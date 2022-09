Arsenal montre à Brentford qu’ils sont une équipe différente maintenant avec de superbes performances d’équipe

Arsenal a fait un travail léger sur Brentford pour revenir en tête du classement de la Premier League après une victoire 3-0 au stade Gtech Community dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les Gunners ont pris les devants à la 17e minute alors que le corner de Bukayo Saka était dirigé dans le coin le plus éloigné du poteau par le défenseur William Saliba. Puis l’avance a été doublée 11 minutes plus tard alors que Granit Xhaka a lancé un centre dans la surface et Gabriel Jesus s’est dirigé avec force vers la maison le deuxième.

Peu de temps après la pause, Fabio Vieira, pour ses débuts complets en Premier League, a porté le score à 3-0 avec un tir plongeant de 25 mètres. Le tir bas de Mikkel Damsgaard a été repoussé par Aaron Ramsdale, mais Brentford n’a rien offert d’autre alors qu’Arsenal est revenu en tête du classement avec un seul point d’avance sur Man City et Tottenham.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Arsenal se promène dans le parc

C’est le tweet que le manager Mikel Arteta a utilisé comme motivation de ce match la saison dernière lorsque les équipes se sont rencontrées le plus récemment en février.

“Bon coup de pied avec les garçons”, a tweeté l’attaquant Ivan Toney après la victoire 2-0 de Brentford en août 2021, et le récent documentaire d’Amazon a montré Arteta utilisant une capture d’écran de ce commentaire dans son discours d’avant-match sept mois plus tard, aidant à inspirer un 2-1 victoire à domicile.

2 Connexe

La victoire 3-0 de dimanche au Gtech Community Stadium aura sans doute donné plus de satisfaction aux Gunners, étant donné qu’ils étaient totalement dominants dès le départ, ne semblant jamais en danger après que William Saliba les ait dirigés à la 17e minute.

Les trois buts ont été excellents dans leur construction et leur exécution, Gabriel Jesus de la tête dans le centre de Granit Xhaka 11 minutes plus tard, avant que Fabio Vieira ne tue toute perspective de retour de Brentford avec un entraînement plongeant quatre minutes après le début de la seconde période.

Toney, qui fêtait cette semaine sa première convocation internationale et devenait le premier joueur de Brentford à faire partie de l’équipe d’Angleterre depuis Les Smith en 1939, a à peine eu un coup de pied tout l’après-midi. Comme les fans d’Arsenal ont chanté tard: “Ivan Toney, une promenade dans le parc.”

Arsenal contrôlait totalement le match contre Brentford. Alex Pantling/Getty Images

2. Vieira fait ses débuts complets

Cela ressemblait à des débuts délicats en Premier League sur le papier pour Vieira. Avec Martin Odegaard et Emile Smith Rowe exclus pour cause de blessure, Arteta s’est tourné vers sa signature estivale de 34 millions de livres sterling du FC Porto pour jouer en tant que n ° 8 du côté droit dans le système 4-3-3 d’Arsenal.

Le pressage féroce et le physique de Brentford semblaient être un défi difficile pour Vieira, qui n’est pas le plus grand en stature, et le défenseur central Ben Mee a cherché à donner à l’international portugais U21 un avant-goût de ce qui l’attendait avec un défi robuste qui l’a envoyé. s’écraser sur le gazon.

Cependant, le joueur de 22 ans a grandi dans le concours, liant bien le jeu et aidant Arsenal à maintenir un niveau de contrôle quasi total tout au long. Le point culminant a été une belle frappe de 25 mètres qui a coupé le poteau gauche du gardien de Brentford David Raya sur son chemin pour couronner un affichage individuel prometteur. Vieira est le premier joueur à marquer lors de ses débuts à Arsenal depuis l’extérieur de la surface de réparation à l’ère de la Premier League.

3. Arsenal reste en tête jusqu’en octobre

L’un des points d’interrogation de cette équipe d’Arsenal est sa capacité à se remettre de l’adversité. Perdre à Manchester United la dernière fois était leur première défaite de la saison, mais ce fut une réponse catégorique, montrant un niveau de contrôle qui a montré que l’expérience punitive à Old Trafford est déjà un lointain souvenir.

Avec Chelsea, Liverpool et United ne jouant pas ce week-end, Arsenal a eu la chance de créer encore plus de distance entre eux et leurs quatre rivaux traditionnels. Il est très tôt – et ces équipes ont évidemment un match en cours – mais cela fera beaucoup pour la confiance d’un groupe souvent accusé de fragilité de se voir huit points devant Chelsea et neuf devant Liverpool.

