, les Gunners sauteront par-dessus Manchester City et reprendront la première place de la Premier League.

Plans de couverture Arsenal-Forest

Heure du coup d’envoi : 10 h 00 HE / 7 h 00 PT – dimanche 30 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Joe Speight et Stephen Warnock.

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Avec les voix reconnaissables de Joe Speight et Stephen Warnock appelant le match depuis Londres, le match est diffusé en direct sur USA Network aux États-Unis, en anglais.

Avant ce match, l’Arsenal-Nottingham Forest est le premier match entre ces deux équipes en Premier League en vingt-trois ans.

Les résultats de Nottingham Forest commencent à s’améliorer, notamment la victoire le week-end dernier contre Liverpool. Le manager Steve Cooper semble avoir trouvé sa meilleure formation de départ.

Pendant ce temps, Arsenal voudra se souvenir de la performance décevante de jeudi dernier contre le PSV en Ligue Europa. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Mikel Arteta a partagé ses réflexions :

“Nous devons être bien meilleurs que nous ne l’étions [against PSV]. Nous savions ce qu’ils essayaient de faire et la façon dont nous exécutions certaines actions, la façon dont nous concourions, ce n’était pas assez bon.

« Nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. Nous devons réagir. Dimanche, nous avons un match très important, puis nous verrons Zurich.»

Que la meilleure équipe gagne dimanche.

Crédit photo : IMAGO / PA Images