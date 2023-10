Arsenal met fin à une séquence sans victoire contre Man City avec une victoire déclarée

Il ne s’agit que d’une victoire et de trois points, mais l’impact sur Arsenal de la victoire 1-0 de dimanche contre Manchester City pourrait être profond. Les Gunners n’avaient pas battu City lors de 15 rencontres précédentes de Premier League remontant à janvier 2015. Ils avaient subi 12 défaites consécutives stupéfiantes au cours de cette série, dont deux la saison dernière, lorsqu’ils avaient été surclassés et surclassés alors que l’équipe de Pep Guardiola remportait un cinquième titre en six. saisons.

Dans ce contexte, il y avait un élément cathartique dans les célébrations accueillant le vainqueur dévié de Gabriel Martinelli à la 86e minute : huit années de douleur et de souffrance exorcisées en un instant qui ressemblait à la destruction d’un plafond de verre.

City était bien en dessous de la moyenne – nous en reparlerons plus tard – mais Arsenal était privé de son ailier talismanique Bukayo Saka pour la première fois en 88 matches de championnat consécutifs et a quand même trouvé le moyen de battre l’équipe leader du football anglais et de mettre fin à un hoodoo qui s’est inévitablement ébréché. à leur confiance en eux. Au lieu de cela, ils ont désormais un point de référence positif pour les défis futurs, des souvenirs d’une expérience qui rivalise avec celle d’Arsenal à l’Emirates Stadium, qui était une image d’euphorie au coup de sifflet final.

« Je ne sais pas si c’était un obstacle, mais c’était évidemment quelque chose que nous devions franchir », a déclaré Arteta. « Pour les battre, nous devons perdre contre eux, nous devons perdre probablement comme nous avons perdu à l’Etihad. Nous avons perdu de deux manières différentes la saison dernière, ici où nous étions la meilleure équipe. L’équipe a fait preuve d’une vraie maturité aujourd’hui, qui vient des expériences. Parfois, vous en avez besoin pour devenir une meilleure équipe. Cela envoie certainement un message à l’équipe de continuer à croire en ce qu’elle fait parce que c’est un groupe de joueurs fantastique. Leur façon d’essayer et l’alchimie qu’ils avez, vous en avez besoin pour être là. Donc je suis vraiment fier.

William Saliba et Gabriel d’Arsenal célèbrent la victoire de leur équipe contre Manchester City le 8 octobre 2023. (Photo par Alex Pantling/Getty Images)

Pendant de longues périodes, le match de dimanche a été une affaire tactique et prudente. Pendant certaines périodes de la seconde mi-temps, c’était tout simplement ennuyeux.

De manière presque ridicule étant donné le calibre de l’opposition, c’était la première feuille blanche d’Arsenal à domicile en championnat cette saison. Arteta a expliqué ce bilan poreux de son équipe qui a du mal à gérer l’émotion de certaines occasions, en essayant d’attaquer trop vite et en se laissant exposé. Ils étaient beaucoup plus équilibrés ici, limitant City à quatre tirs et un seul tir cadré, qui est survenu à la quatrième minute alors que Josko Gvardiol tournait un effort vers le but que Declan Rice dégageait sur la ligne avant que Nathan Aké ne flambe quelques instants plus tard.

Ce fut le City le plus menaçant de tout l’après-midi, ce qui témoigne de la manière dont William Saliba et Gabriel Magalhaes ont gardé Erling Haaland tranquille ainsi que Rice effectuant 13 interventions défensives – un chiffre dépassé seulement par Gvardiol des deux côtés. Haaland a terminé avec un chiffre de buts attendus individuels de 0,00.

Le gardien d’Arsenal, David Raya, a été confronté à la frustration des supporters locaux à plusieurs reprises alors qu’il attendait en possession du ballon pour jouer le ballon, ce dont Arteta a assumé la responsabilité.

