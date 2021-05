Arsenal mène Man City et Spurs pour la star de Brighton, Bissouma

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal mène City and Spurs pour Bissouma

Arsenal a besoin d’une reconstruction et a Brighton Yves Bissouma en haut de leur liste d’options de milieu de terrain, dit Express quotidien.

Les Gunners ont été éliminés de la Ligue Europa par l’ancien patron Unai Emery et Villarreal jeudi soir, ce qui signifie qu’il est incroyablement improbable qu’ils scelleront une place en Europe la saison prochaine alors qu’ils occupent la neuvième place du tableau de la Premier League.

Bissouma, 24 ans, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du milieu de terrain défensif et est évalué à 40 millions de livres sterling, Brighton étant prêt à le laisser partir cet été à l’expiration de son contrat en 2023.

Manchester City le voudrait comme un remplaçant à long terme pour bientôt en rupture de contrat Fernandinho, qui a eu 36 ans plus tôt cette semaine. Tottenham, Everton et West Ham ont également été liés à l’international malien, qui a été signé de Lille à partir de 15 millions de livres sterling en 2018.

BLOG EN DIRECT

09.21 BST: Les finalistes de la Ligue des champions Chelsea et Manchester City sont devenus des prétendants à signer le Bayern Munich Robert Lewandowski Cet été, des sources ont déclaré à Stephan Uersfeld d’ESPN, l’attaquant indécis sur son avenir.

Lewandowski, 33 ans, a un contrat au Bayern jusqu’en 2023 et des sources ont déclaré à ESPN que les clubs intéressés devraient offrir 60 millions d’euros pour entamer des négociations sur un éventuel déménagement.

L’un des plus grands de tous les temps en Bundesliga, Lewandowski a inscrit 36 ​​buts en championnat en 31 matches cette saison et se rapproche du record de Gerd Muller de 40 en une saison, établi lors de la campagne 1971-72. L’international polonais est également sur 272 buts en Bundesliga au cours de sa carrière en Allemagne, pour le Borussia Dortmund et le Bayern, et aurait le record de Muller de 365 sur son radar s’il restait.

Lewandowski a déjà laissé entendre qu’il se retirerait du football après la fin de sa carrière au Bayern Munich, mais l’intérêt de la Premier League pourrait le tenter dans un dernier défi ailleurs.

Chelsea et City sont tous deux à la recherche d’un attaquant cet été, ont déclaré des sources à ESPN, Thomas Tuchel désireux d’améliorer ses options d’attaque après une première saison difficile pour Timo Werner. Pep Guardiola cherche à remplacer le sortant Sergio Aguero à Manchester City, jouant parfois sans un n ° 9 reconnu en attaque cette saison alors que son équipe semble prête à remporter le titre de champion.

08h30 BST: Défenseur de Villarreal Pau Torres, qui a été associé à un déménagement estival de 40 M €, a versé des larmes de joie lors d’une interview d’après-match après avoir aidé son équipe à atteindre la première finale européenne du club.

Villarreal affrontera Manchester United, l’un des clubs liés au défenseur de 24 ans, le 26 mai en finale de la Ligue Europa après avoir éliminé Arsenal.

« Cette fois, ce sont des larmes de joie, » Torres a dit. « Cela fait de nombreuses années que Villarreal a essayé. Le club, la ville, notre président, les joueurs le méritent. Nous devons profiter de ce moment, mais nous devons bien préparer la finale. Nous avons écrit l’histoire mais nous voulons plus. » Nous allons affronter un autre gros adversaire, Manchester United a été dans la bataille pour la Premier League jusqu’à la fin, mais nous ne voulons pas nous limiter, nous savons que nous allons devoir travailler très dur.

« Mais en un seul match, nous pouvons affronter n’importe qui, et nous sommes déterminés à le prouver. Pour Villarreal, représenter le football espagnol dans une finale européenne est magnifique et je suis sûr que nous serons à la hauteur de la tâche. »

jouer 1:28 Alejandro Moreno de l’ESPN FC est incrédule face à la fête d’Eden Hazard avec les joueurs de Chelsea après le match.

PAPER GOSSIP (Par Danny Lewis)

– Weston McKennie a tellement impressionné à la Juventus depuis leur arrivée sur un prêt initial de Schalke 04, que les géants de la Serie A ont signé définitivement la star américaine. Cependant, selon Calciomercato, le joueur de 22 ans pourrait être autorisé à partir cet été si la bonne offre arrive. Bien qu’ils ne cherchent pas activement à le décharger, la Juventus envisagera toutes les offres équivalant à 30 millions d’euros avec une foule de clubs de Premier League à l’affût.

– Selon sport, Barcelone paria Miralem Pjanic pourrait être échappé, car Chelsea et l’Inter Milan sont tous deux intéressés par la signature de l’international de Bosnie-Herzégovine cet été. Cela vient avec le manager de Barcelone Ronald Koeman voyant Frenkie de Jong et Sergio Busquets comme ses principaux milieux de terrain, avec Ilaix Moriba et Sergi Roberto également devant Pjanic, 31 ans, dans l’ordre hiérarchique.

– L’intérêt de Manchester City pour le talisman d’Aston Villa Jack Grealish a été bien documenté, mais Insider du football suggèrent qu’ils pourraient choisir l’Anglais et un meilleur attaquant s’ils remportent la Ligue des champions. La réglementation du fair-play financier pourrait rendre difficile pour City de recruter le milieu de terrain de 25 ans, mais les avantages financiers de gagner la plus grande compétition de clubs d’Europe pourraient rendre cela possible.

– Alors qu’il était auparavant prévu que Justin Kluivert reviendrait à l’AS Roma à l’expiration de son prêt au RB Leipzig, Botteur a suggéré qu’il pourrait maintenant y avoir un changement de plan. En effet, on pense que l’ailier néerlandais pourrait être le type de joueur parfait pour convenir au style du nouvel entraîneur Jesse Marsch, ce qui signifie qu’un mouvement permanent pourrait être effectué. Un accord pour le joueur de 22 ans devrait valoir environ 12 millions d’euros.

– Chelsea envisage de décharger les arrières gauches Marcos Alonso et Emerson Palmieri en été, car ils cherchent à lever des fonds supplémentaires pour leur activité de transfert, comme suggéré par But. La paire a eu du mal à conserver sa place avant Ben Chilwell depuis son arrivée de Leicester City, Emerson étant souvent lié à un déménagement à l’Inter Milan ces derniers mois.

– Barcelone envisage d’envoyer un ailier portugais Francisco Trincao en prêt pendant l’été pour lui donner plus de temps de jeu, rapporte Calciomercato. Il est suggéré que cela soit considéré comme une grande opportunité pour l’AC Milan, qui surveille également le Real Madrid Lucas Vazquez, tandis que les Roms manifestent également un intérêt pour Trincao.

– Giorgio Chiellini est un joueur de la Juventus depuis son arrivée de la Fiorentina en 2005, mais Calciomercato rapporte que le grand italien est sur le radar des clubs de la Major League Soccer. Le contrat de l’arrière central se termine en juin et il est allégué que la Juventus n’a pas encore proposé de prolonger l’accord de 36 ans. Cette décision vient avec les goûts du directeur du football Fabio Paratici dans l’espoir de rajeunir l’équipe, après une saison décevante au cours de laquelle la Juve a vu sa séquence de neuf saisons de titre de Serie A stoppée par Internazionale. Cela laissera Chiellini partir gratuitement en été, avec MLS l’une de ses destinations possibles, alors qu’il y a aussi un intérêt du Moyen-Orient.