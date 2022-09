Arsenal mène la chasse à l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk

Mykhaylo Mudryk du Shakhtar Donetsk a semblé stellaire dans les phases de groupes de la Ligue des champions jusqu’à présent. Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La forme de Mudryk attire l’attention

Le Shakhtar Donetsk devrait augmenter ses exigences pour Mykhaïlo Mudryk alors que les clubs de Premier League continuent de tourner en rond pour sa signature, selon SCS.

2 Connexe

L’ailier de 21 ans a trouvé une forme impressionnante en Ligue des champions cette saison, marquant deux buts et ajoutant deux passes décisives lors des matches contre le RB Leipzig et le Celtic, respectivement. À la lumière de son récent jeu, l’équipe d’Igor Jovicevic recherche une somme supérieure aux 50 millions d’euros que le club avait fixés lors du mercato estival.

Arsenal est l’un des clubs qui suit de près l’international ukrainien, et il est entendu qu’il souhaite déménager en janvier pour se tester dans l’une des meilleures ligues européennes.

Newcastle United, Séville et Bayer Leverkusen sont également intéressés par ses services, tandis qu’Everton avait une offre de 30 millions d’euros refusée cet été.

PAPIER GOSSIP

– Comme de Marco Asensio l’avenir reste incertain avec le Real Madrid au Santiago Bernabeu, Barcelone surveille sa situation, rapporte Mundo Deportivo. L’ailier de 26 ans s’est retrouvé hors des plans de Carlo Ancelotti malgré l’espoir de plus de minutes avant la prochaine Coupe du monde en novembre. L’équipe de Xavi Hernandez pourrait être prête à le signer en janvier, date à laquelle il ne lui restera plus que six mois sur son contrat.

– Barcelone a identifié Jorginho en remplacement de Sergio Busquetsécrit Calciomercato. Alors que le milieu de terrain défensif de 34 ans devrait être en fin de contrat au Camp Nou à la fin de la saison, le Blaugrana recherchent déjà des remplaçants potentiels à long terme. Jorginho, 30 ans, est dans une situation similaire à Busquets, avec moins de 12 mois restants sur son contrat à Stamford Bridge.

– Ethan Ampadu prêt à Spezia ne contient pas de clause d’option permanente, rapporte Fabrice Romano. Ampadu, 22 ans, a rejoint le club de Serie A prêté par Chelsea, mais il semble que le défenseur central international gallois reviendra à Stamford Bridge à l’été 2023 malgré les discussions sur une clause qui lui aurait permis de rejoindre définitivement pour € 15m.

– Un autre de Calciomercato ici, qui rapporte que Robin Gosens suscite l’intérêt des clubs de Bundesliga. L’ailier de 28 ans était sur le point d’achever un transfert de prêt au Bayer Leverkusen avant la fermeture du marché des transferts d’été, mais après qu’Internazionale ait décidé de le garder, le dernier en date suggère qu’ils pourraient être disposés à le laisser partir en janvier.

– Enfin, un peu de nouvelles des managers, car Fabrice Romano rapporte que le vainqueur de la Coupe du monde d’Italie Fabio Cannavaro est sur le point d’être nommé entraîneur de l’équipe de Serie B de Bénévent. Le nom de l’homme de 49 ans a été présenté comme un candidat clé après que Benevento ait décidé de se séparer de Fabio Caserta, et les rapports ajoutent que l’ancien vainqueur du Ballon d’Or souhaite rejoindre le club. La décision finale devrait être prise mardi.