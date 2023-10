Arsenal, inspiré de Mead, a battu Villa ; Everton bat Liverpool

Beth Mead a joué pour la première fois depuis qu’elle a subi une blessure aux ligaments du genou il y a 11 mois pour inspirer Arsenal à une victoire spectaculaire 2-1 contre Aston Villa aux Emirats.

Arsenal était à la traîne avant le temps additionnel de la seconde mi-temps, mais une puissante frappe de Katie McCabe a été rapidement suivie par Mead assistant Alessia Russo pour le vainqueur, déclenchant des scènes de liesse parmi les 35 829 supporters dans le nord de Londres.

Il s’agit de la première victoire d’Arsenal dans la saison de Super League féminine. Mead, le meilleur buteur de la campagne triomphale de l’Angleterre au Championnat d’Europe en 2022, a joué pour la dernière fois en compétition le 19 novembre de l’année dernière. Maz Pacheco avait donné à Villa une avance en première mi-temps avec une belle tête sur corner.

Ailleurs, le bon début de saison de Liverpool en Super League féminine s’est arrêté dimanche alors qu’Everton a remporté une victoire 1-0 dans le derby du Merseyside à Anfield, tandis que Manchester City a battu Bristol City 5-0 pour prendre la tête du classement.

Arsenal a eu du mal à parler couramment jusqu’à ce que l’introduction de Beth Mead à la 88e minute change la donne. (Photo de Marc Atkins/Getty Images

Liverpool a enchaîné sa victoire 1-0 contre Arsenal lors de la première journée avec une défaite 2-0 contre Aston Villa la semaine dernière, mais la défenseure d’Everton Megan Finnigan a marqué de la tête sur corner à la 31e minute pour leur offrir leur première défaite en championnat. saison.

Ce résultat a vu les Reds glisser à la cinquième place après que Manchester City ait battu Bristol, le bas de l’équipe, les a placés en tête avec sept points après trois matchs, un point devant Liverpool.

City a époustouflé Bristol, nouvellement promu, avec une ouverture fulgurante de 45 minutes qui les a vus marquer leurs cinq buts, avec Jill Roord et Bunny Shaw chacun marquant deux fois et l’arrière Laia Alexandri marquant leur autre but.

La performance énergique d’Everton lors de sa première victoire de la saison les place au huitième rang avec trois points, un point et une place derrière Arsenal.

Leicester City est deuxième avec sept points après un nul 1-1 contre Manchester United, qui en compte cinq, tandis que Tottenham Hotspur s’est hissé quatrième avec six points après être revenu d’un but pour battre Brighton & Hove Albion 3-1 à l’extérieur. .

Les champions de Chelsea sont troisièmes avec sept points après que les buts de Sam Kerr et Erin Cuthbert dans chaque mi-temps leur ont permis de remporter une confortable victoire 2-0 à domicile contre West Ham United samedi.