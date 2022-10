Arsenal : Les Gunners de Mikel Arteta ont-ils suffisamment de force en profondeur pour se battre pour le titre de Premier League ? | Nouvelles du football

C’est l’un des matchs qui a coûté à Arsenal une place dans le top quatre.

Lorsque les Gunners se sont rendus à Southampton à la mi-avril, les Saints de Ralph Hasenhuttl étaient sans victoire en cinq et venaient de se faire humilier 6-0 à domicile par Chelsea. Arsenal avait perdu ses deux derniers, mais c’était apparemment l’adversaire idéal pour remettre son top quatre sur la bonne voie.

Mikel Arteta a été contraint d’emmener une équipe épuisée de Gunners à St Mary’s avec Kieran Tierney, Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu et Alexandre Lacazette tous blessés. Arsenal a dominé, mais un manque de qualité et de netteté les a laissé tomber.

Arsenal a été battu 1-0 – perdant à la fois le match et encore plus d’élan dans la course aux quatre premiers. Les Gunners termineraient la saison en cinquième position, tandis que Southampton n’a récolté qu’un seul point de plus lors des six derniers matchs de la saison.

Ce week-end, Arsenal revient à Southampton le Super dimanche ajustement, tir et dans un contexte complètement différent. Le début de saison phénoménal des Gunners – leur meilleur dans l’histoire de l’élite – signifie qu’ils ont quatre points d’avance sur les champions en titre de Manchester City au sommet.

L’Arsenal d’Arteta est devenu un prétendant potentiel au titre, mais la question sur toutes les lèvres est “peuvent-ils maintenir cet excellent départ et devenir les principaux challengers de City?” Une fois de plus, la question de la profondeur de l’équipe a guidé la réponse à cette question vers « non ».

“La différence entre Manchester City et Arsenal est que City peut perdre quelques joueurs et jouer exactement de la même manière et peut se permettre de tourner”, a déclaré Sports du ciel le commentateur Micah Richards le week-end dernier.

“Si Arsenal perd Gabriel Jesus, un Oleksandr Zinchenko ou un Thomas Partey, tout d’un coup, ils deviennent une équipe différente.”

Après tout, ce manque de profondeur d’équipe a fait dérailler la fin d’Arsenal la saison dernière. La perte de Partey et Tierney au printemps signifiait qu’Arteta jonglait avec ses options de sauvegarde à l’arrière gauche et au milieu de terrain central.

Arteta n’a pas pu décider entre Granit Xhaka, Cedric Soares ou Nuno Tavares pour remplacer Tierney, une indécision qui a créé incohérence et instabilité. Le manager d’Arsenal est également allé avec Albert Sambi Lokonga en tant que remplaçant de Partey avant de le laisser tomber pour Mohamed Elneny après de mauvaises performances.

Lors des trois premiers matchs après les blessures de Partey et Tierney, Arsenal a perdu trois matchs sur le rebond – Southampton à l’extérieur était l’un d’entre eux.

Arteta a dû payer pour ne pas avoir assez en réserve pour soutenir ses habitués de la première équipe. Mais après avoir apporté très peu de changements à sa composition régulière d’Arsenal cette saison, les mêmes problèmes de profondeur persistent-ils alors qu’ils visent le titre?

Le plus préoccupant : milieu de terrain central et aile droite

Après l’absence de football européen la saison dernière, il était impératif pour Arsenal de renforcer son équipe avec sa place en Ligue Europa confirmée – d’autant plus que les malédictions des blessures ont tendance à frapper les Gunners sur une base annuelle.

Et les affaires estivales d’Arsenal suggèrent qu’il y a deux positions où les Londoniens du nord sont encore à court.

UN Date limite de transfert le mouvement pour le milieu de terrain Douglas Luiz ne s’est pas matérialisé alors qu’il y avait un intérêt tardif pour l’ailier des Wolves Pedro Neto. Le fait de ne pas atteindre les deux objectifs signifie que le milieu de terrain central, plus précisément le rôle de Partey, et l’aile droite semblent être des sujets de préoccupation pour Arsenal.

