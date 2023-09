Arsenal, Liverpool et United suivent la sensation du RB Salzbourg

Trois grands clubs de Premier League gardent un œil sur Israël et sur le jeune talent du RB Salzbourg, Oscar Gloukh. Le joueur de 19 ans a bien performé avec l’équipe nationale d’Israël lors des qualifications pour l’Euro 2024 lors de la récente fenêtre internationale. Gloukh a joué un rôle énorme dans le récent succès d’Israël en qualifications. Il a inscrit deux buts lors des quatre derniers matchs de l’équipe. Durant cette période, Israël a récolté 10 points sur 12. Résultat, il se hisse à la troisième place du Groupe I des qualifications.

Grâce aux performances de Gloukh, trois des élites de la Premier League pourraient bénéficier d’un transfert pour le talent israélien. Manchester United, Liverpool et Arsenal considèrent Gloukh comme une cible potentielle de transfert lors du mercato de janvier. Il n’a rejoint le RB Salzbourg qu’en janvier dernier dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 7 millions de dollars. Cependant, les clubs d’élite ont ciblé les talents.

Jouant alors au Maccabi Tel Aviv, Barcelone, le Borussia Dortmund et l’Ajax s’intéressaient à Oscar Gloukh. Il s’est finalement installé à Salzbourg malgré l’intérêt tardif du club du Camp Nou. Désormais, ces clubs de Premier League envoyaient des éclaireurs pour surveiller Gloukh en mission internationale.

Chacun voit le milieu offensif comme une perspective d’avenir. Adolescente, Gloukh a encore un grand potentiel de croissance. Même alors, il assure déjà avec Salzbourg. Il a inscrit un but et trois passes décisives en huit matchs répartis en deux compétitions cette saison pour Salzbourg. La saison dernière, il a inscrit deux buts et deux passes décisives lors de sa demi-saison avec Salzbourg.

Les clubs de Premier League suivent Oscar Gloukh après le succès des jeunes

Gloukh a fait son apparition avec Israël lors du Championnat d’Europe U-21 de l’UEFA. Il a aidé Israël à atteindre les demi-finales de cette compétition. Israël a terminé deuxième du groupe avec les futurs champions, l’Angleterre et l’Allemagne. Gloukh a été l’homme du match lors d’une victoire cruciale contre la Tchéquie lors du dernier match de la phase de groupes.

Ces trois clubs auront des besoins différents pour Gloukh. Par exemple, le manque de forme de United et ses blessures constantes rendraient le milieu de terrain offensif plus indispensable. En comparaison, Arsenal a récemment rechargé son milieu de terrain. Liverpool pourrait également utiliser un peu de profondeur dans le milieu offensif.

