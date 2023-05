Mikel Arteta a déclaré qu’Arsenal était motivé par la vengeance lors de la victoire 2-0 de dimanche contre Newcastle United après avoir regardé une vidéo de la douloureuse défaite de la saison dernière dans le même match.

La frappe de Martin Odegaard à la 14e minute et le but contre son camp de Fabian Schar à la 75e minute ont suffi à donner aux visiteurs une victoire inestimable qui réduit d’un point l’avance de Manchester City au sommet, bien qu’ayant joué un match de plus.

– Olley: Arsenal redécouvre son courage pour maintenir les espoirs de titre Prem en vie

– Comment les équipes de Premier League peuvent se qualifier pour l’Europe cette saison

Newcastle a battu Arsenal 2-0 en mai dernier lors d’une nuit extrêmement dommageable qui leur a essentiellement coûté la qualification en Ligue des champions, dont les conséquences ont été filmées par le documentaire « Tout ou rien » d’Amazon sur la saison des Gunners.

Les joueurs ont tenu une réunion d’équipe plus tôt dimanche, au cours de laquelle ils ont à nouveau regardé des images du match et Arteta pense que cela s’est avéré le catalyseur de leur affichage bien amélioré sur Tyneside.

« Nous devions le sentir », a-t-il déclaré. « Il ne suffisait pas d’en parler, nous devions le ressentir, nous devions le voir, nous devions reconnaître nos visages. Pas seulement les joueurs, mais aussi ce que cela signifiait pour le personnel. C’est le football. Vous pouvez gagner ou perdre mais ce sentiment que nous n’en avons pas fait assez ce jour-là, il fallait y remédier.

« Je regardais la vidéo donc je n’ai pas vu leurs visages. Pas besoin d’être un génie pour le voir. Le mot était ‘douleur’ ​​et ensuite le désir de vengeance. Je pense qu’ils avaient ça aujourd’hui dans le ventre .

Mikel Arteta applaudit les supporters d’Arsenal à l’extérieur après une large victoire sur Newcastle en Premier League. Getty Images

« Quand vous avez des points d’interrogation, vous devez les résoudre tout de suite. Quand vous avez les émotions que nous avons eues l’année dernière dans ce vestiaire, vous devez les ressentir à nouveau, réaliser à quel point elles sont méchantes et ensuite trouver un moyen d’aborder le jeu différemment. parce que les demandes allaient être différentes de l’année dernière.

« Les garçons l’ont extrêmement bien fait, donc je suis vraiment fier d’eux. »

Le gardien Aaron Ramsdale a incarné l’acier d’Arsenal, réalisant plusieurs arrêts de classe mondiale à des moments cruciaux. Il a déclaré que la mémoire collective de ce qui s’était passé à Newcastle l’année dernière avait été une énorme motivation.

« Immense fierté et soulagement, surtout après ce qui s’est passé ici l’année dernière », a déclaré Ramsdale. « Cela n’a pas été mentionné jusqu’à la réunion avant que nous quittions l’hôtel. Le directeur nous a montré la vidéo du documentaire et nous avions un désir ardent que ce ne serait pas pareil aujourd’hui. »

City détient toujours un avantage en haut du tableau, mais leur rodage national est compliqué par une demi-finale de Ligue des champions à deux contre le Real Madrid à partir de mardi et Arteta a salué une victoire qui augmentera la pression sur leurs rivaux en titre.

« [It shows] que nous sommes là, que nous voulons continuer à creuser », a ajouté Arteta. « Le prix est là, pas trop loin. La seule chose que nous pouvons faire est de continuer à insister et de ne pas tourner le dos et perdre notre concentration sur autre chose. Soyez déterminé chaque jour. Continuons et voyons ce qui se passe. »