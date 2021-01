Lauren, favori d’Arsenal, a affirmé que Tottenham n’avait «aucune chance» de remporter le titre de Premier League cette saison.

L’ancien international camerounais a connu une période chargée de trophées dans le nord de Londres, remportant deux titres, dont la saison Invincible en 2003-04.

Au total, il a fait près de 250 apparitions pour les Gunners au cours de ses sept ans d’étoile et reste une figure populaire parmi les supporters.

Et ce penchant devrait se poursuivre, Lauren suggérant que les rivaux d’Arsenal ne sont qu’une réflexion après coup dans la course au titre de cette saison.

Les Spurs ont eu le droit de se vanter dans la capitale ces dernières saisons et ont actuellement cinq places et six points d’avance sur les hommes de Mikel Arteta.

La victoire sur Sheffield United ce week-end n’a laissé Tottenham qu’à quelques points des meneurs à la mi-course.

Malgré cela, Lauren pense que leurs seules aspirations sont de sécuriser le football européen la saison prochaine.

« Cette saison va être serrée », a déclaré Lauren à Genting Bet. «Liverpool sera là et je suis surpris de voir à quel point Manchester United s’est rétabli, mais je pense que Manchester City remportera le championnat.