Ils étaient même assez à l’aise pour faire venir Ethan Nwaneri – qui à 15 ans et 181 jours devient le plus jeune joueur d’Arsenal et de la Premier League. A tel point qu’en fait, il n’a pas pu évoluer avec le reste de ses coéquipiers car il est encore mineur.

La trêve internationale signifie qu’Arsenal sera en tête le mois prochain, mais le premier jour de retour oppose Arsenal à son rival du nord de Londres, troisième, Tottenham. Ils peuvent attaquer cette tâche énorme en position de force.

– Rapport : Brentford-Arsenal | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Notes des joueurs

Brentford: Raya 7, Hickey 6, Ajer 6, Jansson 6, Mee 6, Henry 6, Dasilva 6, Janelt 5, Jensen 5, Mbeumo 5, Toney 5.

Sous-marins: Onyeka 6, Damsgaard 6, Baptiste 6, Wissa 6.

Arsenal: Ramsdale 7, Blanc 7, Saliba 8, Gabriel 7, Tierney 7, Partey 8, Xhaka 8, Saka 8, Vieira 8, Martinelli 7, Jésus 8.

Sous-marins: Lokonga 6, Nketiah 6, Blanc 6, Marquinhos 6, Nwaneri 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Granit Xhaka. A utilisé le ballon intelligemment – ​​illustré par la mise en place de Jesus pour le deuxième d’Arsenal – et s’est délecté de la plus grande liberté d’attaque qui lui était offerte dans un rôle de milieu de terrain légèrement modifié.

PIRE: Mathias Jansen. Incapable d’aider Brentford à prendre pied dans le jeu alors que Xhaka et Thomas Partey dirigeaient le spectacle pour les visiteurs au milieu de terrain.

Faits saillants et moments marquants

Le banc d’Arsenal contenait un joueur de 15 ans, le milieu de terrain Ethan Nwaneri faisant sa première équipe de la journée de Premier League. Il allait établir un record lors de ses débuts.

Ethan Nwaneri, 15 ans et 180 jours est sur le banc d’Arsenal aujourd’hui à Brentford ! Bravo à lui ! Où étais-tu quand tu avais 15 ans ??? pic.twitter.com/Y0DeWv4mgJ —Julien Laurens (@LaurensJulien) 18 septembre 2022

Après que Vinicius Jr. du Real Madrid ait été critiqué pour une fête dansante la semaine dernière, Gabriel Jesus d’Arsenal a fait preuve de solidarité avec son coéquipier brésilien en marquant le deuxième but.

Gabriel Jesus a frappé une célébration de danse de style Vinicius après son but 🕺🔥 pic.twitter.com/H4DNnGaz5E — ESPN FC (@ESPNFC) 18 septembre 2022

Les Gunners étaient en contrôle total et la superbe frappe de Fabio Vieira peu après la pause a porté le score à 3-0.

Après le match : ce qu’ont dit les entraîneurs

Suivre…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Passant par Squawka: Les 10 précédents buts d’Arsenal en Premier League étaient venus du pied gauche, la tête de Saliba brisant la séquence.

– Passant par Opta: Saka a été directement impliqué dans 37 buts en Premier League pour Arsenal (18 buts, 19 passes décisives), désormais le deuxième joueur le plus âgé de 21 ans ou moins pour le club dans la compétition, dépassant Nicolas Anelka (35) et seulement derrière Cesc Fabregas (63.)

– Mikkel Damsgaard a réussi le deuxième tir au but de Brentford à la 72e minute, le premier à la 5e minute.

– Brentford a effectué les quatre remplacements à la 76e minute, Arsenal n’en faisant qu’un avant la 78e.

– Il s’agissait de la 6e victoire par blanchissage d’Arsenal avec une différence de buts de plus de 3 depuis 2020-21. Cela égale le total de ces victoires de l’équipe au cours des 7 saisons précédentes.

– C’était la première fois qu’il enregistrait quatre victoires en cinq matchs (toutes compétitions confondues) en une saison depuis avril-mai 2021.

– Ethan Nwaneri, né le Match 21 en 2007 (un an après la construction du stade Emirates) est devenu à la fois le plus jeune joueur d’Arsenal et de Premier League à 15 ans, cinq mois et 23 jours.

Suivant

Brentford : Les Bees se rendent sur la côte sud le samedi 1er octobre pour un match contre Bournemouth, qui débutera à 10 h HE, puis ils reprendront la route vers Newcastle le week-end suivant.

Arsenal: Les Gunners rentrent chez eux après la pause internationale pour accueillir Tottenham Hotspur dans le derby du nord de Londres aux Emirates le samedi 1er octobre, à partir de 7h30 HE. Ensuite, c’est Bodo/Glimt en Ligue Europa avant l’arrivée de Liverpool le 9 octobre.