« C’est ma faute, toute ma faute », a-t-il déclaré. « Ils peuvent me huer. Je lui ai demandé de faire ça. Surtout contre cette équipe, vous commencez à faire autre chose et vous avez de gros, gros, gros ennuis. Il a été excellent, la façon dont il a dominé sa surface, la façon dont il est venu » Il est prêt pour les centres sur coups de pied arrêtés. Il en a de gros. La foule va comme ça, d’autres joueurs commencent à taper dans des ballons partout. Je lui ai dit de ne pas le faire. «

Mais cette défaite soulève également des questions sur la capacité de City à faire face sans Kevin de Bruyne et Rodri après avoir subi des défaites consécutives en championnat pour la première fois depuis décembre 2018. De Bruyne a joué un rôle déterminant dans les deux victoires de City contre Arsenal la saison dernière. Il ne reste aucun autre milieu de terrain dans la ligue capable d’égaler son ingéniosité en matière de possession.

Mais étant donné la nature combative de ce match – en particulier à l’extérieur – l’absence de Rodri était tout aussi significative. Ils ont désormais perdu cinq de leurs huit derniers matches de championnat à l’extérieur au cours desquels Rodri n’a pas débuté. Leur bilan global de victoires depuis ses débuts en championnat en août 2019 est de 74 pour cent. Cela tombe en dessous de 60 pour cent sans lui et ils ont maintenant perdu contre Newcastle en Coupe Carabao, les Wolves le week-end dernier et Arsenal ici alors qu’il purge une suspension de trois matchs.

« Rodri est un joueur très important comme les autres, car ces dernières années, il a joué beaucoup de matchs », a déclaré Guardiola. « Le match de Coupe Carabao était un peu différent mais le match contre les Wolves était important, aujourd’hui aussi. Nous le savons. Cela n’a pas d’importance, mais quand il n’est pas là, nous devons trouver un moyen de le faire. »

Ayez une pensée pour Kalvin Phillips, à qui on a dit qu’il revenait de la Coupe du Monde la saison dernière en surpoids, puis a entendu Guardiola admettre qu’il ne pouvait pas tirer le meilleur parti de lui après que City ait pris une décision tardive pour signer Rice avant qu’il ne rejoigne Arsenal depuis l’Ouest. Ham et désormais incapable d’entrer sur le terrain – même en tant que remplaçant – alors que Rodri est absent pour le plus gros match de la saison jusqu’à présent.

La décision de Guardiola d’utiliser Bernardo Silva, Mateo Kovacic et Rico Lewis pour inonder le milieu de terrain central a peut-être étouffé Arsenal, mais a en même temps sacrifié une grande partie de la créativité de City.

« Le fait que nous n’avions pas Rodri, je voulais avoir plus de protection avec le ballon. Des joueurs qui sont vraiment bons avec le ballon – Bernardo, Kovacic et Rico – des joueurs au milieu qui avaient la capacité de se retourner et d’attaquer, « , a déclaré Guardiola.

L’après-midi aurait pu être beaucoup plus facile pour Arsenal si Kovacic avait vu rouge, soit pour son premier mauvais tacle sur Martin Odegaard – pour lequel il a été averti – soit pour le deuxième sur Rice, pour lequel il a complètement échappé à la censure.

Mais le fait qu’ils aient gagné 11 contre 11 aura plus de sens pour eux à long terme, même si Guardiola ne paniquera pas étant donné qu’ils ont rattrapé un déficit de huit points contre Arsenal début avril. L’écart n’est plus que de deux points avec les Gunners et Tottenham – qui sont en tête du classement avant la trêve internationale grâce à la victoire de leurs rivaux du nord de Londres sur City.

« Aucune équipe n’a jamais gagné quatre [titles] d’affilée », a déclaré Guardiola. « Des défaites peuvent arriver, mais nous sommes en octobre. Parfois, c’est bien d’être derrière. Ce n’est pas la première fois que les prétendants sont menés la saison dernière, nous étions très, très en retard. La saison est longue. On récupère les gens qui reviennent, on essaye de casser [the losing run] immédiatement le plus tôt possible contre des adversaires coriaces comme Brighton et United. Vous connaissez la situation et continuez.

City sait qu’elle peut tenir le coup. Mais Arsenal est désormais plus que jamais convaincu qu’il peut faire de même.