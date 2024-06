Arsenal news : les Gunners ont pour objectif de s’entraîner avec le club alors qu’Edu découvre le prix de 65 millions de livres sterling pour l’attaquant

Edu envisage peut-être de revenir sur le marché des transferts cet été ( AFP via Getty Images)

Arsenal devrait être occupé dans la fenêtre de transfert avec des mouvements entrants et sortants attendus alors que Mikel Arteta et Edu cherchent à renforcer leur équipe pour la saison prochaine afin de vaincre Man City.

L’ouverture de la fenêtre de transfert est dans quelques jours et cela devrait être quelques mois cruciaux pour Arsenal.

Les Gunners espèrent renforcer leur équipe avant de se lancer dans un autre défi pour renverser Manchester City. Mikel Arteta et ses collègues ont échoué terriblement deux saisons de suite, mais prévoient de recommencer.









L’été dernier a vu des ajouts majeurs à Kai Havertz et Declan Rice, et le nord de Londres pourrait encore planifier des ajouts plus importants. Edu semble avoir l’intention de recruter un attaquant cet été, mais il pourrait également y avoir des joueurs se dirigeant dans la direction opposée.

Cela dit, Mirror Football se penche sur certaines des plus grandes histoires entourant Arsenal dans les jours précédant l’ouverture de la fenêtre de transfert.

Étiquette de prix Dominic Solanke

L’attaquant de Bournemouth, Dominic Solanke, pourrait quitter les Cherries si la côte sud recevait une offre de 65 millions de livres sterling, selon des informations. On pense qu’Arsenal est une partie intéressée par l’acquisition de la signature de l’ancien attaquant de Liverpool et de Chelsea, alors qu’ils envisagent leurs options avancées cet été.

Solanke a marqué 21 fois en 2023/24 au cours d’une saison impressionnante sous Andoni Iraola. Le joueur de 26 ans a signé pour Bournemouth en 2019 pour un montant initial de 19 millions de livres sterling. Liverpool aurait une clause qui leur permettrait de gagner 20 pour cent de tout bénéfice que les Cherries tireraient d’une vente.

BOURNEMOUTH, ANGLETERRE – 13 AVRIL : Dominic Solanke de Bournemouth célèbre après avoir marqué un but pour porter le score à 1-0 lors du match de Premier League entre l’AFC Bournemouth et Manchester United au Vitality Stadium le 13 avril 2024 à Bournemouth, en Angleterre. (Photo de Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images)



Objectif d’Arsenal fixé pour la visite

Même si l’accent sera mis sur la première équipe des Gunners, Arsenal cherche également à s’assurer qu’elle dispose des meilleurs espoirs de jeunesse. Le défenseur de St Johnstone Callan Hamill a attiré l’attention du nord de Londres et a reçu l’autorisation de son club de visiter les installations d’Arsenal selon le Daily Record.

Hamill fera le déplacement pour visiter également l’académie et le train d’Arsenal. St Johnstone souhaiterait toujours qu’il signe des formulaires professionnels l’année prochaine.

Fixation des prix de Kieran Tierney

L’arrière latéral d’Arsenal, Kieran Tierney, devrait quitter les Emirats cet été et c’est une décision qui pourrait voir les Gunners en prendre un coup. Alors que l’international écossais est devenu un favori culte dans le nord de Londres, il a souffert de blessures tout au long de son séjour dans le nord de Londres et est tombé en disgrâce auprès d’Arteta.

Le défenseur a passé la saison dernière en prêt à la Real Sociedad et fait partie des nombreux joueurs sur la liste de sortie d’Arsenal. Le contrat de Tierney court jusqu’en 2026.





Les rapports suggèrent que l’ancienne star du Celtic pourrait partir moyennant 10 millions de livres sterling après être arrivée au club pour 25 millions de livres sterling il y a cinq ans. Les Bhoys ont été présentés comme une destination potentielle, mais on se demande s’ils peuvent se permettre plus qu’un accord de prêt.

Rejoignez notre nouvelle communauté WhatsApp et recevez votre dose quotidienne de contenu Mirror Football. Nous offrons également aux membres de notre communauté des offres spéciales, des promotions et des publicités de notre part et de celles de nos partenaires. Si vous n’aimez pas notre communauté, vous pouvez la consulter à tout moment. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire notre Avis de confidentialité.