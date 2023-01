Arsenal, l’équipe de Premier League la plus stable, clé de la course au titre

Arsenal est en tête de la Premier League à mi-parcours de la saison et est sur le point d’atteindre 100 points, soit le total de points le plus élevé jamais enregistré dans la ligue. Au rythme où ils vont, ils dépasseront le total de points de l’an dernier avant la fin du mois de mars. C’est un exploit remarquable pour une équipe qui n’avait pas terminé dans le top quatre depuis 2016, et cela marque une progression régulière sous Mikel Arteta : du huitième au cinquième au premier.

Pourtant, alors que lui et les joueurs reçoivent, à juste titre, des tonnes d’applaudissements et seront probablement récompensés par des contrats et des bonus, les Kroenkes, propriétaires du club, pourraient envisager un pot bonus pour une autre partie de leur personnel : la science du sport, équipes de fitness, de médecine et de kinésithérapie. Parce que, tout simplement, la situation actuelle d’Arsenal est stupéfiante et presque sans précédent.

C’est, de loin, la formation de départ la plus stable de la ligue. Sept joueurs ont commencé chaque match cette saison. Parmi les autres, Martin Odegaard en a raté un, Thomas Partey trois et Gabriel Jesus (qui est blessé) cinq. Oleksandr Zinchenko a également été gravement blessé, ratant huit départs. Au total, les 11 joueurs qui ont commencé le plus de matchs pour Arsenal cette saison ont commencé 91,9% de leurs matchs, ce qui en fait l’équipe la plus stable de la ligue.

Tableau de Premier League des “XI réglés” Équipe Joueurs Nombre total de démarrages % Position de la ligue Arsenal 7 192/209 91,9 1er Newcastle United 3 196/220 89.1 3ème Palais de cristal 1 188/220 85,5 12e Brighton 3 177/209 84,7 6ème Fulham 2 194/231 84,0 7ème Leeds United 3 173/209 82,8 15e Everton 3 179/220 81.4 19ème Manchester City 1 171/220 77,7 2ème Aston Villa 0 171/220 77,7 11ème West Ham 3 171/220 77,7 16e Brentford 3 170/220 77,3 8ème Bornemouth 1 170/220 77,3 18e La ville de Leicester 1 170/220 77,3 14e Southampton 2 165/220 75 20e Liverpool 2 156/209 74,6 9ème Manchester United 1 164/220 74,5 4ème loups 2 164/220 74,5 17ème Tottenham Hotspur 1 167 /231 72.3 5ème Forêt de Nottingham 0 154/220 70,0 13e Chelsea 0 153/220 69,5 10e

(Explication du tableau : “Joueurs” fait référence au nombre de joueurs qui ont commencé chaque match PL cette saison, “Total des départs” fait référence au nombre total de départs par les 11 partants les plus fréquents divisé par le nombre total de départs possibles, et “%” fait référence au pourcentage de tous total des départs des 11 partants les plus fréquents)

Que nous dit cette métrique “équipe installée” ? D’une part, ils ont largement évité les blessures et Arteta était suffisamment satisfait de leurs performances pour ne pas voir le besoin de bricoler avec l’équipe. Et, peut-être en conséquence, ils ont développé beaucoup de chimie et de cohésion.

Évidemment, avoir une « équipe bien rodée » n’est pas nécessairement synonyme de succès. Everton est la septième “équipe la plus stable” de la ligue et elle a le moins de points dans le tableau et vient de limoger son manager, Frank Lampard. Il convient également de considérer qu’il ne s’agit pas d’un “Saint Graal” d’une métrique, car il existe des facteurs bien au-delà de votre contrôle.

Parfois, les joueurs sont blessés au début de la saison ou ils arrivent à la fin de la fenêtre de transfert alors que la saison a déjà commencé ou ils partent en janvier, ce qui a un impact sur les chiffres. Certains, comme Gabriel Jesus, se blessent en service international. Certains managers peuvent choisir de faire tourner et de reposer les joueurs plus que d’autres – en particulier s’ils sont impliqués dans des compétitions européennes comme la Ligue des champions – ont une équipe profonde ou aiment simplement ajuster leur équipe à leur prochain adversaire, dans l’espoir de gagner un avantage. . Manchester City, qui enregistre à 77,7% – en dessous de la moyenne de la ligue (78,7%) – en est un exemple évident.

