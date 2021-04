Le milliardaire suédois Daniel Ek – co-fondateur et directeur général du service de streaming musical Spotify – a déclaré son intérêt à acheter Arsenal.

Lors d’une nuit de manifestations intensives de fans à l’extérieur de l’Emirates Stadium, appelant le propriétaire Stan Kroenke à vendre, Ek a déclaré qu’il souhaiterait que Kroenke Sports & Entertainment (KSE) décide de répondre à leurs appels.

Ek a déclaré sur Twitter: « En grandissant, j’ai applaudi pour Arsenal aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE voulait vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring. »

Ek vaut 3,38 milliards de livres sterling (4,7 milliards d’euros) selon Forbes, suite au succès mondial de Spotify. En 2017, il a été nommé la personne la plus influente du monde de la musique par le magazine américain Panneau d’affichage.

Image:

Daniel Ek a déclaré son intérêt à acheter Arsenal



Il semblait tendre la main aux partisans alors que des milliers de personnes se massaient à l’extérieur des Émirats alors qu’Arsenal affrontait Everton, en direct Sky Sports, vendredi soir pour protester contre l’implication de Kroenke dans la tentative avortée de mettre en place une Super League européenne séparatiste.

De nombreux supporters sont mécontents de sa gestion du club depuis un certain temps, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions au cours des trois dernières saisons consécutives et ont de nouveau lutté à mi-table ce trimestre sous Mikel Arteta.

Josh, le fils de Kroenke, s’est entretenu cette semaine dans un forum de fans dans lequel ils se sont excusés pour leur implication, mais ils ont depuis déclaré qu’ils n’avaient « aucune intention » de vendre le club malgré la controverse.

Image:

Les partisans d’Arsenal protestent contre Stan Kroenke devant les Emirats



Le manager Arteta a déclaré jeudi que Kroenke, le directeur général Vinai Venkatesham et d’autres personnalités du club londonien impliquées dans le plan de la Super League s’étaient excusés auprès des joueurs et de lui-même.

Et avant le coup d’envoi vendredi, il a déclaré que l’équipe continuerait d’écouter le bruit créé par les supporters en dehors des Emirats pendant le match.

« Eh bien, nous l’entendons, nous savons ce qu’ils [the fans] pense, mais notre responsabilité devrait être d’essayer la meilleure façon de jouer le match, et c’est tout », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, cela n’aide pas lorsque vos fans se tiennent là-bas lors d’une journée de match et nous disent haut et fort qu’ils ne sont pas satisfaits de quelque chose.

« Mais notre travail est encore une fois de gagner le match de football et quand cela arrive, tout va mieux. »

















15h30



Une chronologie de la façon dont la Super League s’est effondrée alors que les six clubs de Premier League se sont retirés de la compétition en 48 heures chaotiques



Alan Smith: Le plan ESL « ignorant » indique l’absence de Kroenke

Alan Smith a qualifié les propriétaires d’Arsenal « d’ignorants » suite à leur implication dans les propositions vouées à l’échec de la Super League européenne, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas surpris par une décision révélatrice de la propriété distante de Stan Kroenke sur le club.

« Je n’ai pas été surpris qu’Arsenal soit impliqué, étant donné qu’ils ont un propriétaire américain, un propriétaire absent, qui dit rarement quoi que ce soit concernant le club de football », a déclaré Smith. Sky Sports.

« Il y a très peu de liens entre Stan Kroenke et le club. Il vient rarement. Son fils a une connexion plus pratique avec le club, mais Josh est nouveau dans le jeu, il n’a pas été élevé dans le football.

« Kroenke a évidemment vu ce modèle travailler aux États-Unis avec la NFL, la NBA et avec les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, ils ont vu à quel point cela pourrait être rentable. Je ne pense pas qu’ils comprennent comment l’esprit européen pense de notre Il était ignorant de ne pas se rendre compte qu’il y aurait un tel retour de bâton.

« Pour Stan, c’est une question de chiffres sur la page et de profits et pertes. Il n’y a pas d’émotion là-bas. Moi-même et la majorité des fans d’Arsenal ne sommes pas surpris qu’il ait sauté dedans, mais d’autres clubs aussi. être persuadé, mais ils ont été persuadés et c’est la chose accablante. «