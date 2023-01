Arsenal manque sa chance à 10 points d’écart avec le match nul de Newcastle

Arsenal et Newcastle se sont affrontés dans le top trois contre un match nul mardi. Les leaders de la ligue semblaient certainement les plus susceptibles de marquer pendant une grande partie du match. Cependant, Nick Pope a effectué un certain nombre d’arrêts et Newcastle était défensivement solide, gardant le match sans but.

Le match nul sans but est la septième feuille blanche de Newcastle lors de ses neuf derniers matchs de Premier League. Dans l’ensemble, Newcastle a 10 draps propres, avec Nick Pope dans le but pour chacun d’eux.

Ce match avait des feux d’artifice et était loin du tirage au sort stéréotypé 0-0. A la fin du match, l’arbitre a distribué neuf cartons jaunes, dont un à un remplaçant sur le banc. Bien qu’Arsenal ait tenté 17 tirs, aucune des deux équipes n’a trouvé le fond du filet.

Comme indiqué, Nick Pope a été le héros de la journée à plusieurs reprises. L’international anglais a notamment fait un arrêt sur Eddie Nketiah en fin de match pour préserver le match nul.

La décision de sanction préserve le match nul sans but entre Arsenal et Newcastle

Même alors, Arsenal pensait avoir une chance de gagner avec un penalty. Granit Xhaka a conduit à l’intérieur de la surface pour traverser une balle. Il l’a traversé au milieu, mais un Jacob Murphy glissant a dévié la tentative. Après examen, le ballon semble avoir touché le bras de Murphy.

Comme l’a noté le co-commentateur Jim Beglin, le problème pour Arsenal était la proximité. Murphy était pratiquement au-dessus de Xhaka alors que l’artilleur jouait le ballon. Il n’y avait tout simplement nulle part où aller pour Murphy.

Pas de changement dans le tableau après mardi

Arsenal reste en tête du classement. Le coussin sur Manchester City est désormais de huit points. Cependant, Mikel Arteta regrettera l’opportunité d’ouvrir un écart à deux chiffres sur le challenger le plus probable pour le titre. Quoi qu’il en soit, le match nul n’est que la troisième fois qu’Arsenal perd des points sur la saison en cours. L’autre match nul était contre Southampton, et la seule défaite d’Arsenal était à Old Trafford. C’était donc la première fois qu’Arsenal perdait des points aux Emirats.

Pour Newcastle, les Magpies restent à la troisième place. La victoire de Manchester United sur Bournemouth aujourd’hui signifie que les Red Devils sont à égalité de points avec Newcastle. Cependant, l’équipe d’Eddie Howe a un vaste avantage dans le domaine du différentiel de buts. Newcastle est à un différentiel de buts de +21, tandis que Manchester United, qui s’est imposé 3-0 mardi, n’est qu’à +7.

Arsenal se prépare maintenant pour un voyage en Ligue 1 à Oxford United en FA Cup le lundi 9 janvier. Les Gunners reviennent en Premier League le dimanche 15 janvier avec le North London Derby.

Newcastle fait également un voyage dans une équipe de troisième niveau lors du troisième tour de la FA Cup, se rendant à Sheffield mercredi samedi. Le mardi 10 janvier, Newcastle disputera les demi-finales de la Coupe Carabao contre Leicester City à St. James ‘Park.