Et, surtout, c’est un sport physique dans lequel les blessures par impact peuvent survenir à tout moment. Bien qu’il existe des experts qui vous diront que vous pouvez réduire les blessures aux tissus mous si vous savez ce que vous faites, elles peuvent aussi être imprévisibles. Il y a certainement un élément de chance et de variance statistique dans cela et, vu de l’extérieur sans accès aux joueurs ou à leurs dossiers médicaux, dans la grande majorité des cas, il est extrêmement difficile de dire avec certitude si une blessure aurait pu être évitée. Cependant, en tant qu’indicateur retardé pour aider à comprendre le succès d’une équipe, cela a de la valeur.

Arsenal est en bonne voie pour un nombre record de points cette saison en Premier League, et ils le font avec pratiquement le même onze de départ chaque semaine. C’est une réalisation remarquable. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

C’est un peu tautologique – la plupart des managers ne vont pas bricoler avec une équipe qui va bien – mais la plupart des fans conviendraient qu’Arsenal, Newcastle United (89,1%), Brighton (84,7%), Fulham (84%) et Crystal Palace (85,5%) atteint ou dépasse les attentes cette saison. Il n’est peut-être pas surprenant qu’ils représentent le top 5 de cette métrique. Chelsea (bon dernier, à 69,5%) et Liverpool (74,6%) sont en deçà des attentes en termes de résultats, il n’est donc probablement pas surprenant qu’ils soient bien en dessous de la moyenne de la ligue non plus.

Maintenant, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un point de vue unique et que ce n’est pas une science exacte. Brentford est également en dessous de la moyenne de la ligue (77,3%), mais il est huitième du tableau et connaît une saison formidable par rapport à ses ressources. Ce n’est pas qu’ils aient été touchés par une épidémie de blessures – même s’ils ont eu un bon nombre de partants potentiels blessés, comme Kristoffer Ajer, Pontus Jansson, Aaron Hickey, Christian Norgaard – c’est peut-être plus que leur le style de jeu et l’approche de Thomas Frank peuvent mieux absorber les blessures.

De même, Nottingham Forest a quatre points d’avance sur la zone de relégation – probablement plus que ce à quoi vous vous attendiez à ce stade – et pourtant seul Chelsea a un score inférieur au leur (70%). Vous pouvez probablement attribuer cela au nombre énorme de transferts qu’ils ont effectués cet été, au fait que bon nombre de ces nouveaux arrivants sont arrivés tard dans la fenêtre et que le manager Steve Cooper, naturellement, a mis du temps à comprendre son meilleur XI.

OK: revenons à Arsenal, où Arteta a clairement des priorités. Sur ses 11 partants les plus fréquents, seuls deux (Granit Xhaka et Gabriel) ont commencé plus de trois matches de Ligue Europa. Un seul, William Saliba, a disputé la Coupe de la Ligue contre Brighton, lorsqu’ils ont été battus 3-1, et seulement trois ont participé à la victoire 3-0 du troisième tour de la FA Cup contre Oxford United (Bukayo Saka, Gabriel et Gabriel Martinelli). Ils affrontent Manchester City vendredi en FA Cup, et je ne le blâmerais pas d’avoir, encore une fois, préservé ses titulaires.

Il ne fait aucun doute que cette approche a donné des résultats pour les Gunners. De même, ils savent que l’histoire et la probabilité suggèrent qu’ils ne seront pas en grande partie exempts de blessures pour le reste de la campagne. Ils ne peuvent pas non plus tenir pour acquis qu’un ou plusieurs des choix automatiques d’Arteta dans le onze de départ ne subiront pas une perte de forme soudaine, provoquant un changement – ​​cela explique pourquoi ils ont engagé quelque 50 millions cette fenêtre de transfert pour ajouter de la profondeur à la défense ( Jakub Kiwior) et attaquent (Leandro Trossard) et, si les rapports sont exacts, ils peuvent apporter un troisième renfort. (Heck, avant de partir pour Trossard, ils étaient prêts à aller encore plus loin pour débarquer Mikhailo Mudryk.) Sans parler du fait que s’ils vont loin dans la FA Cup ou la Ligue Europa, ils voudront leur meilleur XI là-bas.

La chance a-t-elle joué un rôle pour garantir à Arsenal le luxe d’avoir une formation stable dans la ligue? Sûr. Mais il en va de même pour le personnel médical des sciences du sport et du fitness, le professionnalisme des joueurs et les choix d’Arteta en termes de priorités.

Ce qui compte, c’est qu’ils le reconnaissent et qu’ils fassent tout leur possible pour y remédier.