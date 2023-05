Arsenal garde les espoirs de titre de Premier League en vie avec une victoire 2-0 à Newcastle

Arsenal a battu Newcastle 2-0 à St. James ‘Park dimanche pour garder en vie ses espoirs de remporter la Premier League.

Les Gunners ont commencé la journée à quatre points de Manchester City après que l’équipe de Pep Guardiola a battu Leeds 2-1 à l’Etihad samedi, les deux équipes ayant disputé 34 matchs.

L’équipe de Mikel Arteta était absente dimanche à Newcastle, troisième, dans ce qui ressemblait à un match difficile, les Magpies ayant récemment battu Tottenham 6-1 et marqué 13 buts lors de leurs trois derniers matches.

Mais Arsenal s’en est bien mieux tiré que ses rivaux du nord de Londres et a pris les devants grâce au capitaine Martin Odegaard après 14 minutes.

Un but contre son camp de Fabian Schar a prolongé l’avance des Gunners à 19 minutes de la fin et l’équipe d’Arteta n’a plus qu’un point de retard sur City dans le tableau, après avoir disputé un match de plus que les leaders de la Premier League.

Arsenal est à domicile à Brighton le week-end prochain, avant un déplacement dans la forêt de Nottingham le week-end suivant, puis une rencontre avec les Wolves à l’Emirates Stadium le dernier dimanche de la saison le 28 mai.

City, quant à lui, est absent de chez lui dans trois de ses quatre matches restants: à Everton, Brighton et Brentford. L’autre match des champions est à domicile contre Chelsea, alors qu’ils sont également en action deux fois contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions à cette époque.