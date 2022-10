Arsenal : L’équipe de Mikel Arteta est-elle prétendante au titre de Premier League ? | Nouvelles du football

Arsenal a été “exceptionnel” contre Liverpool et a juste besoin de suivre le rythme de Manchester City pour monter un défi improbable pour le titre, selon Paul Merson.

Gabrielle Martinelli a marqué un premier match pour Arsenal avant que deux buts de Bukayo Saka ne scellent le retour d’Arsenal au sommet de la Premier League avec une victoire 3-2 contre l’équipe de Jurgen Klopp.

Avec un peu moins d’un quart de la saison de Premier League écoulée, les jeunes talents de Mikel Arteta sont désormais en tête du classement, un point devant les champions de Manchester City, créant un buzz à peine reconnaissable autour du club.

“Je pensais qu’ils étaient exceptionnels”, a déclaré Merson.

“Je pense qu’ils ont très bien commencé, sont sortis rapidement des blocs et ont marqué tôt. Je pensais que la gestion du jeu par Arsenal [after they scored the third] était phénoménal. Une fois qu’ils menaient 3-2, il n’y a jamais eu vraiment de menace de Liverpool.

“Et vous parlez d’une équipe très jeune et inexpérimentée à la fin. J’ai été tellement impressionné. Ils sont en tête de la ligue, un autre match est terminé, ils doivent juste continuer à faire ce qu’ils font. Je n’ai jamais vu ça endroit comme ça [or at least] pas pour très, très longtemps. C’est absolument bourdonnant.

“Tant qu’ils restent dans le sillage de Manchester City, on ne sait jamais. Nous avons vu Leicester gagner la Premier League [in the past].”

Après avoir subi une défaite à Manchester United, l’équipe d’Arteta a rebondi avec une victoire à Brentford et des défaites consécutives contre Tottenham et Liverpool aux Emirats.

“C’est une bonne équipe jeune, ils ont juste besoin de rester en forme”, a poursuivi Merson. “Honnêtement, je pensais que ce match allait être plus difficile que le match de Tottenham et ils l’ont traversé. C’est une autre coche dans la case.

“Ils sont revenus de la défaite contre Manchester United et ils ont rebondi avec des victoires consécutives. Qui sait ce qui pourrait arriver ?

“Chacun des joueurs joue avec beaucoup de confiance. Chacun des joueurs joue au mieux de ses capacités.

“Ils ont très bien commencé et il reste un long chemin à parcourir, ils ont joué trois grandes équipes, perdu contre United mais sont allés battre Tottenham et Liverpool, donc je ne saurais trop parler de cette équipe, et c’est une jeune équipe aussi bien.”

Neville: Man City remportera le titre mais Arsenal va loin

S’exprimant sur son podcast, l’expert de Sky Sports, Gary Neville, a réitéré sa prédiction que Manchester City remportera le titre, mais a décrit Arsenal comme “des lieux de passage” alors qu’il louait ce qu’il considérait comme une victoire “méritée” sur Liverpool.

“Je ne pense pas qu’ils gagneront la ligue. Man City gagnera cette ligue par une rue d’ici la fin. Arsenal doit aller à fond pour rester avec eux.

“Il y a de bons signes mais la partie difficile de la saison est encore à venir. Il y a un long chemin à parcourir et ce n’est certainement pas le moment de s’emballer si vous êtes un fan d’Arsenal.

“Mais il y a définitivement un esprit qui se construit et ces fans peuvent voir une équipe et un manager qui bougent.”

