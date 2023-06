Arsenal Invincible Jeremie Aliadiere : « Ça va être dur la saison prochaine, ça dépend beaucoup de l’été »

L’ancien attaquant d’Arsenal, Jeremie Aliadiere, a déclaré qu’il pensait que la saison prochaine serait plus difficile pour les Gunners qu’elle ne l’était cette fois.

Aliadière était membre de la dernière équipe victorieuse d’Arsenal, la célèbre équipe des Invincibles qui a remporté le titre de Premier League il y a 20 ans la saison prochaine. Mikel Arteta est venu à moins de cinq points de mettre fin à cette sécheresse contre les vainqueurs du triplé de Manchester City – mais maintenant, il est prêt à reconstruire des éléments de son équipe pour recommencer la saison prochaine.

Maintenant, l’ancien attaquant français Aliadière dit qu’il pense que son ancienne équipe peut défier une fois de plus, mais cela dépend beaucoup de la fenêtre de transfert.

Kai Havertz devrait déménager à Arsenal cet été (Crédit image : Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

« Je pense que ça va dépendre de ce qui se passe pendant l’été », a déclaré Aliadière FFT. « En tant que fan d’Arsenal, les progrès que nous avons vus la saison dernière ont été incroyables – je ne parle pas non plus de notre position dans la ligue, je veux dire du niveau de football que nous avons vu semaine après semaine .

« Le style de football, je ne peux même pas vous dire : je vais à chaque match, je fais des commentaires pour les médias et je n’ai pas vu les Emirats et les fans aussi enthousiastes et soutenant l’équipe comme ça depuis des années. Nous ‘ai eu un tel changement autour des joueurs. »

En plus d’améliorer l’équipe, Aliadière dit qu’il s’attend à ce que tout le monde fasse de même, ce qui rendra la saison prochaine encore plus difficile.

« Dans le fond de ma tête, la saison dernière – à part Manchester City – les autres grands clubs ont tous eu une saison difficile. Chelsea, Liverpool, tout le monde a eu une saison difficile et je ne vois pas cela se reproduire », dit-il.

« Je ne les vois pas avoir une saison morte, donc j’ai l’impression que l’année prochaine, je crois que nous nous battrons à nouveau pour le titre, il y aura plus d’équipes impliquées et ce sera beaucoup plus difficile. L’argent va passer l’été par beaucoup de clubs : ce sera un nouveau départ pour tout le monde.

« Mais j’espère que Declan Rice signera, ce serait incroyable. »

Aliadière parlait à la FFT au nom de Avis sur les machines à sous en ligne