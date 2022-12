Arsenal Fightback pour gagner 3-1 contre West Ham, ouvrir sept points d’avance au sommet

Le sang-froid d’Arsenal pour se rallier de 1-0 pour battre West Ham 3-1 a impressionné le manager Mikel Arteta alors que les Gunners ont ouvert une avance de sept points au sommet de la Premier League lundi.

Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont renversé la situation en l’espace de cinq minutes en seconde période avant qu’Eddie Nketiah n’intervienne en l’absence de Gabriel Jesus pour sceller les trois points.

A LIRE AUSSI| Premier League: Liverpool bat Aston Villa 3-1 au retour de la Ligue

Le penalty de Said Benrahma en première mi-temps avait donné l’avantage aux Hammers, mais les hommes de David Moyes ne restent qu’à un point au-dessus de la zone de relégation en 16e.

“Nous avons fait preuve de sang-froid et n’avons jamais paniqué et avons fait ce que nous devions faire pour gagner le droit de gagner le match”, a déclaré Arteta.

“Nous avons marqué au moment parfait et la foule était incroyable, même au moment où nous avons encaissé le but. Ils ont continué à croire. Quand nous avons marqué, c’est devenu bruyant et nous avons généré l’élan dont nous avions besoin.”

L’élan d’Arsenal vers un premier titre de champion depuis 2004 aurait pu être stoppé par une pause de six semaines pour la Coupe du monde.

Arteta n’a fait aucune concession pour ses stars qui étaient absentes au Qatar alors que William Saliba a commencé huit jours seulement après avoir fait partie de l’équipe française qui a perdu la finale aux tirs au but contre l’Argentine.

Cependant, cette décision s’est retournée contre lui lorsque Saliba a hésité à permettre à Michail Antonio de s’accrocher à un ballon par-dessus, puis a plongé sur Jarrod Bowen.

Bien que Bowen n’aille pas au sol immédiatement, l’arbitre Michael Oliver a pointé l’endroit et Benrahma a envoyé le penalty en toute confiance.

Arsenal pensait avoir son propre coup de pied dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais Oliver est revenu sur sa décision initiale après avoir vu une rediffusion du tir de Martin Odegaard sortir de la tête d’Aaron Cresswell plutôt que du bras de l’arrière gauche.

Les Gunners ont obtenu la pause dont ils avaient besoin pour inverser la tendance huit minutes après la pause lorsque le tir raté d’Odegaard est tombé parfaitement sur le chemin de Saka pour rentrer à la maison.

Martinelli a ajouté le deuxième but quelques instants plus tard avec l’aide du gardien de but de West Ham Lukasz Fabianski, qui a été beaucoup trop facilement battu à son premier poteau.

Une mise à pied prolongée pour blessure de Jesus avait soulevé des doutes sur la capacité d’Arsenal à maintenir son défi pour le titre dans les mois à venir avec des matchs contre Newcastle, Tottenham et Manchester United à venir en janvier seulement.

Mais Nketiah a saisi son opportunité lors de son premier début de saison en Premier League avec une rotation brillante et une finition basse dans le coin le plus éloigné de la passe d’Odegaard à 21 minutes de la fin.

“Ils nous ont étouffés sur tout le terrain”, a déclaré le capitaine de West Ham, Declan Rice.

“C’est une équipe de haut niveau, vous pouvez voir qu’ils sont incroyablement bien entraînés. Ils ont une jeune équipe avec un talent offensif et peuvent aller jusqu’au bout, c’est sûr.”

Manchester City peut réduire l’écart au sommet à cinq points et revenir au-dessus de Newcastle à la deuxième place avec la victoire lorsqu’ils se rendront à Leeds mercredi soir.

Cependant, une autre démonstration de résilience d’Arsenal a montré le combat qui attend les champions en titre s’ils veulent conserver le titre une fois de plus dans la seconde moitié de la saison.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)