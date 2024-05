Arsenal marie progrès et histoire avec une nouvelle victoire 1-0 à Old Trafford

Au milieu des grondements du tonnerre et de la pluie qui s’abattait sur le toit, les sites de ArsenalLes gloires passées du titre – Anfield, White Hart Lane, Stamford Bridge et, oui, Old Trafford – ont été hurlées.

« Personne d’autre ne peut en dire autant », proclamait une mer de silhouettes dans un coin de la rue. Manchester Unitedest à la maison.

Si les notes hautes se sont tendues un peu plus cette fois, il est probable que la perspective de voir les Émirats ajoutés à cette liste dimanche prochain leur ait enfin fait surface.

Historiquement, une victoire d’Arsenal à Old Trafford est généralement capitale, avec trois points dans ce stade signe avant-coureur d’une gloire printanière.

Arsenal a retracé cet héritage avec soin dimanche, en s’attaquant CasemiroLa paresse de marquer un but, ce qui signifie que ses sept dernières victoires en championnat sur ce terrain, s’étalant sur 39 ans, ont été de 1-0.



(Stu Forster/Getty Images)

La victoire de novembre 2020 était importante pour la fierté et le sentiment de progrès au cours de la première année d’Arteta, mettant fin à une longue série sans victoire remontant au vainqueur d’Emmanuel Adebayor en 2006. Dans les époques précédentes, cependant, le match a joué un rôle important en faussant l’élan du titre. course vers le nord de Londres.

Il y a eu 2002, lorsque le rebond de Sylvain Wiltord a remporté le titre face à l’équipe de Sir Alex Ferguson lors de l’avant-dernier match de la saison ; 1998, alors qu’ils rattrapaient leur retard sur United, mais sont repartis enhardis par la frappe tardive de Marc Overmars et ont remporté leur premier titre en sept ans avec un seul point ; 1990, lorsqu’Anders Limpar a donné aux Sealey les yeux d’un petit coin pour devancer un match notoirement sanglant et mettre Arsenal sur la bonne voie.



Wiltord scelle le titre de Premiership en 2002 (Mark Leech/Offside via Getty Images)

En 2024, à la poursuite du tapis roulant footballistique de Pep Guardiola, Léandro TrossardL’objectif de ‘ occupe une place insaisissable sur le spectre émotionnel.

Mammouth mais mesuré, Martin Odegaard a rassemblé son équipe dans le bruit à temps plein dans ce qui était plus une démarche de formation que la poussée sauvage à laquelle nous sommes habitués après de grandes victoires à l’extérieur.

Comme incarné par Kai Havertz Se pliant en deux au coup de sifflet final, il ne lui restait tout simplement plus l’énergie en réserve, ni la capacité émotionnelle pour une telle exubérance.

C’était du travail accompli mais, même si le sentiment de simplement résister à l’inutilité pendant une dernière semaine imprègne, les fans d’Arsenal ont choisi de vivre l’instant présent et de porter un toast à « Encore Trossard, ole ole ».

Un autre William Saliba masterclass en plus de ses performances d’homme du match à Anfield et à l’Etihad, sa défense en un contre un de gladiateur contre Ajelandro Garnacho a aidé Arenal à obtenir une 11e feuille blanche en championnat sur la route – un seul derrière le première ligue record établi par Chelsea lors de la saison 2008-09.

« Ce n’est pas un progrès, c’est de l’histoire », a déclaré Mikel Arteta après le match, sa manière emphatiquement clinique de retourner une question sur l’épuisement psychologique de Manchester CityLa perfection de est devenu un x de la 27e victoire, record du club d’Arsenal, en Premier League cette saison.

Il ne s’agissait pas d’un discours d’adieu destiné à apaiser la douleur de la perte d’un deuxième titre.

Les espoirs d’Arsenal sont toujours bien vivants, mais c’est Arteta qui a recadré la conversation, sortant son équipe d’Arsenal de l’ombre de Manchester City et, pour une fois, présentant ses réalisations de manière isolée, libre du poids écrasant de la comparaison.

