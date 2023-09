Arsenal lance le kit extérieur de Stella McCartney pour la saison 2023-24

Les joueurs d’Arsenal, dont Vivianne Miedema, au centre, modélisent le nouveau kit. Josh salue / Adidas

Arsenal a remporté les honneurs dans le Super Ligue féminine les enjeux de style avant qu’un seul bal de la nouvelle saison ait été lancé en s’associant avec l’un des créateurs de mode les plus estimés de Grande-Bretagne pour créer leur nouveau kit extérieur sur mesure.

Les Gunners ont a collaboré avec Stella McCartney pour créer toute une gamme de nouveaux vêtements de match et de rue qui incluent leur tenue officielle à l’extérieur pour la prochaine campagne 2023-24.

Le maillot est blanc avec un graphique ondulé bleu pâle posé sur le dessus qui reflète subtilement le motif déformé utilisé sur l’équivalent jaune fluo et noir tout à fait plus voyant créé pour l’équipe masculine.

Le design de base est ensuite accentué par une bordure rose halo avec un rendu squelettique violet de l’écusson du club d’Arsenal qui se trouve en face d’une marque personnalisée Stella McCartney.

Ce kit chic pour l’extérieur fait partie d’une gamme de huit pièces conçue par McCartney qui comprend également une veste de voyage assortie, un pantalon de survêtement, un t-shirt, un sweat à capuche et un sac à dos dans des tons complémentaires de rose, violet, vert craie et fuchsia vif.

C’est la première fois que McCartney conçoit un véritable kit pour Arsenal Women, mais pas la première fois que les deux parties collaborent, avec une gamme complète de vêtements en édition limitée en cours de production avant la saison 2022-23.

En effet, une collection complète de vestes sur mesure, de chemises d’échauffement et de vêtements d’entraînement a été lancée avec le motif léopard emblématique de McCartney rendu dans des bleus et des rouges vifs et s’est avérée être un succès instantané auprès des fans.