Il y a des raisons de planifier une absence potentielle de Partey – il n’a participé qu’à 63% des matchs de Premier League d’Arsenal depuis son arrivée de l’Atletico Madrid en octobre 2020, ce qui signifie qu’il n’est pas suffisamment fiable pour être considéré comme disponible chaque semaine.

Lokonga a déjà remplacé les blessures de Partey cette saison, mais l’équipe d’Arteta a plus de contrôle lorsque le Ghanéen commence, marquant deux fois plus de buts avec lui dans l’équipe et concédant plus qu’ils ne marquent lorsqu’il est absent.

Arsenal a également un léger problème si Xhaka, dans son nouveau rôle, n’est pas disponible : Elneny et Oleksandr Zinchenko ont tous deux souffert de blessures au début de cette saison.

Pendant ce temps, on en demandait trop à Bukayo Saka à l’aile droite la saison dernière. L’ailier anglais s’est retrouvé sans véritable compétition capable de le défier pour une place de titulaire, le laissant comme le seul joueur des Gunners – et l’un des quatre seuls dans l’élite la saison dernière – à figurer dans les 38 matches de Premier League.

Image:

Bukayo Saka a cinq buts et quatre passes décisives lors de ses huit derniers départs à Arsenal





Les exploits de Saka en matière de buts – cinq buts et quatre passes décisives lors de ses huit derniers départs à Arsenal – se sont estompés vers la fin d’une campagne épuisante la saison dernière, avec zéro but en jeu ouvert et deux passes décisives lors des 10 derniers matchs de championnat de la saison.

Si Saka succombait à une blessure au cours de cette campagne, les nouvelles recrues Fabio Vieira et Marquinhos seraient les seules options réelles – c’est-à-dire si Arteta veut garder Jésus dans un rôle d’avant-centre, au lieu de la position large qu’il s’est souvent retrouvée à Manchester City.

Même dans ce cas, Vieira – comme Jésus – est plus à l’aise en tant que joueur central tandis que Marquinhos, 19 ans, qui a connu des départs prometteurs en Ligue Europa ces dernières semaines, pourrait être considéré comme trop brut.

Préoccupation “Amber”: attaquant, défenseur central et gardien de but

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gabriel Jesus s’assoit avec Tubes pour discuter de tout ce qui concerne Arsenal et pourquoi il fait la célébration des «appels téléphoniques».



L’impact de Jésus à Arsenal suite à son transfert de 45 millions de livres sterling de Manchester City a été clair à la fois sur et en dehors du terrain.

De nombreux membres de l’équipe d’Arsenal ont parlé de la façon dont l’attaquant brésilien et Zinchenko ont apporté une “mentalité gagnante” de City au cours de l’été – tandis que Jésus, en tant qu’avant-centre, a été le joueur des Gunners pour le grand moment avec cinq buts et trois passes décisives lors de ses 10 premiers matchs.

Mais si Jésus devait commencer à manquer des matchs pour Arsenal, il incomberait à Eddie Nketiah de prendre le relais à l’avant. Avec cinq buts en sept matches de championnat à la fin de la saison dernière, le joueur de 23 ans a montré qu’il pouvait commencer régulièrement pour les Gunners – mais il a du mal à défier Jesus pour une place de titulaire depuis l’été.

Nketiah a cependant marqué deux buts en trois matches de phase de groupes de la Ligue Europa, il n’a donc pas perdu sa netteté, tandis qu’un impressionnant Football du samedi soir une apparition contre Fulham en août – où il a joué aux côtés de Jesus dans un des deux premiers – a démontré la capacité de l’attaquant anglais à avoir un impact sur les matchs.

À l’arrière central, Saliba et Gabriel ont été omniprésents, avec Ben White poussé à un rôle d’arrière droit et impressionnant.

La possibilité de ramener White au centre donne à Arsenal une certaine flexibilité si l’un de Saliba ou Gabriel a besoin d’un repos ou d’un sort sur la table de traitement, en particulier avec Arsenal ayant tant d’options à l’arrière droit.

