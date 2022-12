Arsenal intéressé par Mudryk du Shakhtar

Arsenal souhaite vivement recruter l’attaquant du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk. Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Arsenal s’intéresse à la star du Shakhtar Mudryk

Arsenal a entamé des discussions avec le Shakhtar Donetsk au sujet de l’attaquant de 21 ans Mykhaïlo Mudrykavec Calciomercato rapportant que le chef du Shakhtar, Carlo Nicolini, a confirmé que les Gunners souhaitaient un accord.

L’international ukrainien est sur le radar d’Arsenal depuis un certain temps, et bien que Donetsk évalue ses frais de transfert à environ 100 millions d’euros, les Gunners pensent qu’ils peuvent le signer pour moins cher.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, tient à ajouter à ses options offensives après la blessure de Gabriel Jésusqui a subi une opération au genou au début du mois et devrait être absent au moins en février.

Mudryk est considéré comme une option solide compte tenu de sa capacité éprouvée au plus haut niveau de la Ligue des champions cette saison, mais Newcastle United et Manchester City sont également intéressés.

BLOG EN DIRECT

10h22 GMT : Lionel Messi a conclu un accord verbal avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat avec le club pour au moins une saison supplémentaire, selon plusieurs informations.

L’attaquant de 35 ans, sept fois Ballon d’Or, a aidé l’Argentine à remporter le trophée de la Coupe du monde en battant la France aux tirs au but en finale dimanche. C’était la première victoire de Messi en Coupe du monde et la troisième de l’histoire de l’Argentine.

Le contrat de Messi avec le PSG court jusqu’en juin 2023, mais Le Parisien a rapporté mercredi que les deux parties étaient parvenues à un accord pendant la Coupe du monde pour déclencher une prolongation d’un an de son contrat afin de le maintenir à Paris jusqu’en 2024.

09h41 GMT : Sao Paulo a ouvert une enquête sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas signer la star adolescente de Palmeiras Endrick en 2016, des sources ont déclaré à Eduardo Affonso d’ESPN Brasil.

Endrick – qui déménagera au Real Madrid lorsqu’il aura 18 ans en juillet 2024 – est l’un des jeunes talents les plus excitants du football brésilien. ESPN a annoncé la semaine dernière que la star adolescente rejoindrait Madrid pour un premier contrat de trois ans avec l’option d’une prolongation de trois ans, pour des frais de transfert d’une valeur totale de 72 millions d’euros, variables et taxes comprises.

Sao Paulo a été la première grande équipe brésilienne à avoir la chance de signer Endrick lorsqu’il s’est entraîné dans une école de football liée au club. Cependant, lorsque Endrick a déclaré qu’il ne rejoindrait que si le club donnait un emploi à son père, Douglas Sousa, Sao Paulo a choisi de ne pas le signer.

Les responsables de Sao Paulo pensent maintenant que le club a subi “plusieurs pertes” à cause de cette décision, et ils sont déterminés à trouver la personne responsable.

Endrick a posté sur les réseaux sociaux en juillet, se souvenant de son rejet de Sao Paulo, dans lequel il écrivait : “Sao Paulo : ‘Nous n’avons pas les moyens d’offrir un logement et un emploi à vos parents. Vous êtes libéré !”

08h48 GMT : L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a confirmé que l’attaquant brésilien Matheus Cunha est sur le point de quitter le club.

Des sources ont déclaré mercredi à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN que Cunha devrait rejoindre Wolverhampton Wanderers pour un prêt initial avec une option d’achat incluse dans l’accord.

“Il [Cunha] est sur le point de partir, sur le point de signer pour son nouveau club”, Siméon a dit. « Il nous a donné tout ce qu’il avait.

Il y avait de grandes attentes placées sur Cunha après avoir aidé le Brésil à remporter l’or aux Jeux olympiques en août 2021. Cependant, Cunha, 23 ans, n’a pas réussi à marquer en 17 apparitions pour l’Atletico cette saison et a été placé sur la liste des transferts.

08h00 GMT : Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que Aaron Wan-Bissaka “a un avenir” au club après que l’arrière droit ait fait sa première titularisation de la saison.

Wan-Bissaka, 25 ans, a glissé derrière Diogo Dalot dans l’ordre hiérarchique, mais lors de la victoire 2-0 de mercredi contre Burnley en Coupe Carabao, il a créé le premier but de Christian Eriksen.

Ten Hag a insisté après le match sur le fait que l’ancien Crystal Palace pouvait toujours jouer un rôle à Old Trafford malgré les discussions sur un transfert en janvier aux Wolves ou à West Ham United.

“Il est clair qu’il a un avenir”, a déclaré Ten Hag. “Il a eu de bonnes années, mais cette saison, dès le début, il a eu beaucoup de maladies et de blessures.

“Son niveau de condition physique s’améliore, ses niveaux de performance s’améliorent et l’assistance, en particulier la façon dont il a donné l’assistance, au bon moment et au bon moment, je suis satisfait de sa performance.”

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Chelsea est sur le point de signer le prodige brésilien Andreï Santos devant Manchester City et Newcastle United. C’est selon le journaliste brésilien Lucas Pedrosa, qui rapporte que le milieu de terrain de Vasco da Gama est sur le point de mettre la plume sur papier lors d’un déménagement dans l’ouest de Londres. Santos, 18 ans, a déjà fait 37 apparitions et marqué huit fois pour l’équipe de Rio de Janeiro.

– Sergio Busquets pourrait être en route pour la Major League Soccer dès janvier, mais le point de vente espagnol sport suggèrent que Barcelone souhaite garder le milieu de terrain de 34 ans jusqu’en juin, date à laquelle son contrat expire. Le skipper du Barca tient à terminer sa carrière aux États-Unis et veut déménager le plus tôt possible, mais les responsables du Barca espèrent qu’il verra son contrat existant et partira à la fin de la saison, même si son départ libérerait des fonds vitaux pour les nouveaux joueurs. Les chefs de club envisagent également de lui proposer une prolongation de six mois.

– Tottenham Hotspur cherche un remplaçant à long terme pour le gardien de but Hugo Lloriset Tutomercatoweb pense que les Londoniens envisagent de déménager pour Jordan Pickford. Lloris reste l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League et il a impressionné la France alors qu’elle atteignait la finale de la Coupe du monde. Cependant, à 35 ans, il approche du crépuscule de sa carrière, et la cible principale des Spurs est Everton et le gardien n ° 1 anglais Pickford. Pickford, 28 ans, était en pleine forme pour les Three Lions au Qatar, et son contrat avec les Toffees expire en 2024.

– Napoli surveille la situation du défenseur central lillois Tiago Djaloselon Ekrem Konour. Napoli est à la recherche d’un défenseur en janvier alors qu’il cherche à rafraîchir sa ligne arrière, et le joueur de 22 ans est en tête de sa liste de personnes recherchées. Cependant, Lille tient à garder l’international portugais et à prolonger son contrat. Djalo en est à sa quatrième saison à Lille et a jusqu’à présent disputé 14 matchs, marquant deux buts.

– Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester City sont tous à la poursuite du prodige argentin Gianluca Prestianni, selon Ekrem Konour. L’ailier gauche de 16 ans joue pour Velez Sarsfield et a fait six apparitions en équipe première cette saison. Le Real Madrid a déjà signé le jeune Brésilien Endrick, et maintenant ils cherchent à voler une marche sur leurs rivaux pour une autre perspective passionnante. Prestianni est sous contrat avec le club jusqu’en 2024, mais Madrid aurait été en contact avec son agent.