Arsenal laisse le titre de Liverpool en lambeaux Dortmund garde le leur en vie

Un autre week-end de gros titres, de golazos et de finitions imprévisibles dans les plus grandes ligues européennes. Du spectaculaire match nul 2-2 du Borussia Dortmund avec le Bayern Munich à Liverpool encore plus en retrait dans la course au titre de Premier League, les drames ne manquaient pas.

Les correspondants ESPN Rob Dawson, Julien Laurens, Sam Marsden, James Tyler et James Olley décomposent les grandes choses que vous devez savoir sur le week-end.

Points de discussion

L’avenir de Ronaldo à Man United

Cristiano Ronaldo a remplacé Anthony Martial contre Everton pour inscrire le 700e but de sa carrière en club. mais la substitution pourrait avoir des implications encore plus importantes. Ronaldo a du mal à obtenir des opportunités dans l’équipe de Manchester United, mais une autre blessure de Martial rend encore moins probable qu’il soit autorisé à quitter Old Trafford en janvier.

Erik ten Hag craint de se laisser à court d’options pendant la saison la plus mouvementée qu’il ait jamais eu à naviguer et il ne peut pas compter sur Martial pour être disponible régulièrement. Le Français a déjà raté des matchs cette saison en raison de blessures aux ischio-jambiers et d’Achille et Ten Hag ne peut pas se laisser dans une situation où Marcus Rashford est le seul attaquant en forme de son équipe.

Si Martial ne peut pas rester sans blessure, le départ de Ronaldo devra attendre au moins la fin de la saison –Dawson

Liverpool est-il déjà hors course au titre ?

La saison de Premier League n’est même pas jouée à 25% mais les espoirs de Liverpool d’un deuxième titre sous Jurgen Klopp semblent déjà lointains. La défaite 3-2 de dimanche à Arsenal leur a laissé 14 points de retard sur les Gunners avec le fait qu’ils ont un match en main n’offrant qu’une lueur d’espoir qu’une situation désespérée puisse être sauvée. Ils ont 13 points de retard sur les favoris de Manchester City et même 10 de retard sur Tottenham Hotspur, qui n’a largement pas réussi à convaincre cette saison mais occupe toujours la troisième place.

– Tableau de Premier League : Arsenal en tête, Chelsea entre dans le top 4

Il est encore temps pour Liverpool de sauver sa campagne de championnat et peu de gens douteraient que ce groupe de joueurs était capable de rassembler une série gagnante pour les remettre sur la photo, mais Klopp a admis la gravité de leur sort en parlant dimanche soir : “Nous “Je ne suis pas dans la course… nous traversons une période difficile et nous voulons traverser cela ensemble et c’est sur quoi nous travaillons.”

On a déjà l’impression que le temps joue contre eux. –Oley

La défaite 3-2 de Liverpool contre Arsenal dimanche a vu les Reds perdre 14 points derrière les leaders de la Premier League. Justin Setterfield/Getty Images

La suite de Sampaoli à Séville commence par un match nul

La suite de Jorge Sampaoli à Séville a débuté par un match nul 1-1 contre l’Athletic Club de haut vol samedi au Sanchez Pizjuan.

Ce n’était pas la victoire que la foule locale aurait voulue, mais cela a mis fin à une série de quatre défaites consécutives à domicile pour Séville, leur pire course dans leur propre stade depuis 2002. Cette séquence a mis fin à Julen Lopetegui, qui a quitté le club après trois années à la tête et le retour de Sampaoli, qui dirigeait auparavant Séville lors de la saison 2016-17.

L’Argentin a toute la tâche à accomplir cette fois. Séville était dans une course au titre la saison dernière et a toujours terminé dans le top quatre sous Lopetegui, mais le tirage au sort de ce week-end les a fait glisser dans les trois derniers. Seuls Cadix et Elche sans victoire les soutiennent.

Cependant, Sampaoli tirera les avantages d’une performance améliorée contre l’Athletic d’Ernesto Valverde, qui reste troisième de la Liga, bien qu’ils aient désormais cinq points de retard sur les leaders de Barcelone et du Real Madrid. –Marsden

Blanc peut-il sauver Lyon ?

