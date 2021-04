Mikel Arteta dit qu’il aimerait que les propriétaires d’Arsenal, la famille Kroenke, s’engagent avec des supporters mécontents, et pense que les fans seraient «surpris» s’ils apprenaient à les connaître.

De nombreux supporters d’Arsenal ont appelé Kroenke – qui, avec son fils Josh, dirige le club via sa société Kroenke Sports & Entertainment – à vendre suite à l’implication des Gunners dans l’échec de la Super League.

Les fans ont protesté contre les Kroenkes à l’extérieur de l’Emirates Stadium avant la défaite à domicile de la semaine dernière contre Everton, tandis que le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek – dit par des amis être un Arsenal « obsessionnel » – tient à lancer une offre publique d’achat.

Ek est soutenu par les légendes d’Arsenal Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira. Cependant, les Kroenke ont publié un communiqué mardi soir disant qu’ils « restent engagés à 100% envers Arsenal et ne vendent aucune participation dans le club ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les Kroenke toucher les fans aideraient à établir des relations, Arteta a déclaré: « Je ne sais pas si ce sera le cas.

« Si nous pensons tous que c’est nécessaire et que cela sera utile, je suis sûr qu’ils feront tout ce qu’il faut pour rapprocher les fans. S’ils ont l’occasion de les connaître, je pense que la plupart d’entre eux seraient surpris.

Image:

Les partisans d’Arsenal ont protesté contre la propriété de Stan Kroenke en dehors des Emirats la semaine dernière



« Si tel est le cas, je pense que cela profiterait à tout le monde au club de football. Cela profiterait aux fans et cela apporterait beaucoup de clarté. Donc, s’il y a un moyen de le faire et que cela va être utile, faisons-le. . «

Arteta a révélé la semaine dernière que Stan Kroenke lui avait parlé pour s’excuser du rôle d’Arsenal dans la Super League, et le manager a déclaré qu’il avait eu d’autres contacts avec le propriétaire au sujet de ses projets pour le club.

« Nous leur avons parlé et je pense qu’il était très clair qu’ils ont montré leur engagement envers le club de football, et ils ont montré leur ambition », a déclaré Arteta. « Nous voulons tous une équipe qui réussit sur le terrain.

« Cela a dissipé tous les doutes de la situation, maintenant nous avons une déclaration très claire et engagée de la part de la propriété. Je pense qu’elle a disparu quand ils ont dit ce qu’ils ont dit hier soir et ont montré leur engagement et leur désir d’emmener l’équipe là où nous voulons tous. . «

















Kaveh Solhekol de Sky Sports News explique la situation à Arsenal après que la famille Kroenke a déclaré qu’elle ne voulait pas vendre le club



Arteta révèle les discussions d’Emery avant de prendre un emploi à Arsenal

Les spéculations sur l’offre potentielle d’Ek pour le club ont dominé la préparation de la demi-finale aller d’Arsenal de la Ligue Europa à Villarreal jeudi.

La compétition présente la seule chance restante d’argenterie des Gunners cette saison, ainsi que leur seul itinéraire réaliste pour retourner en Europe la prochaine campagne, étant donné qu’ils sont 10e de la Premier League.

Leur affrontement avec Villarreal verra également Arsenal retrouver Unai Emery, qui a passé 17 mois aux Emirats avant d’être remplacé par Arteta en décembre 2019.

Image:

Unai Emery a remplacé Arsène Wenger à l’été 2018



Arteta a révélé qu’il avait parlé à son homologue avant de prendre le poste, en disant: « Je lui ai parlé plusieurs fois, parce que nous avons des gens en commun, puis j’ai parlé avec lui avant de rejoindre le club.

« Il m’a offert cette opportunité, qui est parfois inhabituelle, et il était sincère et ouvert. J’étais très reconnaissant pour cela.

« Il a été vraiment utile et un manager très, très expérimenté, en Ligue Europa en particulier. Il ne fait aucun doute qu’il a les outils et les connaissances pour gérer au plus haut niveau. »

Arsenal a reçu un coup de pouce avec la nouvelle que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi qu’Alexandre Lacazette et Kieran Tierney, « sont en lice » pour affronter Villarreal.

Aubameyang n’a pas joué depuis le 8 avril après avoir contracté le paludisme, tandis que Tierney devrait revenir d’une blessure au genou moins d’un mois depuis sa dernière apparition, malgré les craintes initiales de rater le reste de la saison.

« Il n’avait pas besoin de la chirurgie dont nous avions peur au début », a expliqué Arteta. «Ensuite, il a travaillé comme une bête tous les jours.

« Je ne sais pas s’il arrivera demain, mais il veut certainement être le plus près possible du terrain de football pour se donner les meilleures chances. »