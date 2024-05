Arsenal news : l’affirmation de William Saliba rejetée alors que la cible principale Alexander Isak tient des pourparlers

Arsenal attend désormais nerveusement le choc de mardi entre Manchester City et Tottenham.

Les Gunners savent qu’une victoire ou même un match nul des Spurs leur donnera l’avantage sur City dans la course au titre. L’équipe de Mikel Arteta occupe désormais la première place de la Premier League après avoir battu Manchester United dimanche.









La course au titre se poursuivra jusqu’au dernier jour, même si une victoire de City contre les Spurs leur permettrait probablement de remporter le trophée dimanche. Bien qu’il soit encore possible de mettre fin à une disette de 20 ans en matière de titre, une certaine attention se tourne vers le mercato estival.

Le meilleur objectif, Alexander Isak, a eu des entretiens avec Newcasle alors que les Gunners envisagent une décision, tandis qu’Arteta a été invité à faire un effort pour signer Jadon Sancho. Ici, Mirror Football rassemble toutes les dernières nouvelles d’Arsenal.

La plainte de Saliba rejetée

Rio Ferdinand a repoussé les affirmations selon lesquelles William Saliba aurait été le meilleur défenseur de la Premier League cette saison. Saliba a été nommé homme du match alors que les Gunners ont battu Manchester United, mais Ferdinand n’a pas été convaincu par le Français.

« Je ne pense pas que Saliba ait été le meilleur défenseur d’Arsenal cette saison, dire qu’il est le meilleur de la ligue est exagéré, je pense, Van Dijk est revenu à son meilleur d’ailleurs », a-t-il déclaré au podcast Vibe with Five. .

« Je pense que Saliba a un meilleur aspect visuel, c’est un défenseur plus propre et plus posé à 100%, c’est juste ce que vous aimez voir parfois, je pense que Gabriel est le plus agressif. [and] combatif [defender]veut les duels 1v1, se lance dans des défis et en sort. »

Lisez les réflexions complètes de Ferdinand sur Saliba.

Les artilleurs invités à faire bouger Sancho

Arsenal a été invité à signer Jadon Sancho



L’icône d’Arsenal, Emmanuel Petit, a exhorté son ancien à faire un geste à succès pour Jadon Sancho cet été. L’ailier devrait quitter Manchester United cet été et Petit pense que l’Emirates Stadium pourrait être l’endroit idéal pour lui.

« Je disais à quel point j’étais impressionné par Jadon Sancho en Ligue des champions dans les commentaires – il ressemble à un nouveau joueur, si en forme, si mince et explosif. Il est comme de la dynamite sur le terrain, si explosif avec le ballon, si difficile à attraper. « , a-t-il déclaré à Grosvenor Sport.

« Il est de retour à son meilleur niveau et Man United semble si loin d’eux, donc si Arsenal le veut, pourquoi pas ? Vous pouvez mettre le meilleur joueur du monde à Man United en ce moment et ils auront l’air moyens dans deux mois. »

Lisez les dernières nouvelles sur le mvoe d'Arsenal pour Sancho.

Isak tient des pourparlers à Newcastle

Alexander Isak, la principale cible estivale d’Arsenal, s’est entretenu avec le président saoudien de Newcastle, Yasir Al Rumayyan. L’attaquant est surveillé de près par les Gunners, bien que les Magpies aient mis sa tête à prix de 120 millions de livres sterling.

Les Gunners poursuivront leur poursuite malgré ces frais élevés, Mikel Arteta souhaitant renforcer ses options offensives. Isak s’est maintenant entretenu avec le chef de Newcastle, Al Rumayyan, après le dernier match à domicile de son équipe de la saison.

L’homme d’affaires saoudien était à Tyneside pour discuter de la saison et des projets pour l’été. La situation d’Isak est prioritaire, Newcastle souhaitant offrir un nouveau contrat à l’international suédois.





Lisez les dernières nouvelles sur l'avenir d'Isak.

