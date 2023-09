« Arsenal ne dominera pas son groupe de Ligue des champions »: l’ancien capitaine des Gunners tient compte de l’avertissement avant le match d’ouverture

Arsenal revient en Ligue des champions pour la saison 2023/24 après plus de six ans d’absence et est favori pour terminer en tête du groupe B et se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’ancien capitaine d’Arsenal, William Gallas, ne pense cependant pas que les Gunners soient assurés de se qualifier confortablement dans leur groupe, qui comprend également Séville, le PSV et Lens.

En désignant l’équipe espagnole de Séville, qui a atteint la Ligue des champions après avoir remporté une nouvelle fois la Ligue Europa la saison dernière, comme principale menace d’Arsenal dans le groupe, Gallas pense que le manque d’expérience de Mikel Arteta et de ses joueurs sur la scène européenne d’élite pourrait avoir un impact sur leurs performances. dans la compétition.

Gallas était capitaine d’Arsenal à la fin des années 2000 (Crédit image : Getty Images)

« Je ne serais pas sûr qu’Arsenal dominera son groupe de Ligue des Champions », a déclaré Gallas. Casino de Genting. « Séville est une équipe très forte. Après avoir regardé la finale de la Ligue Europa, j’ai vu une équipe très à l’aise sur la scène européenne.

« Je pense qu’ils finiront parmi les deux premiers du groupe. C’est très difficile de jouer contre Séville – ils jouent un bon football, intense. Techniquement, ils sont vraiment bons. N’oubliez pas que Séville a aussi beaucoup plus d’expérience qu’Arsenal. à ce niveau.

« Je suis sûr qu’Arsenal se qualifiera dans le groupe, c’est sûr, mais ils termineront derrière Séville. »

Alors qu’une grande partie de l’équipe d’Arsenal s’apprête à faire ses débuts en Ligue des champions contre le PSV mercredi soir, Gallas souligne la fierté que chaque joueur ressentira avant le coup d’envoi.

Gallas soutient Séville en tête du groupe après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière (Crédit image : Getty Images)

« Les joueurs qui n’ont pas joué la Ligue des champions se rendront compte que tous les sacrifices qu’ils ont consentis dans leur jeunesse pour devenir footballeurs professionnels en valaient la peine », a déclaré Gallas.

« Jouer la Ligue des champions est un rêve pour tout joueur de football professionnel. De nombreuses pensées traverseront l’esprit des joueurs pendant que l’hymne de la Ligue des champions retentira. Ils seront très fiers d’eux-mêmes car il faut faire d’énormes sacrifices pour réussir dans le football.

« Ce n’est pas facile de percer. Ils doivent profiter du moment parce qu’ils le méritent. »

