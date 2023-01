Arsenal : l’avenir d’Emile Smith Rowe est clair, notamment avec la signature de Leandro Trossard

La star d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a connu sa saison d’évasion l’année dernière avec 10 buts en Premier League de la gauche et des convocations en Angleterre. Cette saison, il n’a pas encore commencé de match.

C’est inquiétant pour les Gooners qui se sont peut-être demandé si le joueur de 22 ans pourrait porter son jeu à un autre niveau cette saison. Avec la signature de Leandro Trossard également, il semble qu’il n’y ait pas moyen de regagner sa place sur l’aile gauche du côté de Mikel Arteta, avec Gabriel Martinelli l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe et une option éprouvée par Prem en tant qu’adjoint.

Pourtant, malgré l’incertitude à venir pour ESR, sa place dans l’équipe est peut-être plus claire qu’elle ne l’a jamais été – et il pourrait encore être une pièce manquante.

FourFourTwo a demandé à la star d’Arsenal, Emile Smith Rowe, où il avait le plus aimé jouer au début de la saison…

Emile Smith Rowe lors d’une séance d’entraînement à London Colney en août (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

“Je pense qu’il faut juste s’adapter”, a déclaré le n°10 d’Arsenal quand FFT lui a demandé son rôle préféré sur le terrain. “Je ne pense pas avoir de position préférée. Nous nous entraînons tous à des postes différents, je m’entraînerai en tant que faux neuf, aile gauche ou milieu de terrain. Mais Mikel est si bon, il nous donne toutes les informations pour nous aider à nous améliorer. ce qui est bien. Je ne sais pas trop où je suis le meilleur.

Il était clair de voir où il était le meilleur quand Arteta l’a laissé tomber pour la première fois dans la chaleur de la Premier League contre Chelsea le lendemain de Noël 2021. Dans la formation 4-2-3-1 d’Arsenal, le diplômé de Hale End s’est inscrit en tant que meneur de jeu derrière le N ° 9 pendant une grande partie de sa première saison – mais au fil du temps, il est passé du côté gauche des Gunners. C’est là qu’il a joué le plus souvent la saison dernière.

Mais le plan est plus clair depuis que Martinelli lui a pris cette place à gauche. Contre Bournemouth en début de saison, Smith Rowe a remplacé le capitaine Martin Odegaard alors qu’Arsenal revenait à moitié au 4-2-3-1 avec Thomas Partey et Granit Xhaka formant davantage un milieu de terrain à double pivot qui semblait fluide.

Une blessure a interrompu la progression de Smith Rowe à partir de là, mais contre Oxford United (s’ouvre dans un nouvel onglet) en FA Cup, il a fait son retour pour les Gunners dans une position similaire.

Le plan ultime pourrait voir Smith Rowe au milieu de terrain

À quoi pourrait ressembler Arsenal avec Emile Smith Rowe au milieu de terrain (Crédit image : futur)

Arsenal a essayé d’utiliser Emile Smith Rowe au milieu de terrain – à savoir chez moi à Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) la saison dernière dans une triste défaite à domicile. Depuis cela, cependant, beaucoup de choses ont changé.

Smith Rowe a encore tout ce qu’il faut pour devenir un bon milieu de terrain. Son contrôle rapproché est excellent, il avance avec détermination, il peut arriver tard dans la surface et sa frappe de balle est excellente. Il y a des comparaisons stylistiques avec Jamal Musiala au Bayern Munich.

Et même si cela n’a pas été une expérience qui a fonctionné jusqu’à présent, Arsenal est une bête différente maintenant. Oleksandr Zinchenko est arrivé pour agir comme un autre milieu de terrain en possession des Gunners, tandis que Thomas Partey est devenu sans doute le milieu de terrain défensif le plus important de toutes les équipes en Europe. Regardez Granit Xhaka cette saison (s’ouvre dans un nouvel onglet)errer, créer et marquer beaucoup : c’est exactement le rôle pour lequel ESR est né.

Cela pourrait-il réellement rendre Arsenal même meilleur avec lui là-dedans ? Lorsque Smith Rowe était un n ° 10 important pour Arsenal, il a dérivé latéralement, combinant avec Bukayo Saka à droite, tout en faisant la liaison avec Martinelli à gauche. L’utiliser comme meneur de jeu itinérant aux côtés d’Odegaard pourrait bien avoir un effet similaire.

La meilleure équipe de la ligue jusqu’à présent cette saison pourrait bien avoir une arme secrète pour les améliorer pour la seconde mi-temps…