Finalement, dimanche, Lyon a décidé de limoger son entraîneur après 18 mois bien trop moyens. Ne le nommons pas (il était si mauvais) et concentrons-nous plutôt sur son successeur, Laurent Blanc.

Après des années d’attente pour le bon poste – et un séjour de 14 mois au Qatar avec Al-Rayyan – l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain (2013-2016) est enfin de retour dans le football français et nous verrons maintenant s’il sera capable de sauver la saison lyonnaise. Le club est neuvième du classement de Ligue 1, à 12 points du PSG, ils en ont perdu quatre et un nul lors de leurs cinq derniers matchs et ne sont pas non plus en Europe ! Ce fut une saison misérable pour eux malgré la qualité de l’équipe.

Blanc, 56 ans, a une grosse tâche devant lui. Son premier match le week-end prochain, à l’extérieur à la sixième place de Rennes, sera rude. Finir dans les trois premiers, là où Lyon devrait être et viser, sera encore plus difficile. — Laurens

L’ancien patron du PSG, Laurent Blanc, a été nommé dimanche nouveau manager de Lyon. Getty Images

Buts

Modeste en profite pour Dortmund

Alors que nous accorderons une mention honorable au brillant Moussa Diaby pour son coup de foudre lors des débuts d’entraîneur de Xabi Alonso pour le Bayer Leverkusen, la véritable star de la Bundesliga ce week-end devant le filet était l’attaquant compagnon Anthony Modeste. Pourquoi? Parce qu’il a ramené le Borussia Dortmund du bord d’un énième Der Klassiker défaite à domicile contre le Bayern Munich, marquant à la 95e minute pour mériter au BVB un point précieux qui garantit que la course au titre restera intéressante encore un peu.

Le but en lui-même n’était pas particulièrement esthétique, mais c’était une juste récompense pour un joueur qui a eu du mal à savoir comment aider cette équipe de Dortmund en transition et encore sous le choc du diagnostic de cancer de Sébastien Haller. Pourtant, samedi, avec le légendaire mur jaune qui l’encourageait (ainsi que ses coéquipiers), il a trouvé à deux reprises un moyen d’avoir un impact.

Avec le Bayern en croisière à 2-0 après une fusée de Leon Goretzka et Leroy Sane terminant de chaque côté de la mi-temps, le mouvement et l’intelligence de Modeste ont aidé à préparer Youssoufa Moukoko pour une frappe tonitruante à 16 minutes du temps plein, et après le Bayern sous Kingsley Coman a été expulsé pour un deuxième carton jaune dans la dernière minute du temps réglementaire, Modeste a devancé Noussair Mazraoui au deuxième poteau pour faire signe à Nico Schlotterbeck d’un centre lobé avec pratiquement la dernière action du match.

Non seulement le résultat a frustré le diable de la légende du Bayern Oliver Kahn dans les tribunes, mais cela a permis au Bayern de se retenir alors que le peloton d’équipes au sommet continue de se bousculer pour la position. Parfois, un match nul peut ressembler à une victoire et samedi a sûrement été ressenti de cette façon au Signal Iduna Park. –Tyler

10 parfaits pour Diaz de Milan

Bien sûr, on pourrait remettre en question la défense de la Juventus, et surtout celle de Leonardo Bonucci (qui n’était pas sur un jaune d’ailleurs) pour avoir permis à Brahim Diaz de courir toute la moitié du terrain avant de marquer. Cependant, c’était un but exceptionnel de l’Espagnol lors de la victoire exceptionnelle 2-0 de l’AC Milan sur la Juve samedi dans un San Siro bondé.

Le rythme, l’équilibre, l’accélération puis l’arrivée de l’ancien prodige de Malaga étaient époustouflants. Vous ne verrez pas de meilleur objectif ce week-end et pas beaucoup cette saison non plus. Marquer juste après la mi-temps pour donner à son équipe une avance de deux buts était également énorme.

On a tendance à oublier que l’ancien milieu de terrain offensif de Manchester City n’a que 23 ans et même s’il doit être plus systématiquement décisif, des buts comme celui-ci l’aideront sûrement. — Laurens

Toutes les classes de Pulisic

La décision de Graham Potter de faire fortement tourner son équipe de Chelsea entre les matches de la Ligue des champions contre l’AC Milan a donné à plusieurs joueurs une opportunité inattendue contre les Wolves samedi.

