Arsenal Femmes 3 – 0 Linköpings Femmes

La campagne de qualification d’Arsenal pour la Ligue des Champions Féminine a démarré avec succès puisque l’équipe de Jonas Eidevall a remporté une victoire 3-0 contre Linkoping en Suède.

Les buts de Caitlin Foord (53), Lina Hurtig (81) et Stina Blackstenius (90) en seconde période ont permis aux Gunners de réaliser un début de saison gagnant, qui affrontera désormais samedi le Paris FC ou l’Ukrainien Kryvbas Kryvyi Rih pour le match. chance d’atteindre le deuxième tour de qualification – le tour avant la phase de groupes.

Alessia Russo, Amanda Ilestedt et Cloe Lacasse ont toutes fait leurs débuts à Arsenal en Suède.

Après une première mi-temps serrée, qui a vu le penalty précoce de Kim Little sauvé, tous les buts ont été marqués en seconde période avec Foord et Hurtig trouvant le fond des filets avec de la tête avant que Blackstenius ne termine ce qui fut finalement une soirée confortable pour les Gunners.

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal : débuts de Russo | Hydromel sur banc Jonas Eidevall a inclus les nouvelles recrues Alessia Russo, Amanda Ilestedt et Cloe Lacasse dans le onze de départ pour affronter Linkoping. Après neuf mois d’absence, Beth Mead a fait un retour tant attendu dans l’équipe de la journée avec Eidevall la nommant sur le banc des Gunners.

Il y a eu d’autres nouvelles positives pour Arsenal, qui a nommé l’internationale anglaise Beth Mead sur le banc après neuf mois d’absence en raison d’une blessure au genou.

Arsenal va maintenant préparer la finale de samedi, qui aura également lieu à Linkopings. Le Paris FC et le Kryvbas Kryvyi Rih disputent l’autre demi-finale du groupe d’Arsenal mercredi à 20 heures.

Quelle est la prochaine étape pour Arsenal en Ligue des Champions ?

Les Gunners affronteront le vainqueur du Paris FC vs Kryvbas Kryvyi Rih samedi 9 septembre, toujours à Linköping.

Quand commence la saison WSL ? La saison 2023/24 de Super League féminine débute le 1er octobre, avec Arsenal, qui a terminé troisième la saison dernière, débutant sa campagne contre Liverpool à l’Emirates Stadium.

Comment fonctionnent les qualifications pour la Ligue des Champions…

Le premier tour des qualifications de la Ligue des champions comprend deux matchs à élimination directe. Comme évoqué précédemment, Arsenal affrontera désormais le vainqueur du Paris FC vs FC Kryvbas samedi 9 septembre pour une place au deuxième tour des qualifications.

Au deuxième tour, les Gunners n’affronteront qu’une seule équipe. Ils joueront un match aller-retour pour tenter d’atteindre les phases de groupes de la Ligue des champions.

Wolfsburg, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Sparta Praha, le BK Häcken et Manchester United entrent tous dans la compétition à ce stade.

Les matches à élimination directe du deuxième tour auront lieu en octobre et décideront quelles 12 équipes rejoindront les qualifications automatiques Barcelone, Lyon, Bayern Munich et Chelsea lors des phases de groupes en novembre.

