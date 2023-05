Arsenal laissera Granit Xhaka PARTIR cet été pour rejoindre l’ami proche de Mikel Arteta, dans le cadre d’un échange de choc: rapport

La star d’Arsenal, Granit Xhaka, devrait quitter le club, après avoir reçu une offre attrayante de la Bundesliga.

C’est selon un rapport qui indique que le manager Mikel Arteta est prêt à laisser son milieu de terrain partir cet été, après avoir changé sa carrière à l’Emirates Stadium à son arrivée. Xhaka a expliqué à quel point le manager était essentiel pour le garder dans le nord de Londres, déclarant que sans le Basque, il serait parti sous un nuage.

« Quand Mikel a été nommé en décembre, je lui ai dit que je voulais partir », a déclaré Xhaka au Tribune du joueur (s’ouvre dans un nouvel onglet). « Mais alors Mikel a commencé à parler de la façon dont j’étais une grande partie de ses plans. J’ai aimé sa chaleur. Il était honnête, droit. Des plans clairs. Je sentais que je pouvais lui faire confiance. Il m’a dit de lui donner six mois pour me prouver mal, et puis si je voulais toujours partir, pas de problème. »

Granit Xhaka a changé sa fortune à Arsenal, grâce à Mikel Arteta (Crédit image : PA)

Maintenant, cependant, Le soleil (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit que Xhaka veut démissionner cet été – car le Bayer Leverkusen peut lui offrir une chance de prolonger sa carrière.

Leverkusen peut même offrir aux Gunners Moussa Diaby en retour, selon le rapport. Le10Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) a lié Diaby à un déménagement dans le nord de Londres il y a quelques semaines – alors qu’un rapport (s’ouvre dans un nouvel onglet) du point de vente il y a trois ans a mentionné pour la première fois l’intérêt d’Arsenal pour l’ailier.

L’une des raisons pour lesquelles Arteta sanctionnera un transfert pour Xhaka est peut-être parce qu’il recherche un nouveau milieu de terrain – mais également, il est proche du manager de Leverkusen, Xabi Alonso, ce qui pourrait faciliter les négociations.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool fait ses premiers pas dans l’entraînement senior en Bundesliga et a précédemment été lié à un passage à la configuration d’Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) sous Arteta. Le couple est ami depuis l’enfance mais n’a jamais pu jouer ensemble dans un club, car Alonso a été vendu des semaines avant qu’Arteta ne rejoigne la Real Sociedad.

Xabi Alonso est désormais à la tête du Bayer Leverkusen (Crédit image : Getty)

Arsenal a signé Granit Xhaka du Borussia Mönchengladbach en 2016. Le milieu de terrain suisse a depuis participé à plus de 220 matches de Premier League pour le club.

Xhaka est valorisé à 28 millions d’euros par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est déjà lié à une foule de grands noms avant une saison de retour en Ligue des champions.

Mason Mount est une option au milieu de terrain, avec la star de la Juventus Dusan Vlahovic et Moussa Diaby du Bayer Leverkusen selon la rumeur dans l’attaque. Ollie Watkins d’Aston Villa et la star de Crystal Palace, Wilf Zaha, sont également sur le radar. Les jeunes stars intéressent également les Gunners : Vitor Roque pourrait se retrouver aux Emirats, tandis que Matheus Franca de Flamengo est surveillé.

Pendant ce temps, le héros culte Mathieu Flamini a refusé d’exclure une décision d’acheter Arsenal.