Christian Pulisic a couronné un affichage prometteur avec un but habilement pris, échangeant des passes avec Mason Mount, dont le ballon de retour était exquis, avant de couper une finition délicate sur le gardien des Wolves Jose Sa. –Oley

Des équipes en difficulté

Renards dans un trou

C’est peut-être le week-end que les fans de Leicester City réalisent qu’ils sont vraiment dans une bataille de relégation. Après sa victoire 4-0 sur Nottingham Forest, Brendan Rodgers aura considéré le voyage à Bournemouth comme une chance de montrer que son équipe avait franchi un cap.

Cela a si bien commencé avec le but de Patson Daka après 10 minutes, mais le retour de Bournemouth pour gagner 2-1 signifie que Leicester a maintenant perdu sept de ses neuf matchs cette saison. La confiance aurait dû être élevée après le résultat contre Forest et un match contre une équipe nouvellement promue représentait une occasion parfaite de marquer des points, mais à la place, Leicester est à nouveau enraciné dans les trois derniers. –Dawson

Schalke ressent la douleur

Il est juste de dire que les attentes étaient modestes pour Schalke 04 cette saison, après avoir terminé 16e l’année dernière lors de son retour en Bundesliga. Et pourtant, cette campagne ressemble déjà à une cause perdue, avec le bombardement 4-0 de samedi par le Bayer Leverkusen, preuve supplémentaire de leur comportement effondré. Les débuts d’entraîneur senior de Xabi Alonso, arrivés il y a seulement trois jours, ont été un accueil facile dans la ligue allemande alors que son équipe a déchiré à maintes reprises un arrière-garde naïf de Schalke.

Après la merveilleuse frappe de Diaby à distance à la 38e minute, trois buts faciles ressemblaient à des mouvements d’entraînement au sol. Des passes chirurgicales et des courses intelligentes ont ouvert les Royal Blues comme un ouvre-boîte, Diaby se combinant deux fois avec Jeremie Frimpong pour des finitions simples sur le côté, Paulinho ajoutant un quatrième en retard en coiffant un autre schéma de passe simple.

Schalke n’a plus gagné en Bundesliga depuis le 10 septembre, marquant trois fois et concédant huit défaites contre Dortmund, Augsbourg et Leverkusen. Ils font face à une série de matchs plus faciles jusqu’à la visite du Bayern Munich lors du dernier tour avant la Coupe du monde, mais il faudra un certain temps pour vraiment corriger le parcours. –Tyler

MVP du week-end

Le héros oublié de Ter Stegen Barca

Barcelone a beaucoup investi dans son artillerie offensive cet été, mais c’est le gardien Marc-André ter Stegen qui leur a valu trois points contre le Celta Vigo dimanche.

Ter Stegen a effectué une série d’arrêts tardifs alors que le Barça s’accrochait à une victoire 1-0 au Camp Nou, ce qui les a ramenés au sommet de la ligue avant le week-end prochain. Classique face au Réal Madrid.

Le choix du peloton est venu d’Iago Aspas, qui avait marqué neuf fois en 11 matchs contre Ter Stegen pour le Celta avant la rencontre de dimanche. Aspas a reçu le ballon sans marque à la 84e minute, à huit mètres, mais son tir a été brillamment détourné par la jambe du stoppeur allemand en corner.

Il y a également eu des arrêts d’Unai Nunez et d’Hugo Mallo alors que le Celta a vraiment mis la pression dans les phases finales du match. Le Barça était également reconnaissant de certains blocs de dernière minute, dont un brillant de Marcos Alonso, qui jouait comme défenseur central de fortune.

Ter Stegen a maintenant gardé sept draps propres en huit matches de championnat cette saison, ne concédant qu’un seul but pendant cette période. Il a sauvé 19 des 20 tirs qu’il a affrontés et qu’il n’a pas encaissés en plus de 600 minutes de Liga. La prochaine étape de la ligue est ce voyage à Madrid, qui a des doutes sur la forme physique de son gardien Thibaut Courtois avant le match. –Marsden