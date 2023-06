Arsenal Invincible Jeremie Aliadiere explique pourquoi Kai Havertz passe aux Gunners

Arsenal veut Kai Havertz pour sa capacité à passer au milieu de terrain – autant que sa capacité à jouer devant.

C’est le point de vue de l’ancien artilleur Jeremie Aliadiere, qui dit qu’en regardant le type d’attaquant que Mikel Arteta a utilisé pendant son séjour à l’Emirates Stadium, Havertz correspond au moule de pouvoir tomber en profondeur et de lier le jeu ainsi que d’obtenir des buts.

L’homme de Chelsea est lié à un transfert de 60 millions de livres sterling à travers Londres vers Arsenal avec Aliadiere – qui a remporté un titre de champion à Highbury en 2004 – en faveur du transfert.

Kai Havertz devrait déménager à Arsenal cet été (Crédit image : Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

« Quand vous regardez la façon dont Arsenal joue, je ne suis pas sûr qu’Arteta recherche un attaquant typique qui se concentre uniquement sur le fait de marquer des buts », a déclaré Aliadiere à FourFourTwo.

« A première vue, Gabriel Jesus et la façon dont les garçons ont joué cette saison, vous voulez que quelqu’un qui soit impliqué dans le jeu puisse jouer au milieu de terrain plutôt qu’un attaquant de type Haaland qui restera juste devant et obtiendra buts. »

Aliadière était un joueur de l’équipe des Gunners lors de leur dernière victoire au titre, tournant avec Kanu, Sylvain Wiltord et d’autres lorsque le partenariat de frappe de premier choix de Thierry Henry et Dennis Bergkamp avait besoin d’être rafraîchi. Il dit maintenant qu’Arsenal a besoin de la qualité de joueurs tels que Havertz afin de leur donner plus de profondeur sur le banc pour les amener dans les moments clés.

Les hommes d’Arteta ont perdu le titre de cinq points lors d’un rodage au cours duquel les blessures se sont accumulées – beaucoup soulignant le manque d’expérience et de qualité dans toute l’équipe comme un facteur déterminant.

« Je pense que Havertz sera un excellent ajout à l’équipe », a-t-il déclaré. « Je crois que la raison pour laquelle nous avons échoué à la fin de la saison dernière est que nous n’avions pas assez de profondeur dans l’équipe.

« Nous n’avions pas autant de capacité en dehors du banc pour entrer et changer de match. »