En battant Manchester United pour un troisième match consécutif – la première fois depuis 1998 – ils ont usurpé le total de 84 points de la saison dernière, sont revenus au sommet et ont assuré leur participation au dernier match de dimanche prochain contre Everton avec la chance d’un premier titre de champion en 20 ans encore vivante.

« Nous avons ouvert cette boîte de rêves pour vivre le dernier jour de la saison devant notre peuple avec l’opportunité de gagner la Premier League », a déclaré Arteta.

« C’est quelque chose que nous allons vivre ensemble et je suis tellement heureux que nous allons le faire avec ces joueurs et ce staff. »

Arsenal connaîtra le jour J qu’il poursuit depuis deux décennies, depuis le triomphe du ‘Invincibles‘ en 2004, et ce sera leur première séance de tirs au but lors de la dernière journée depuis 1999, lorsque Manchester United était revenu au score contre Tottenham Hotspur pour gagner 2-1 et les propulser vers le trophée.

Cela peut encore se terminer par un chagrin pour l’équipe d’Arteta, mais en obtenant un résultat à Old Trafford, ils ont gardé le rêve vivant et éliminé le sentiment qu’ils auraient pu faire plus.



(David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Si la saison dernière est celle qui s’est échappée, c’est celle sur laquelle ils ont refusé de céder. Arsenal a rebondi après des défaites consécutives pendant la période des fêtes pour remporter 15 de ses 17 derniers matchs, prenant 46 points sur 51, et a remporté 22 points sur 30 possibles contre les soi-disant « Big Six ».

La victoire contre Everton les amènera à 89 points – leur deuxième meilleur total – améliorant les 14 totaux suffisants pour remporter la Premier League et égalant quatre autres depuis que la ligue est passée à un format de 38 matchs en 1995-96.

Cela témoigne de la culture qu’Arteta a créée que ses joueurs ont réussi à remporter des victoires pendant des mois alors que de nombreuses autres équipes auraient perdu leur confiance.

Une série de matchs à l’extérieur contre Manchester City, Brighton & Hove Albion, Wanderers de WolverhamptonTottenham Hotspur et Manchester United ressemblaient à un cimetière, mais Arsenal les a tous remportés, à l’exception d’un match nul 0-0 contre leurs rivaux au titre.

Si vous aviez suggéré que les points rapportaient il y a deux mois, Arteta aurait probablement signé le papier, tout comme il a admis qu’il l’aurait fait si on lui avait offert la chance de le gagner lors de la dernière journée.

Cela n’est plus entre les mains d’Arsenal, mais ils ont prouvé qu’ils pouvaient désormais vivre dans la chaleur et produire le genre de séquences que City a rendues habituelles à cette période de l’année.

Ils ont encore besoin que City fasse match nul au moins lors de l’un de leurs deux derniers matchs, mais l’acharnement d’Arsenal ces dernières semaines a même mêlé ce scénario auparavant favorable à des intrigues.

City est invaincu lors de ses 21 derniers matches de Premier League et, depuis le match nul 0-0 contre Arsenal en mars à l’Etihad, ils ont ajouté 23 dans la colonne de la différence de buts, réduisant l’écart de huit buts pour une marge de seulement trois.

Une foi aveugle dicte qu’il y aura une intervention, mais la logique suggère que cela devient de plus en plus improbable. Alors qu’un groupe de fans d’Arsenal scandaient « Allez, les Spurs » en quittant Old Trafford, cela nous rappelait que l’espoir est toujours vivant et qu’Arsenal a le dénouement de la dernière journée dont il rêvait.

Qu’il s’agisse du poids du récit autour du 20e anniversaire, de David Moyes, d’Everton ou des exploits d’Arteta lors des derniers jours à Rangers s’avérer irrésistible, ou City gagne une fois de plus, Arteta a fait valoir que cet Arsenal, son Arsenal, devrait être capable de tenir bon, qu’il finisse en premier ou en deuxième position.

(Photo du haut : Michael Regan/Getty Images)