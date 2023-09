Arsenal met fin au contrat du flop de 72 millions de livres sterling de Nicolas Pepe avant le transfert de Trabzonspor

Arsenal a résilié le contrat de 72 millions de livres sterling de Nicolas Pepe avant le transfert proposé de l’ailier à Trabzonspor.

L’international ivoirien a rejoint les Gunners de Lille dans le cadre d’un contrat record en club en 2019, mais le transfert n’a pas fonctionné et il part gratuitement après 27 buts en 111 apparitions pour le club du nord de Londres toutes compétitions confondues.

« Nous avons convenu avec Nicolas de résilier son contrat avec effet immédiat », a indiqué Arsenal samedi sur son site Internet.

Pepe, qui n’avait plus qu’un an de contrat, a passé la saison dernière en prêt à Nice, en Ligue 1. Il a remporté la FA Cup avec le club du nord de Londres en 2020, en marquant le but vainqueur alors que l’équipe de Mikel Arteta battait Chelsea 2-1.

« Tout le monde à Arsenal remercie Nicolas pour sa contribution pendant son séjour avec nous et lui souhaite bonne chance pour l’avenir », ont ajouté les Gunners.

Pepe devrait rejoindre l’équipe turque de Super Lig Trabzonspor, après avoir également été lié à Besiktas et transféré en Arabie Saoudite ces dernières semaines.

Aujourd’hui âgé de 28 ans, l’ailier droit a marqué 10 buts en 37 matches avec la Côte d’Ivoire.

