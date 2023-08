Arsenal finalise la signature du prêt de David Raya de Brentford après que le gardien a signé un nouveau contrat

Arsenal a finalisé la signature du gardien David Raya prêté par Brentford.

Le joueur de 27 ans se joint initialement à un prêt d’une saison avec la possibilité de rendre le déménagement permanent l’été prochain. Il y a des frais de prêt initiaux de 3 millions de livres sterling et l’activation de l’option coûterait 27 millions de livres sterling supplémentaires.

Le Bayern Munich avait exploré un accord similaire avec Brentford, mais le joueur n’a jamais voulu qu’Arsenal où il retrouvera l’ancien entraîneur des gardiens de but de Brentford, Inaki Cana.

Le directeur sportif de l’équipe du nord de Londres, Edu, a déclaré à Arsenal.com: «Nous accueillons David avec un prêt d’une saison de Brentford.

« David est un gardien de but de grande qualité, qui a toujours joué à un haut niveau avec Brentford en Premier League. Avec David qui nous rejoint, nous ajoutons de la qualité et de la profondeur à notre équipe afin que nous puissions performer au plus haut niveau possible dans toutes les compétitions.

Raya avait encore un an sur son contrat avec Brentford mais a signé un nouveau contrat de deux ans – avec une option de club pour 12 mois supplémentaires – avant de partir en prêt.

Raya, qui portera le n°22, rejoint Arsenal après quatre années réussies à Brentford. L’international espagnol, qui n’a pas été impliqué dans le match nul 2-2 de Brentford contre Tottenham dimanche, a fait 161 apparitions au total pour l’équipe de l’ouest de Londres. Il a gardé 54 draps propres pendant son séjour au club.

Les performances impressionnantes de Raya pour Brentford lui ont également valu sa première de deux apparitions internationales seniors pour l’Espagne en mars 2022. Il a ensuite été sélectionné pour l’équipe de la Coupe du monde 2022 de son pays.

Arsenal veut que Raya concoure aux côtés de l’actuel n ° 1 Aaron Ramsdale pour une place de départ, une bataille que le gardien international anglais a saluée.

Ramsdale a déclaré à ITV Sport: «Allez-y. Rien n’est facile dans le football, mais en même temps, il faut avancer et s’adapter aussi bien que soi-même.

«Je l’ai fait (remplacé le gardien n ° 1) à d’autres personnes, donc je ne vais pas penser que cela ne m’arrivera jamais. Si cela se produit, cela se produit, puis nous nous battrons et ferons de l’autre la meilleure version de nous-mêmes parce que c’est aussi ce que le manager nous dit.

L’équipe du nord de Londres a commencé sa campagne de Premier League avec une victoire 2-1 contre Nottingham Forest. Leur prochain match est contre Crystal Palace à Selhurst Park lundi soir.

Explication du nouveau contrat et de la structure de l’accord de Raya

Raya a peut-être signé un nouvel accord dans l’ouest de Londres, mais le directeur du football de Brentford, Phil Giles, insiste sur le fait que la structure de l’accord avec Arsenal est de permettre un transfert permanent, tout en protégeant le club dans le processus.

« Je suis sûr que la première question que tous les fans de Brentford se poseront est de savoir pourquoi ce transfert a été structuré comme un prêt initial, Arsenal ayant la possibilité de le rendre permanent à l’avenir », a déclaré Giles sur le site Internet du club. « La réponse à cela est simplement que cela permet à cet accord d’être conclu plus rapidement entre les deux clubs, toutes les parties souhaitant en faire un transfert permanent dès que possible, chaque fois que cela se produira.

« La prolongation de contrat de David est une position de repli dans le cas où le transfert n’est pas rendu permanent.

« Je ne m’attends pas à revoir David à Brentford, même si jamais cela se produisait, alors bien sûr, l’opportunité de travailler avec un gardien de but d’une telle classe pendant encore deux ans serait à bien des égards un bonus inattendu pour nous. »

Analyse par les correspondants d’Arsenal Art de Roche et Jordan Campbell

Mikel Arteta aime la compétition dans son équipe et Ramsdale n’est que le dernier à avoir sa position mise sous pression après la signature de Raya.

Bien que Matt Turner ait récemment impressionné l’USMNT lors de la Gold Cup, il a rejoint Nottingham Forest, son rival de Premier League.

La confiance de Raya avec le ballon à ses pieds est également cruciale alors que Ramsdale a perdu de sa forme la saison dernière depuis sa première campagne au club et certaines de ses erreurs se sont avérées coûteuses.

Il se pourrait qu’une certaine compétition soit exactement ce qui est nécessaire pour le mettre au défi d’atteindre de nouveaux sommets.

