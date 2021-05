Arsenal lance un nouveau maillot extérieur

Arsenal a dévoilé son nouveau kit à l’extérieur pour la campagne 2021-22, et une fois de plus les Gunners ont retrouvé leurs gloires passées à la recherche d’inspiration.

– Le PSG lance un kit inspiré de la marque Jordan

Le maillot marque le 50e anniversaire de l’une des plus grandes saisons du club, s’appuyant sur le succès de l’équipe double vainqueur de 1971 et de la bande de changement qu’ils portaient pour soulever la FA Cup à Wembley cette année-là.

Ayant déjà remporté le titre de première division avec une victoire 1-0 sur son rival du nord de Londres, Tottenham, Arsenal a enfilé son maillot jaune et bleu à Wembley en battant Liverpool 2-1 pour compléter le tout premier doublé du club.

La finale a été mémorable pour les trois buts inscrits pendant la prolongation. La légende du club Charlie George a finalement remporté la coupe de l’Arsenal à la 111e minute avec un effort à longue portée que l’attaquant presque épuisé a célébré en se couchant à plat sur le gazon, les bras levés.

Avancez d’un demi-siècle et les Gunners porteront à nouveau des chemises pâles «Pearl Citrine» (jaune) et «Collegiate Navy» (bleu) tout au long de la campagne 2021-2022.

Le maillot comportera également une nouvelle interprétation du logo du canon à la place de l’écusson traditionnel du club Arsenal – la première fois que le canon est in situ sur la bande des Gunners depuis les uniformes adidas de 1988-90.

Le retour du canon 💥 Inspiré du passé, prêt pour l'avenir.

Le maillot extérieur 2020-21 portera également la devise latine d’Arsenal « Victoria Concordia crescit« ( » Victory Through Harmony « ) brodé le long de l’ourlet du bas, ainsi que le logo de leur campagne d’inclusion de la diversité à l’intérieur du col arrière. La campagne Arsenal For Everyone marque l’engagement continu du club à promouvoir la tolérance et le sentiment d’appartenance pour tous. parmi leurs fans.

Arsenal

Alors que le nouveau champ de tir à l’extérieur comprend également une bande de gardien de but correspondante, les Gunners disent que le maillot Pearl Citrine, destiné aux joueurs, fonctionnera également comme une « bande de gardien » alternative pour la saison à venir, si nécessaire.

Pour ne pas être en reste, le Paris Saint-Germain a également dévoilé son nouveau look pour la saison 2021-22.

Les champions de Ligue 1 ont créé leur bande à domicile en collaboration avec la marque Jordan, les résultats marquant la carrière sportive de Michael Jordan.

Avec Kylian Mbappe en devoir de mannequin, le PSG a lancé son nouveau maillot qui voit la célèbre bande rouge et blanche « Hechter » retirée de sa position centrale traditionnelle et reflétée à la place dans la garniture du col / poignet.

Le Paris Saint-Germain présente son maillot domicile pour la saison 2021/2022, fruit de son partenariat exclusif avec la marque Jordan! 👕💎

La chemise est bleu marine porte le logo emblématique « Jumpman » pour la première fois tandis que le short qui l’accompagne présente un motif en losange rappelant les uniformes des Chicago Bulls portés par Jordan lui-même au début des années 1990.

Le kit 2021-22 fait également partie d’une collection streetwear PSG x Jordan plus large qui comprend également une gamme de vestes de survêtement ainsi que deux paires de baskets Air Jordan de couleur assortie.