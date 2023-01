Arsenal finalise la signature de Leandro Trossard de Brighton

Arsenal a finalisé la signature de l’ailier Leandro Trossard de Brighton, le club annoncé vendredi.

Des sources ont déclaré à ESPN que les dirigeants de la Premier League avaient battu leurs rivaux locaux Tottenham Hotspur et Chelsea à la signature du joueur de 28 ans.

Trossard devient la première arrivée d’Arsenal lors du mercato de janvier.

Arsenal avait passé une grande partie de la fenêtre à poursuivre Mykhailo Mudryk, mais il a rejoint Chelsea dans un contrat de 100 millions d’euros au lieu du Shakhtar Donetsk.

Lors de sa conférence de presse vendredi, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il espérait que Trossard serait immédiatement disponible pour le choc à domicile de dimanche avec Manchester United.

“Nous sommes vraiment heureux de l’avoir”, a déclaré Arteta. “C’est un joueur que nous suivons depuis un certain temps maintenant. L’opportunité s’est présentée – nous avions la nécessité d’avoir un joueur en première ligne suffisamment polyvalent pour jouer à différents postes.

“Il connaît la ligue, il a assez d’expérience ici et je pense qu’il peut avoir un impact immédiat dans l’équipe.

“Nous devons penser à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Il nous donne tout cela.

“C’est un joueur très intelligent. Quand on regarde sa carrière et ce qu’il a fait ces dernières années, c’est un joueur qui correspond bien à notre façon de jouer. On est content de l’avoir.”

“C’est un bon travail de la part de tout le monde au club d’achever la signature de Leandro. C’est un joueur polyvalent doté d’une grande capacité technique, d’intelligence et d’une grande expérience en Premier League et au niveau international”, a déclaré le patron d’Arsenal Mikel Arteta dans une déclaration.

Trossard a inscrit sept buts en 16 matchs de Premier League pour Brighton jusqu’à présent cette saison, dont un tour du chapeau contre Liverpool à Anfield lors d’un match nul 3-3 plus tôt cette saison.

L’ailier faisait également partie de l’équipe belge lors de la Coupe du monde 2022, mais à son retour de l’international, sa relation s’est détériorée avec le nouveau patron de Brighton, Roberto De Zerbi.

Le manager de Brighton a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi: “Je suis désolé pour la dernière période car je préfère quand les gens sont clairs, pas quand il y a des comportements différents.

“Mais nous verrons. Je pense que nous sommes une bonne équipe, nous pouvons bien jouer avec Leo ou sans Leo.”