Mais si Arteta veut garder White sur la droite, alors seul Rob Holding attend pour entrer au milieu de terrain. Bien que Holding soit une option expérimentée ayant été au club pendant six ans, il n’a pas la qualité de ses autres coéquipiers de l’arrière central. Le carton rouge de Holding contre Tottenham lors du derby du nord de Londres en mai montre les risques qui accompagnent le joueur de 27 ans.

Image:

Arsenal a Rob Holding (au milieu) comme couverture pour Gabriel et William Saliba si Ben White reste à l’arrière droit





Dans le but, Aaron Ramsdale a un excellent bilan en matière d’évitement de blessure aux couleurs d’Arsenal, mais les Gunners ont rétrogradé dans leur département de stoppeur de tir de secours cette année.

La saison dernière, Bernd Leno a pris les gants lorsque Ramsdale n’était pas disponible la saison dernière et bien que Matt Turner ait connu une course en Ligue Europa, des points d’interrogation subsistent quant à son confort avec le style basé sur la possession d’Arteta à l’arrière.

Domaines d’optimisme

Arsenal semble avoir beaucoup d’options à l’arrière, ce qui signifie qu’une répétition de l’absence de Tierney la saison dernière est peu susceptible de se produire.

À droite, l’émergence de White en tant qu’option d’arrière droit signifie que les minutes de Tomiyasu peuvent être mieux gérées, avec Cedric Soares disponible en tant que couverture arrière supplémentaire.

Image:

Arsenal a toujours Emile Smith Rowe (à gauche) pour accueillir à nouveau





Sur la gauche, l’arrivée de Zinchenko signifie que Tierney a été contraint de partager le temps de jeu jusqu’à présent cette saison, tandis que Tomiyasu et Cedric ont également l’expérience de couvrir sur le flanc opposé si nécessaire.

Arsenal sera également stimulé à certains égards par la pause de la Coupe du monde, avec Emile Smith Rowe et Elneny qui devraient revenir de blessure pour ajouter des chiffres au milieu de terrain.

En fait, les Gunners peuvent utiliser la pause comme une chance de permettre à de nombreuses personnalités de se rétablir, car seuls quelques partants réguliers sont assurés de jouer au football de tournoi au Qatar.

Les goûts de Xhaka, Partey et Tomiyasu sont assurés d’aller à la Coupe du monde et de jouer chaque match pour leur pays, mais on ne peut pas en dire autant de Saliba, Saka, White, Jesus, Gabriel et Ramsdale entre autres – qui pourraient tous aller au tournoi et être des joueurs de réserve ou même être complètement laissé de côté.

Après la Coupe du monde, Arsenal disposera également de la fenêtre de transfert de janvier pour répondre à tout problème de profondeur qui pourrait survenir.

Image:

Mikel Arteta pourrait ne pas perdre trop de titulaires de l’équipe première à la Coupe du monde





Il est difficile de prédire avec certitude quel effet le tournoi de mi-saison au Qatar aura sur Arsenal ou l’un de ses rivaux de Premier League, uniquement compte tenu de la nature sans précédent de la campagne.

Manchester City et co auront leur propre contingent au Moyen-Orient, bien qu’Erling Haaland ne soit pas là.

Tout ce qu’Arsenal peut faire, c’est arriver à la mi-novembre dans cette veine de forme et partir de là, en commençant par ce voyage de retour à Southampton ce dimanche.

Les rencontres d’Arsenal avant la Coupe du monde

Southampton (A) – Premier League, 23 octobre – en direct sur Sky Sports

PSV Eindhoven (A) – Ligue Europa, 27 octobre

Nottingham Forest (D) – Premier League, 30 octobre

FC Zurich (H) – Ligue Europa, 3 novembre

Chelsea (A) – Premier League, 6 novembre

Brighton (H) – Coupe Carabao, 9 novembre

Loups (A) – Premier League, 12 novembre – en direct sur Sky Sports