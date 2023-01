Arsenal intensifie les discussions sur le nouveau contrat à long terme de William Saliba

Arsenal prévoit d’intensifier les discussions avec les représentants de William Saliba la semaine prochaine alors qu’ils cherchent à conclure un nouveau contrat à long terme avec le joueur de 21 ans, ont déclaré des sources à ESPN.

Arsenal a déclenché une option pour prolonger son accord existant jusqu’en 2024, mais tient à assurer l’avenir de l’un des espoirs défensifs les plus excitants de la Premier League.

Des sources ont déclaré à ESPN que la dernière offre de contrat d’Arsenal avait été rejetée par Saliba et qu’il restait une “différence significative” entre les demandes du joueur et la proposition actuelle du club.

Cependant, il y a une volonté de s’étendre de tous les côtés et le club reste convaincu qu’un accord peut être conclu, l’agent de Saliba étant attendu à Londres pour des entretiens la semaine prochaine.

S’exprimant après la victoire 2-0 de dimanche sur Tottenham, qui a prolongé l’avance d’Arsenal en tête du classement à huit points, Saliba a déclaré : “Je suis si heureux ici.”

“Le club parle avec mon agent et moi, la seule chose que je puisse faire, c’est [focus on my football]. Je suis tellement heureux ici.”

Le défenseur central international français a rejoint Arsenal pour 27 millions de livres sterling en 2020, mais a eu des périodes de prêt à Saint-Etienne, Nice et Marseille alors que la question se posait de plus en plus de savoir s’il s’établirait un jour dans le nord de Londres.

Cependant, après avoir été nommé jeune joueur de Ligue 1 de l’année la saison dernière, Saliba a eu sa chance cette saison et n’a jamais regardé en arrière, commençant les 18 matchs de championnat pour une équipe qui a le deuxième meilleur bilan défensif, derrière Newcastle, dans le football anglais. haut vol.