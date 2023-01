Arsenal-Manchester United établit un record d’audience en Premier League aux États-Unis

La victoire 3-2 d’Arsenal contre Manchester United dimanche a été le match de Premier League le plus regardé de l’histoire des États-Unis, a déclaré lundi NBC Sports. Voici ce que vous devez savoir :

Le jeu a attiré en moyenne 1,92 million de téléspectateurs sur les plateformes NBC, Peacock et NBC Sports Digital.

NBC Sports a également établi un record pour un match de Premier League en streaming simultané, avec une audience moyenne par minute de 510 000 téléspectateurs.

L’émission en espagnol sur Telemundo a attiré 382 000 téléspectateurs, le total le plus élevé depuis Manchester City contre Liverpool en avril dernier (440 000).

Après la victoire, Arsenal a cinq points d’avance sur le champion en titre Manchester City au sommet du classement EPL.

Qu’est-ce qui a conduit au record d’audience ?

Peu importe le sport télévisé, les affrontements et la qualité d’un jeu sont le moteur de la fusée pour l’audience. NBC avait une configuration alléchante ici avec Arsenal en tête du classement et Manchester United à la quatrième place. De toute évidence, ce sont deux des clubs les plus célèbres d’Europe, et il y a probablement encore un sommet en Coupe du monde pour les téléspectateurs qui souhaitent voir les joueurs qu’ils ont vus au Qatar.

Le jeu a attiré 1,412 million de téléspectateurs sur Big NBC uniquement et cela a été amplifié par un nombre élevé de diffusions en continu. Gardez à l’esprit qu’il y a une augmentation pour tous les téléspectateurs sportifs maintenant avec le visionnage hors domicile (OOH), ce qui représente un grand nombre de personnes regardant la télévision, mais jusqu’à récemment, il n’était mesurable que par une meilleure estimation. (L’avènement des compteurs de personnes portables Nielsen signifie que l’OOH peut être mesuré avec plus de précision.) Il s’agit de la première année de la prolongation de six ans de NBCUniversal de son partenariat avec la Premier League, signé en novembre 2021, et la société a déjà son audience de signature. Jeu. — Deitsch

(Photo : Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images)