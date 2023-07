Arsenal: les artilleurs conviennent d’un accord avec le Bayer Leverkusen pour la vente de Granit Xhaka, avec Declan Rice et Jurrien Timber prêts pour les examens médicaux | Nouvelles du football

Le Bayer Leverkusen a conclu un accord pour signer Granit Xhaka d’Arsenal.

Les frais qui amèneront le milieu de terrain du nord de Londres à la Bundesliga s’élèvent à 25 millions d’euros.

Xhaka – qui a fait 297 apparitions en sept saisons pour les Gunners – était entré dans la dernière année de son contrat à l’Emirates Stadium et aura 31 ans en septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les hauts et les bas de la carrière de Granit Xhaka à Arsenal alors que son transfert au Bayern Leverkusen se rapproche



Une annonce officielle est attendue dans les prochaines 24 heures.

Entre-temps, Sky Sports Nouvelles a été informé que Declan Rice et Jurrien Timber auront leurs examens médicaux d’Arsenal au cours des 72 prochaines heures après la conclusion d’accords avec West Ham United et Ajax.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Wright et Ron Walker de Sky Sports examinent de plus près pourquoi Declan Rice est devenu Mikel Arteta et la cible n ° 1 d’Arsenal



Les conditions personnelles des deux joueurs ont été convenues en principe et les deux pourraient être des joueurs d’Arsenal d’ici le début de la semaine prochaine.

Cela porterait les dépenses d’Arsenal dans cette fenêtre au-delà de 200 millions de livres sterling – une preuve supplémentaire du directeur de soutien que Mikel Arteta reçoit d’Edu et du conseil d’administration.

Expliqué: comment Arsenal peut se permettre de grosses signatures estivales

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert en financement du football, Kieran Maguire, déclare que la volonté apparemment accrue d’Arsenal de dépenser est une « récompense » pour Mikel Arteta



L’expert en financement du football, Kieran Maguire, a déclaré que la volonté apparemment accrue d’Arsenal de dépenser est une « récompense » pour Mikel Arteta.

« Arsenal est en fait dans une position très forte en matière de dépenses », a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports. La raison en est qu’ils ont réussi à contrôler leurs salaires.

« Les salaires d’Arsenal sont inférieurs à ce qu’ils étaient en 2018. Ils sont de 150 à 170 millions de livres de moins que Liverpool, Manchester United et Manchester City. Cela leur a donné la flexibilité d’entrer sur le marché et d’acheter de nouveaux joueurs sans trop s’inquiéter. .

« De plus, ils ont les avantages supplémentaires des matchs de la Ligue des champions à venir, des prix premium et le minimum, je dirais, de 50 millions de livres sterling en tant que participants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Suite à l’annonce qu’il a rejoint Arsenal depuis Chelsea dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling, Kai Havertz a déclaré que c’était « super excitant » de rejoindre le côté nord de Londres.



« Donc, vous tenez compte de tout cela et ils ont probablement encore un peu de marge de manœuvre en termes de ce qu’ils peuvent dépenser au cours de cette fenêtre actuelle. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un changement de stratégie à Arsenal, il a ajouté : « Oui. Ils ont eu un repli. Ils ont traversé des années de jachère alors qu’ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des champions.

« Ils ont réussi à se débarrasser des hauts revenus, comme Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang de cette masse salariale, et cela leur a donné la possibilité d’entrer maintenant sur le marché et d’être très compétitifs et d’essayer de rivaliser avec d’autres clubs.

« Arsenal était autrefois connu sous le nom de club de la Banque d’Angleterre. Ils ont toujours été bien gérés financièrement, et je pense que ce changement en termes de dépenses est une récompense pour Mikel Arteta en termes de sa capacité à les faire entrer dans ces places de la Ligue des champions. encore une fois, ce qui signifie beaucoup en termes d’amélioration des revenus. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.